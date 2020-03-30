30 Mart - 05 Nisan haftasının astrolojik etkileri

30 Mart - 05 Nisan 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 30 Mart - 05 Nisan haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

Merhabalar. Bu hafta oldukça zor gezegen kavuşumları yaşayacağız. Özellikle dikkat etmemiz gereken çok önemli bir hafta bizi bekliyor. 31 Mart Salı günü Mars, Kova burcuna geçtikten sonra Satürn ile kavuşum açısı kesinleşecek. Gezegen açıları kesinleşmeden bir süre önce etikerini hissettirmeye başlarlar, açı kesinleştikçe etki yoğunlaşır, kesin açı gerçekleştikten bir süre sonrasına kadar azalarak devam eder. Bu etki süreleri gezegenin hızına göre değişir. Yani Mars Satürn kavuşumunu geçen haftanın sonlarından itibaren hissetmeye başladık. Salı günü etki maksimum seviyeye gelecek ve iki üç gün daha devam edecek.

Astrolojide burçlar ve gezegenler kuru, nemli, sıcak ve soğuk kombinasyonlarıyla kategorize olur. Mars ve Satürn bu doğaların aşırılıklarını barındırır. Mars aşırı sıcak, Satürn aşırı kurudur. Mars bulaştığı yeri alevlendirir, keser, ayırır. Satürn bulunduğu yeri kurutur, yavaşlatır, engeller. Bu destekleyici olmayan, engelleyici veya bozucu etkilerinden dolayı astrolojide bu iki gezegen “malefik” yani “kötücül” olarak nitelendirilirler.

Bu hafta bu etkilerin Kova burcunda kavuşumuna şahit olacağız. Devrimci, sosyal, entellektüel Kova konularında gaz ve fren’e aynı anda basacağız. Bir taraftan değişmek, sosyalleşmek için aşırı istek duyarken bir o kadar da engellerle karşılaşacağız. Bu da bizi haddinden fazla gergin hissettirebilir çünkü agresyonun en önemli sebebi engellenmişlik duygusudur. Bu engellenmişlik görev ve sorumluluklarla veya tepeden inme kurallarla gelebilir. Nitekim COVID-19 önleme tedbirleri kapsamında devlet yeni yaptırımlar getirmiş durumda. Keza daha sıkı yaptırımlar için muhalefet kanadından baskılar giderek artmakta. Mars bir yandan gaza basıyor.

Haftanın diğer önemli açısı Jüpiter ve Pluton kavuşumu olacak. Daha önceki yazılarımda da söylediğim gibi bana göre salgına sebep olan ve dünya dengelerini değiştiren açı bu ve uzun bir süre Jüpiter’in de retro yapması ile devam edecek. Bu hafta pazar günü maksimum kesinliğe geliyor! Virüs’ün daha da yayılacağını öngörmek zor değil. Son günlerde bahsi geçen etkinin “peak” yani “zirve” yaptığı günleri bu haftalar içerisinde yaşayacağız.

Bir diğer önemli kavuşum ise Merkür, Balık burcunda Neptün ile tam kavuşum yapacak. İki gezegen astrolojide birbirinden çok farklı konuları temsil eder, birbirinden çok farklı iki kişinin birlikte çalışmak zorunda olması gibidir. Kafa karışıklıkları, iletişimde engeller, belirsizlikler ve endişe yaşayabiliriz. Ufak belirtileri hastalıkmış gibi algılayabiliriz, temizlik paranoyalarımız artabilir. Veya gereksiz bir iyimserlik içerisinde olabiliriz. Tavsiyem mantıkta kalmak ve kendimize gerçekçi sorular sormak olacaktır. Hastalık konusunda bilgimizi artıralım ve yanlış bilgilere itibar etmeyelim. Hastalığın çaresi sumak yemek ya da bir takımyıldızın izdüşümündeki gölün çevresinde bulunan yılanların kanı değil. Kontrol altına alabilme yolu evde kalmak, sosyal izolasyonda olmak ve virüsün yayılma zincirinde olmamak! Bilim de astroloji de bunu söylüyor.

Bu kavuşum, Venüs’ün cumartesi İkizler burcuna geçecek olması ve Kova gezegenleri hep bir ağızdan bize bir süre inzivaya çekilerek entellektüel ve yaratıcı faaliyetlerde bulunmamız gerektiğini, sevdiklerimizle bir araya geleceksek monitorleri, kulaklıkları, bilgisayarları, telefonları kullanmamız gerektiğini söylüyor.

Günlük etkiler:

Pazartesi

Mars Satürn’e çok yakın, Ay ise ikizler burcunda Neptün ile sert açı yapıyor. Bu gün yataktan zor kalkabilir, biraz uyuşuk olabiliriz. Duygusal olarak daha hassas olabiliriz. Alkol, sigara gibi bağımlılık yapan maddelerden uzak durmakta fayda var.

Salı

Mars Satürn kavuşumu kesinleşiyor. Ay yengeç burcuna geçiyor. Güvenlik konularının maksimumda olacağı bir gün. Devlet nezdinde güvenlik adına ekstra tedbirler gelebilir.

Çarşamba

Ay Yengeç burcunda ve Güneş ile sert, Merkür ile uyumlu görünümlere sahip. Egosal çıkışlardan kaçınalım.

Perşembe

Ay sabah saatlerinde Aslan burcuna geçecek. Haftanın en gergin günlerinden. Tartışmalardan ve endişeden uzak, hobilerimize ağırlık verdiğimiz bir gün olsun.

Cuma

Merkür Neptün açısı kesinleşiyor, Ay Aslan burcunda Güneş ile olumlu görünümde. Venüs ikizler burcuna geçiyor. Kafa karışıklıkları, iletişimsel problemler ve alınganlıklara açık olduğumuz bir gün olabilir.

Cumartesi

Venüs’ün ikizler burcuna geçmesi ve Kova gezegenleri ile yaptığı olumlu görünümler hafta sonunu yukarıda bahsettiğim gerginliklerin azalması ve yumuşaması açısından elverişli kılıyor. Haftanın gerginliğini atabileceğimiz fırsatlar bulabiliriz.

Pazar

Jüpiter Pluto kavuşumu kesinleşiyor, Venüs hala Kova gezegenleri ile olumlu görünümde. Ay ise Başak burcuna geçiş yaptı. Dünyadaki endişe devam ediyor, biz ise Venüs’e kulak verip iletişim ve entellektüel faaliyetlerle, kişisel hijyen ve sağlığımıza ağırlık vererek stresi azaltabiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı haftalar dilerim.

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