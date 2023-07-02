3 - 9 Temmuz 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu haftanın oldukça hareketli olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle Neptün geri harekete başlıyor olacak. Yaklaşık 5 ay sürecek olan bu geri hareket ile aslında belki de Balık burcu ve Neptün etkilerini daha da derinden yaşayacağız. Zaten içe dönük olan bu enerji iyice içe dönecek. Haritanızda Balık burcunun olduğu yerlere dikkat.

Sonrasında Güneş Merkür kavuşumu ile iletişimin güçlü olduğu bir hafta yaşayacağız. Buna Merkür Jüpiter altmışlığı da eşlik edecek ki önemli anlaşmalar, eğitim, yurtdışı ile ilgili konular için çok iyi bir etki. Ayrıca Güneş de Merkür ile kavuşumda olduğu için bu açıya da ortak oluyor ve etkiyi çok güçlendiriyor.

Yine aynı hafta yaşayacağımız Venüs Uranüs karesi de ikili ilişkilerde biraz çalkantılı olabilecek, sürprizli, iyi taraf ile eğlenceli ve yenileyici olabilecek bir döneme işaret ediyor.

Ve hafta yine güzel bir Merkür açısı ile kapanıyor. Merkür Uranüs altmışlığı ki bu açı çok yaratıcı, zekamızın, zihinsel işlemlerimizin hızlandığı ve yeni fikirlerin ışık hızında cereyan edebileceği güzel bir zamandır.

Günlük etkilere geçecek olursak...

Pazartesi

Ay Oğlak burcunda haftaya başlıyoruz. Sorumluluklar ve görevler ile dolu bir gün. Gün içerisinde ifade zorlukları çekebilir, birtakım tartışmalar yaşayabiliriz.

Salı

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Görev ve sorumluluklar ile birlikte bugün kötümser ve biraz krizli olabilecek bir gün. Ay Plüton ile kavuşuyor

Çarşamba

Ay Kova burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Jüpiter ile kare açı yapacak olan ay ile biraz abartılı bir gün geçirebiliriz. Fazla iyimser olabiliriz. Bugün entelektüel ve teknolojiye biraz daha fazla odaklandığımız bir gün.

Perşembe

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün biraz sosyal ilişkilerde kendimizi ve duygularımızı ifade güçlüğü yaşayabiliriz zira Ay Mars ve Venüs ile karşıt açı etkileşiminde.

Cuma

Ay Balık burcuna geçiş yapıyor ve geçer geçmez Satürn ile kavuşuyor. Bugün hassas, depresif, melankolik bir gün olabilir. Sorumlulukların ağırlığı bize daha fazla gelebilir.

Cumartesi

Ay Balık burcunda ilerlerken bugün de Neptün’ün derin sularına konuk oluyor. Çok güçlü balık etkisi olan bir gün. Tembellik, kaçış, kaotik durumlar, yanlış anlaşılmalar günün konusu olabilir.

Pazar

Ay Koç burcuna geçiyor ve gün itibariyle fazlaca gezegensel etkileşime girmiyor. Bugün üzerimizdeki ölü toprağını atıp enerjimizin yükseldiği bir gün. Sportif faaliyetler, dışarı faaliyetleri için oldukça elverişli.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim...

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