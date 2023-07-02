3 - 9 Temmuz 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 3 - 9 Temmuz 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

3 - 9 Temmuz 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 02 Temmuz 2023 01:15
ABONE OL

Esenlikler. Bu haftanın oldukça hareketli olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle Neptün geri harekete başlıyor olacak. Yaklaşık 5 ay sürecek olan bu geri hareket ile aslında belki de Balık burcu ve Neptün etkilerini daha da derinden yaşayacağız. Zaten içe dönük olan bu enerji iyice içe dönecek. Haritanızda Balık burcunun olduğu yerlere dikkat.


Sonrasında Güneş Merkür kavuşumu ile iletişimin güçlü olduğu bir hafta yaşayacağız. Buna Merkür Jüpiter altmışlığı da eşlik edecek ki önemli anlaşmalar, eğitim, yurtdışı ile ilgili konular için çok iyi bir etki. Ayrıca Güneş de Merkür ile kavuşumda olduğu için bu açıya da ortak oluyor ve etkiyi çok güçlendiriyor.


Yine aynı hafta yaşayacağımız Venüs Uranüs karesi de ikili ilişkilerde biraz çalkantılı olabilecek, sürprizli, iyi taraf ile eğlenceli ve yenileyici olabilecek bir döneme işaret ediyor.


Ve hafta yine güzel bir Merkür açısı ile kapanıyor. Merkür Uranüs altmışlığı ki bu açı çok yaratıcı, zekamızın, zihinsel işlemlerimizin hızlandığı ve yeni fikirlerin ışık hızında cereyan edebileceği güzel bir zamandır.


Günlük etkilere geçecek olursak...

Pazartesi

Ay Oğlak burcunda haftaya başlıyoruz. Sorumluluklar ve görevler ile dolu bir gün. Gün içerisinde ifade zorlukları çekebilir, birtakım tartışmalar yaşayabiliriz.


Salı

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Görev ve sorumluluklar ile birlikte bugün kötümser ve biraz krizli olabilecek bir gün. Ay Plüton ile kavuşuyor

Çarşamba

Ay Kova burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Jüpiter ile kare açı yapacak olan ay ile biraz abartılı bir gün geçirebiliriz. Fazla iyimser olabiliriz. Bugün entelektüel ve teknolojiye biraz daha fazla odaklandığımız bir gün.

Perşembe

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün biraz sosyal ilişkilerde kendimizi ve duygularımızı ifade güçlüğü yaşayabiliriz zira Ay Mars ve Venüs ile karşıt açı etkileşiminde.

Cuma

Ay Balık burcuna geçiş yapıyor ve geçer geçmez Satürn ile kavuşuyor. Bugün hassas, depresif, melankolik bir gün olabilir. Sorumlulukların ağırlığı bize daha fazla gelebilir.


Cumartesi

Ay Balık burcunda ilerlerken bugün de Neptün’ün derin sularına konuk oluyor. Çok güçlü balık etkisi olan bir gün. Tembellik, kaçış, kaotik durumlar, yanlış anlaşılmalar günün konusu olabilir.


Pazar

Ay Koç burcuna geçiyor ve gün itibariyle fazlaca gezegensel etkileşime girmiyor. Bugün üzerimizdeki ölü toprağını atıp enerjimizin yükseldiği bir gün. Sportif faaliyetler, dışarı faaliyetleri için oldukça elverişli.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim...


Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya


Günlük burç yorumları: 3 Temmuz Pazartesi

3 Temmuz 2023 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

13
Bugün herkes içinden geldiği gibi hareket edebilir, istediklerini söyleyebilir ve yapabilir. Hoşgörü hakimdir ve iletişimler kalp kırıklığıyla sonuçlanmaz. Gün insanları bağışlayıcı, nazik ve cömert biri yapar ve bu esneklik sayesinde her duruma ve her türden insana kolayca uyum sağlarsınız. Bugünkü başarılar daha sessiz ve derinden gelme eğilimindedir ve alkış toplamak değil de gerçekten kazanmak isteyenler için tatmin edici olabilir. Kendiniz için belirlediğiniz hedeflere aceleyle değil, disiplin ve hassasiyetle ulaşmayı başarıyorsunuz. Bunların hiçbiri çok heyecan verici değil ama güven verici ve bugün için bu yeterince iyi.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kariyeriniz, hedefleriniz, özlemleriniz veya itibarınızla ilgili aydınlanmalar getirebilir. Yönetmek veya harekete geçmek için bir çağrı olabilir veya kişisel hayatınıza olan güçlü dikkatiniz ile sorumluluklarınıza, kariyerinize, uzun vadeli hedeflerinize veya dış dünyaya olan dikkatiniz arasında daha iyi bir denge kurmanız gerektiğini fark edebilirsiniz! Hırslarınızı görmezden geliyorsanız veya bir kenara itiyorsanız, bugün size bunu hatırlatıyor. Sizin için önemli olan bir şeyi başarmak için kullanabileceğiniz bir duygusal enerji akışı olabilir. Kendinizle ilgilenmek bugün doğru ve hatta keyifli geliyor. Fikirler zengin ve yaratıcıdır.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün sizi daha fazla eğlenme ve dış dünyayla bağlantı kurma ihtiyacınıza dikkat etmeye teşvik ediyor. Her zamanki rutininizden ayrılmak veya canlandırıcı, anlamlı ve yaşamı onaylayan bir şeyler yapmak ya da öğrenmek için ani bir istek duyabilirsiniz. Son zamanlarda günlük veya dünyevi işlerinize oldukça fazla ilgi göstererek, artık daha büyük düşünmek ve daha büyük yaşamak için muazzam bir arzu hissediyorsunuz! Bir proje veya çalışmanın bir dönüm noktasına ulaşması ve bir sonraki adımı atmaya hazır olmanız mümkündür. Değişiklikler hemen gerçekleşmese de ilerlemek için doğru yerdesiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün, güçlü duyguları ortaya çıkarabilir ve ister duygusal ister mali olsun, desteğe duyulan ihtiyaç hakkında bir aydınlanmaya yol açabilir. Bir ilişkideki güç dengesi, borçlar, bir partnerin geliri veya diğer paylaşılan kaynaklar gün ışığına çıkar. Neyi görmezden geldiğinizi veya gözden kaçırdığınızı görmek için kendinizi zorlama zamanı! Bir ilişki, duygusal ya da mali sorunla ilgili yeni iç görüler gelebilir ve bu da bir dönüm noktası ya da yeni bir yön getirebilir. Küçük bir mali kriz veya borçlu olunan veya paylaşılan parayla ilgili bir sorun olabilir. Kişisel yaşamınız ve iç duygu dünyanız bugün güçlü bir odak noktasıdır.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün size ilişki ihtiyaçlarınızı hatırlatıyor. Özellikle ilişkileriniz ile ilgili duygularınızı genişletir ve bir konuda gerçek duygularınızı keşfedebilirsiniz veya hakkınızda bir şeyler gün yüzüne çıkabilir. Başkalarının bu konuda ortaya koyduklarına özel dikkat göstermeyi hedefleyin. Birine ihtiyacınız olduğunu anlayabilir veya yapıcı bir eleştiri alabilirsiniz. Bir durumu ya da duyguyu sözlü olarak ifade edebilir veya kabul edebilirsiniz ve bu önemli bir duygusal keşiftir. Bir ilişki bir dönüm noktasına veya yeni bir seviyeye ulaşabilir. Bugün, karşılıklı yarar sağlayan durumlar güçlü bir şekilde şekillenebilir. Arkadaşlar veya akraba ilişkileri sizin için kapılar açabilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün, özellikle bir iş veya sağlık sorunuyla veya kendinize daha iyi bakma ve günlük işlerinizle ilgilenme ihtiyacınızla ilgili olarak anlamlı bir gün olabilir. Bunları geliştirmek istiyorsunuz ve bu büyüme arzusuyla bağlantı kurmak iyi hissettiriyor! Gün, sorumluluklarınızı ve muhtemelen iş veya sağlık meseleleriyle ilgili son hayal kırıklıklarınızı gün ışığına çıkarıyor. Günlük rutinlerinizde kendiniz ve hayatınız hakkında çok daha iyi hissetmenize yardımcı olacak önemli değişiklikler yapmanız için sizi motive edebilir. Becerileriniz şu anda yüksek talep görüyor olabilir ve şimdi yoğun bir sorumluluk akışı olsa da önceliklerinizi belirledikten sonra her şey yerli yerine oturacaktır. Çabalarınız için dışarıdan takdir beklemekten kaçının ve bunun yerine tam olarak sizi içten dışa iyi hissettiren şeyi yapın.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün romantizm, çocuklar, eğlence ve yaratıcı projelerle ilgili dönüm noktaları olabilir. Projelerinizde veya hobilerinizde daha fazla anlam buluyor olabilirsiniz. Bazı zorluklar olabilir ancak bunlar size neyin iyileştirilmesi gerektiğini göstererek yardımcı olur. Gün, hayatınızın eğlenceli veya anlamlı yönü hakkında bir aydınlanmaya yol açar. Durumunuz ve ihtiyaçlarınız hakkındaki anlayışınızı geliştirmeye çalışıyorsunuz. Birine karşı hislerinizi kabul edebilirsiniz ve işler yoluna girmeden önce işler kaotik olabilir. Bugün kişisel düzeyde her zamankinden daha rahat olduğunuzu ve sonuç olarak kendinizi daha akıcı bir şekilde ifade ettiğinizi göreceksiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, bugün aileye olan ihtiyacınızın, aşinalık ve bir yuvanın rahatlığı isteğinizin daha güçlü olduğunun farkına varıyorsun. Daha iyi zaman ve enerji yönetimi ve daha iyi bir iş-yaşam dengesi ihtiyacınızla bağlantı kurabilirsiniz. Kaçındığınız veya gözden kaçırdığınız konular kendini gösterebilir. İş için harcanan enerji ile ev dünyanıza ayrılan enerji arasında bir denge kurmak artık çok önemlidir. Hayatınızın pratik, sorumlu yönüne çok odaklandınız ve şimdi duygusal unsurlarla ilgilenmeniz isteniyor. Kişisel işlerinizle ilgilenmek için harcanan zaman size fayda sağlayacaktır. Bugün, ihtiyaçlarınızı ve duygularınızı anlamak ve başkalarının sizden ne istediğini daha net görmek için mükemmel bir konumdasınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, ilgi alanlarınız veya becerileriniz hakkında bir aydınlanma şimdi gerçekleşebilir. Bugün öğrenme ve iletişim konularında gözlerinizin tamamen açık olduğu bir ana işaret edebilir. Anlaşılma, söz sahibi olma, fikirlerinizi veya bakış açınızı ifade etme açlığı yaşayabilirsiniz. İnsanlar fikirlerinizi, projelerinizi veya öğrenme çabalarınızı tanıyabilir veya projelerinizin meyvelerini alabilirsiniz. İletişim kurduğunuzda insanların niyetinizi yanlış anladığını fark ederseniz bu, mesajınızı daha etkili bir şekilde iletmek için nelerin değiştirilebileceğini görmek için mükemmel bir zaman olabilir. Neyse ki, geçmişte üstesinden gelinmesi zor olan sorunları veya projeleri ele almak için sağlam bir zaman ve güç veriyor!
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, bugün para, değerli eşyalar ve saygıyla ilgili konular ilginizi çekecek. Para ve aşk konusunda kendinizi daha akıllı ve şanslı hissedebilir veya mali durumunuzun veya kaynaklarınızın daha fazla farkına varabilirsiniz. Sizi mutlu edecek bazı para haberleri de gelebilir. Hayatınızdaki diğer insanlara katkıda bulunmak ve onları desteklemek için çok zaman harcıyorsanız, şimdi dünyanıza daha fazla denge getirme ihtiyacını hissedin. Şu anda olan bir şey veya duygularınız, en çok değer verdiğiniz şeye bakış açınızı değiştirebilir. Ayrıca şimdi bedensel sağlığınızı iyileştirmek için önemli adımlar atabilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, kalbinin sesini dinlemenin püf noktası önce kalbini tanımaktır ve bugün bu bağlantıyı kurmanıza yardımcı olur. Şimdi bir kişi veya ilişkinin ihtiyaçları hakkında bir aydınlanma zamanı olabilir. Bu yeni farkındalıkla, hayatınızı iyileştirecek bazı planlar veya düzenlemeler yapabilirsiniz. Duygularınız çiçek açıyor veya kişisel hedefleriniz önemli bir dönüm noktası yaşıyor. Son zamanlarda bir kenara ittiğiniz, gömdüğünüz veya başka bir şekilde görmezden geldiğiniz tüm duygular hakkında harika bir fikir edineceksiniz. İstediğiniz şeyin peşinden gitmek için henüz sağlam bir planınız olmasa bile, kalbinizde ne olduğunu bilmek güç veriyor.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, kişisel bakımı ihmal ettiyseniz bugün bir uyandırma çağrısı olabilir. Zihinsel ve duygusal sağlığınıza daha fazla dikkat etmenin zamanı geldi! Kendinizi formda hissetmiyorsanız, aşırı gergin olabilirsiniz ve şimdi yavaşlama ihtiyacı ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayrıca hayatınızda ihmal edilmiş veya çözülmemiş bir sorunu da kapatabilirsiniz. Tek başınıza daha fazla zamana veya dinlenmeye, iyileşmeye ve yenilenmeye duyulan ihtiyaç ani bir keşif olabilir. Otomatik pilotta çalışıyorsanız ve sezgilerinizle bağlantınız yoksa, şimdi önsezilerinizi dinlemeniz gerekiyor. Duygularınız ve perde arkasında ve yüzeyin altında olup biten her şey konusunda hızla rahatlayabilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün, gerçek dostluk veya özel bir proje ihtiyacına kalbinizi açıyor sevgili Balık. Kabul edilmemiş duygular şimdi ortaya çıkıyor. Bu duygular bir ilişki hakkında olabilir veya henüz tam olarak peşinden koşmadığınız bir projeye olan ilginizi yeniden canlandırmaya hizmet edebilir. Sosyal hayatınızda hareketlilik yaratabilir veya arkadaşlarınızla ilgili duygularınızı canlandırabilir. Ana tema, başkalarına olan ihtiyacınızın farkına varmaktır. Mutluluk hedefleriniz de artık güçlü bir şekilde odaklanıyor ve yeni bir hayal veya plan keşfedebilirsiniz. Bugün muhtemelen kolay bir ifade akışından keyif alacaksınız. Arkadaşlar genellikle iyi haberler veya tavsiyeler getirir.

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.