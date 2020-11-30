30 Kasım - 6 Aralık 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 30 Kasım - 6 Aralık haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

30 Kasım - 6 Aralık 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
30 Kasım 2020 Pazartesi

Merhaba, 30 Kasım’da yaşanacak ve İkizler burcunda gerçekleşecek olan Ay Tutulması haftanın en önemli gökyüzü olayı olacak. İkizler burcu her türlü iletişim, yolculuklar, esneklik, uyum sağlamak, dünya astrolojisi açısından eğitim, medya, yayıncılık, habercilik, ulaşım ve uluslararası ilişkilerle alakalıdır. Tutulma derecesine Chiron Asteroid’inin uyumlu açılar yaptığını görüyoruz. Bu da önümüzdeki 6 aylık süreçte geçmişte edindiğimiz yaraları bilgi ve öğrenme yolu ile iyileştirme ve öğrendiklerimiz ile başkalarının yaralarını iyileştirme yoluna gidebileceğimiz bir dönemde olduğumuza işaret ediyor.


Ayrıca Merkür Akrep burcundaki yolculuğuna son veriyor ve Yay burcuna geçiyor. Daha az detaylara odaklandığımız ve olaylara daha olumlu yaklaştığımız bir aralık ayı geçireceğiz. Olumsuz anlamda saflık derecesinde iyimserlik, detayları gözden kaçırmak, dikkatsizlik ve patavatsızlık problemleri yaşayabiliriz.


Günlük etkilere geçecek olursak


Pazartesi

Ay, İkizler burcuna geçiş yapıyor. Bugün Ay Tutulması günü. İletişim trafiği yüksek. Merkür’ün Satürn Jüpiter ve Pluto ile kurduğu olumlu kontaklar bugünün derinlemesine analiz ve zihinsel disiplin gücünü arkamıza alarak olumlu bir şekilde kullanabilme şansını veriyor.


Salı

Ay, İkizler burcundaki seyrine devam ediyor. İletişim trafiği aynı yükseklikte devam ediyor. Ay’ın Mars ile kurduğu olumlu kontak ile daha girişimci ve hareketliyiz. Yeni başlangıçlar, projeler için elverişli bir gün.


Çarşamba

Ay, Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Bir gün önceki enerji ve girişkenlik bugün romantizm ile yer değiştiriyor. Bugün sevildiğimizi hissettiğimiz sosyal bir gün, sevdiklerimizle vakit geçirmek, iletişim kurmak için kullanabiliriz.


Perşembe

Ay, Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Daha duygusal, hassas ve iniş çıkışlı olduğumuz, ailemize, duygusal ihtiyaçlarımıza daha çok odaklandığımız bir gün olacak.


Cuma

Ay, Aslan burcuna geçiş yapıyor. Özgüvenimiz ve ortaya çıkma isteğimiz yükseliyor. Ay’ın Merkür ile kurduğu olumlu kontak kendimizi ifademizi oldukça güçlü ve etkili bir hale getiriyor. Bugün aşırı iyimserlikten kaçınmak gerekebilir.


Cumartesi

Haftanın en güzel günlerinden. Özgüvenimiz oldukça yüksek. Hedeflerimiz ve ihtiyaçlarımız senkronize olmuş durumda. Enerjimiz de yüksek, belli sınırlar çerçevesinde sosyal mesafeyi koruyarak doğa içinde enerjik bir gün geçirilebilir.


Pazar

Enerjik günler devam ediyor. Akşam saatlerinde Ay’ın Başak burcuna geçmesiyle birlikte bir sonraki hafta için hazırlık yapmak isteyebileceğimiz, sağlığımıza ve temizliğe odaklandığımız bir akşam geçireceğiz.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

29 Kasım 2020 Pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Birisini affetmek, yaptıklarına göz yummak anlamına gelmez. Sadece kendi iç huzurunuz için onu bağışlayarak yolunuza bakmanızı sağlar.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yeni bir işe başlayın, hemen hemen herhangi bir şeye başlamak için doğru türde enerjiye sahipsiniz. Çalışanlarınız da fikirlere daha açık, bu yüzden onları da dahil edebilmelisiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Ne yazık ki yavaşlamaya zaman yok ve bugünlerde para kazanmak için her zamankinden daha hızlı olmalısınız. Hala yapabiliyorken harekete geçin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Zorlamak veya baştan başlamak yerine olayların bir şekilde olgunlaşmasına izin vermeye çalışın. Kendi müdahalelerinizi daha zor zamanlara saklayın.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayallerinizden birini gerçekleştirebilseydiniz, bu ne olurdu? Mantıklı olanı seçerseniz, hoş bir sürprizle karşılaşırsınız. Çok çabalamadan bu hayaliniz gerçek olacak.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Harekete geçmeye değer bir fikre sahip tek kişinin kendiniz olduğunuzu düşünüyorsanız, pek bir şey başaramayacaksınız. Meslektaşlarınızı dinlemeli ve onlara yapıcı eleştirilerde bulunarak iş birliği yapmalısınız.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Son zamanlarda bir şey zihninizi ağır bir şekilde etkiliyorsa, rahatlayabilirsiniz çünkü işler değişmek üzere. Yolunuzdan alışılmadık biri geçerse açık ve esnek bir zihne sahip olun çünkü o kişi size yardım eli uzatacak.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Biraz geri adım atmanız gerekiyor çünkü son zamanlarda payınızdan daha fazlasını almış olabilirsiniz ve diğer insanların hakkını yemek istemezsiniz. Adil davrandığınızdan emin olmalısınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sorumluluklarınızın önüne geçmesine izin vermedikçe, kendinizi biraz şımartmanızda hiçbir sakınca yok. Bugün sizin gününüz!
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir arkadaşınızla online ortamda sohbet edin ve ilişki tavsiyeleri alın. Onun fikirleri gerçekten çok önemli noktaları görmenizi sağlayacak.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir değişikliğe ihtiyacınız var. İster ofiste ister evde çalışıyor olun, elektronik eşyalarınızdan birinin yenilenmesi gerekecek. İndirimlere göz atmaya başlamalısınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Partnerinizin bir ikilemde ve açıkçası ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Sadece biraz bekleyin. Dinlemekten başka bir şey yapmak zorunda değilsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Alışveriş bugünkü sorunlarınızın çözümü değil, bu yüzden ölüm kalım meselesinden daha az önemli görünen hiçbir şeye para harcamamaya çalışın. Kısa sürede işler düzelecek ve ne olduğunu bile hatırlamayacaksınız.


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