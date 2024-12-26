30 Aralık 2024 - 5 Ocak 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta çok yumuşak ve diplomatik Venüs Balık geçişi ile birlikte çok alıngan, saldırgan, patlayıcı, kontrolcü, güç savaşına sokacak Mars Plüton karşıtlığı etkisini beraber yaşayacağız. Burada Venüs’e ayak uydurmak daha akıl karı gibi gözüküyor. Patlayıcı tartışmalara girmek isteyebiliriz fakat biraz bu durumda kendimizden fedakarlık etmemiz, belki inatçı taraflarımızı törpülememiz gerekiyor. Bu hafta alınganlıklara gereksiz duygusallıklara çok dikkat.

Hafta sonu ise çok daha sağduyulu. Güneş Satürn altmışlığı var. Bu dengeyi, alçak gönüllülüğü, olgun ve mantıklı davranmayı sağlayacak. Sorumluluklarımıza odaklı, odaklanma gücümüzün, çalışkanlığımızın ve disiplinimizin yüksek olduğu bir hafta sonu geçireceğiz. Hafta içine dikkat edip biraz bazı konularda fedakarlık yaptığımız sürece bu sert olabilecek hafta içi etkilerini bertaraf edebiliriz.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Oğlak burcunda haftaya başlıyoruz. Yeniay’a çok yakın, Yeniay etkilerini en çok hissedeceğimiz iki günden biri. Yeni yıla girerken Oğlak yeniay’ının sorumluluk duygusuyla gireceğiz. Ay’ın bunun dışında başka bir açısal etkileşimi yok.

Salı

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yeniay etkilerini belki de daha çok hissedeceğiz çünkü Oğlak burcu yöneticisi Satürn ile Ay arasında uyumlu bir etkileşim var. Bugün her ne kadar yeni yıl günü olsa da sorumluluklarımıza çok odaklandığımız çok disiplinli olduğumuz bir gün olacak.

Çarşamba

Bu güne çok dikkat. Yeni yılın ilk günü. Ay Mars ile Plüton arasındaki sert etkileşime dahil olacak. Tartışmalardan kaçınmak gerekiyor. Neyse ki Neptün ile uyumlu bir açı mevcut, bu işleri biraz yumuşatacak. Ay günün ilerleyen saatlerinde Kova burcuna geçecek.

Perşembe

Ay Kova burcunda ilerliyor. Jüpiter ile uyumlu etkileşimde. Bu gün oldukça iyimser, eğitim gibi konularda değerlendirilebileceğimiz özgüveni yüksek bir gün.

Cuma

Ay Kova burcunda ilerliyor. Bugün ise Ay Venüs ile Uranüs arasındaki sert etkileşime dahil olacak. Bugün de ikili ve sosyal ilişkiler biraz fazla değişken ve sıkılgan olabilir. İçerisinde biraz isyan biraz da diplomasi barındıran bir gün.

Cumartesi

Ay Balık burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Satürn ile kavuşum Jüpiter ile de kare açı yapacak. Aslında yine bir iki gezegen açısına 3. Olarak dahil oluyor J Bugün de biraz zor, hem kaçış istediğimiz hem de sorumlulukların fazlaca olduğu bir gün. Karışık duygular içerisindeyiz, genel olarak çok da iyimser değliz.

Pazar

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor ve Neptün ile kavuşum açısında. Bugün aldanma, aldatma, yanlış anlama, anlaşılma gibi konulara çok çok dikkat etmek gerekli. Çok da çalışkan olmadığımız bir gün. Ayrıca Merkür ile de sert etkileşimi var. Bugün iki kere düşünüp bir kere hareket etmek gerekli. Anlaşmalar, önemli konuşmalar için uygun değil, tatil için uygun J.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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