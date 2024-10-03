Sonbaharda biraz yavaşlayın…

Her g\u00fcn pencereleri a\u00e7arak i\u00e7eriye serin ve temiz hava girmesini sa\u011flay\u0131n.. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki birka\u00e7 hafta i\u00e7inde izlemek isteyece\u011finiz ekstra rahatlat\u0131c\u0131 dizilerin bir listesini yap\u0131n.. Sonbahar i\u00e7in bir \u00e7alma listesi olu\u015fturun. Ed Sheeran, James Bay ve LANY'yi iyi birer alternatif olabilir.. Parlak, so\u011fuk tonlu \u0131\u015f\u0131klar\u0131 daha s\u0131cak ve lo\u015f olanlarla de\u011fi\u015ftirin.. Arkada\u015flar\u0131n\u0131zla bir inziva planlay\u0131n, belki de her zaman gitmek istedi\u011finiz bir yer.... \u015eu anda hayat\u0131n\u0131zda sevdi\u011finiz on \u015feyi listeleyin.. Her hafta derinlemesine temizlik yapaca\u011f\u0131n\u0131z bir \u015fey se\u00e7in, b\u00f6ylece g\u00fczel ve d\u00fczenli bir alan yaratabilirsiniz.. Hayal kurmak i\u00e7in zaman ay\u0131r\u0131n. S\u0131n\u0131r yok, kural yok, sadece basit\u00e7e... hayal kurun.. Son iki mevsimi (ilkbahar ve yaz) d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn ve bu y\u0131l kendiniz hakk\u0131nda \u00f6\u011frendiklerinize dayanarak sonbahar i\u00e7in niyetler belirleyin.. Ger\u00e7ek ve derin dinlenmeye \u00f6ncelik verin..
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