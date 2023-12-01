Merhabalar yılın son ayına geldik. Aralık ayı yeni yılın habercisidir. Umut dolu bir ay olsun diliyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak değerlendiriliyor. Hepinizin bildiği gibi HTHayat ailesi bünyesinde engelliler için yararlı yazılar yazmaya çalışıyorum. Kamuoyunun dikkatini çektiğini görüyorum. Tekrar bana bu fırsatı sunduğu için HTHayat aileme teşekkür ediyorum. Türkiye nüfusunun yüzde 15’i engelli bireylerden oluşuyor. Engeli ne olursa olsun yaşama mücadelesinde olan tüm engelli bireylere şunu öneriyorum: Asla hayata kara pencereden bakmasınlar. Yaşadığımız dünyada zorluklarla baş edebilmenin yollarını bulmalıyız. Tabii ki biz engellilere yardımcı olabilecek insanlar da olmalı. Hep savunduğum bir şey var. Engelli bireylerin yaşamında mutlaka onunla birlikte hayatı paylaşan birileri olmalı bu eş, arkadaş, anne, baba veya kardeş kim olabiliyorsa böylelikle hayata uyumu daha kolay ve sorunsuz olacaktır. Devletin bu konuda üzerine büyük iş düşüyor sonuçta imkanlar dahilinde devletimizin Avrupa Birliği engelli normlarına uygun şeyler yapması gerekiyor. İş alımı, sosyalleşme, gerekirse barınma gibi bir sürü yükümlülük devletin görevleridir.

Son yıllarda belediyecilik anlamında büyük adımlar atıldığını görüyorum. Ancak tabii ki yeterli derecede olduğunu söyleyebilmem çok güç. Örneğin engelli bireylerimiz için yapılmış özel yurt kapsamındaki yerlerde eğitimli insanların çalışmasını önemle rica ediyorum. Eğitimi olmayan insanlar atarsanız istenmeyen görüntüler ortaya çıkabiliyor. Sosyal medyada burada çok önemli görev görüyor artık iletişim çağının çok çok geliştiği bu noktada kendilerini daha rahat ifade edebilen engelli arkadaşlarımız var. Ben de onlardan biriyim. Yaklaşık on dört yıldır gerek köşe yazılarım ile gerekse yazdığım kitaplarla insanlara umut ışığı olmak istiyorum. Bu arada kendimden bir haber vereyim. Yaklaşık iki senedir büyük emek verdiğim romanım bitti. Yayınevimden haber bekliyorum inşallah en kısa zamanda sizlerle buluşturacağım. Yeni yılda da HTHayat ile sizlerle olacağım. Şimdiden sevgili okurlarıma yeni yılda sağlık mutluluk ve bol kazançlar diliyorum.

Herkese engelsiz bir yıl diliyorum…