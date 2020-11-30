30 Kasım - 6 Aralık 2020 haftasının astrolojik etkileri

Merhaba, 30 Kasım’da yaşanacak ve İkizler burcunda gerçekleşecek olan Ay Tutulması haftanın en önemli gökyüzü olayı olacak. İkizler burcu her türlü iletişim, yolculuklar, esneklik, uyum sağlamak, dünya astrolojisi açısından eğitim, medya, yayıncılık, habercilik, ulaşım ve uluslararası ilişkilerle alakalıdır. Tutulma derecesine Chiron Asteroid’inin uyumlu açılar yaptığını görüyoruz. Bu da önümüzdeki 6 aylık süreçte geçmişte edindiğimiz yaraları bilgi ve öğrenme yolu ile iyileştirme ve öğrendiklerimiz ile başkalarının yaralarını iyileştirme yoluna gidebileceğimiz bir dönemde olduğumuza işaret ediyor.

Ayrıca Merkür Akrep burcundaki yolculuğuna son veriyor ve Yay burcuna geçiyor. Daha az detaylara odaklandığımız ve olaylara daha olumlu yaklaştığımız bir aralık ayı geçireceğiz. Olumsuz anlamda saflık derecesinde iyimserlik, detayları gözden kaçırmak, dikkatsizlik ve patavatsızlık problemleri yaşayabiliriz.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, İkizler burcuna geçiş yapıyor. Bugün Ay Tutulması günü. İletişim trafiği yüksek. Merkür’ün Satürn Jüpiter ve Pluto ile kurduğu olumlu kontaklar bugünün derinlemesine analiz ve zihinsel disiplin gücünü arkamıza alarak olumlu bir şekilde kullanabilme şansını veriyor.

Salı

Ay, İkizler burcundaki seyrine devam ediyor. İletişim trafiği aynı yükseklikte devam ediyor. Ay’ın Mars ile kurduğu olumlu kontak ile daha girişimci ve hareketliyiz. Yeni başlangıçlar, projeler için elverişli bir gün.

Çarşamba

Ay, Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Bir gün önceki enerji ve girişkenlik bugün romantizm ile yer değiştiriyor. Bugün sevildiğimizi hissettiğimiz sosyal bir gün, sevdiklerimizle vakit geçirmek, iletişim kurmak için kullanabiliriz.

Perşembe

Ay, Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Daha duygusal, hassas ve iniş çıkışlı olduğumuz, ailemize, duygusal ihtiyaçlarımıza daha çok odaklandığımız bir gün olacak.

Cuma

Ay, Aslan burcuna geçiş yapıyor. Özgüvenimiz ve ortaya çıkma isteğimiz yükseliyor. Ay’ın Merkür ile kurduğu olumlu kontak kendimizi ifademizi oldukça güçlü ve etkili bir hale getiriyor. Bugün aşırı iyimserlikten kaçınmak gerekebilir.

Cumartesi

Haftanın en güzel günlerinden. Özgüvenimiz oldukça yüksek. Hedeflerimiz ve ihtiyaçlarımız senkronize olmuş durumda. Enerjimiz de yüksek, belli sınırlar çerçevesinde sosyal mesafeyi koruyarak doğa içinde enerjik bir gün geçirilebilir.

Pazar

Enerjik günler devam ediyor. Akşam saatlerinde Ay’ın Başak burcuna geçmesiyle birlikte bir sonraki hafta için hazırlık yapmak isteyebileceğimiz, sağlığımıza ve temizliğe odaklandığımız bir akşam geçireceğiz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…