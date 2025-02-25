3 - 9 Mart 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta nisbeten sakin fakat gezegensel etkileşimler açısından. Bizler çok da sakin sayılmayız. Merkür Koç burcuna geçiyor. Dilimiz sivrileşiyor, iletişim cesaretimiz artıyor, iletişim trafiğimiz hızlanıyor. Bu haftanın hemen başında bu geçiş gerçekleşiyor ve hemen ardından aynı gün Merkür Plüton ile altmışlık yapıyor. Hafta başı çok enerjik, cesur ve fazlasıyla kurcalayıcı. Derinleşme yeteneğimiz de çok yüksek. Zihinsel disiplinimiz düşük değil.

Son olarak hafta sonunda Güneş Mars üçgeni yaşayacağız. Bu da aslında Koç burcu özelliklerine çok benzer şekilde fiziksel enerjimiz ve cesaretimizin çok yüksek olduğu, sportif ve sosyal faliyetler açısından oldukça verimli. Girişimler ve yeni başlangıçlar açısından değerlendirilebilir bir gün. Mars Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ettiği için aslında çok da güçlü değil ama özellikle duygusal açıdan, motivasyon açısından çok güçlü bir durumdayız. Yaratıcılığımız da çok yüksek. Fakat alınganlık ve agresyondan kaçınmalıyız. Ayrıca sosyal ilişkiler anlamında yeni başlangıçlar Venüs retro olduğu için çok da tavsiye edilmez.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay sabah saatlerinde Koç burcunda. Haftaya enerjik bir başlangıç. Öğle saatlerinde Boğa burcuna geçerek sakinleşecek demek isterdim fakat Plüto karesi günü biraz daha güç savaşları getirebilecek, biraz öfkeli bir hale getirebilir.

Salı

Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün huzurlu. Güneş ve Mars ile de uyumlu etkileşim var. Oldukça enerjik, kendimizi ifademiz güçlü, cesaretimiz ve özgüvenimiz yerinde.

Çarşamba

Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Sabah erken saatler biraz fazla değişken, sürprizlere açık. Ay Uranüs ile kavuşacak. Sonrasında iletişim trafiğinin çokça arttığı bir öğleden sonra yaşayacğaız. Ay İkizler burcuna geçiyor.

Perşembe

Ay İkizler burcunda. Sabah saatleri aşırı iletişimli, Merkür ile Ay’ın uyumlu etkileşimi var. Sonrasında Ay Venüs ile uyumlu etkileşim yaparak Jüpiter ile kavuşacak. Aşırı yüksek iletişim, yolculuk dışında aslında çok özgüvenli, sosyal, rahat, neşeli bir gün. Bir de Venüs geri gitmeseydi iyiydi.

Cuma

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Neptün ile sert etkileşim var. Sözlerimiz yanıltıcı olabilir veya biz yanılabiliriz. Bugün biraz yanlış algıya kapılabiliriz dikkat. Ay Akşam Yengeç burcuna geçecek.

Cumartesi

Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Merkür ve Venüs ile sert etkileşimde. Bugün de biraz alınganlıklar, yanlış ifadeler olabilir. Belki aile içinde biraz yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. İletişim problemlerine dikkat. Ama yine de sosyal bir gün.

Pazar

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde biraz agresif ve alıngan olabileceğimiz Mars kavuşumu yaşanacak fakat Güneş ve Satürn ile uyum var. Agresif de olsak yükselen enerjimizi doğru kanalize edebiliyoruz, kendimizi ifademiz ve öz disiplinimiz oldukça güçlü.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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