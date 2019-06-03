3-9 Haziran haftası nasıl geçecek?

3-9 Haziran 2019 haftası nasıl geçecek?

3-9 Haziran haftalık burç yorumunuz...

İkizler Burcunda Yeni Ay: Haziran ayında, dört gözle bekleyeceğimiz çok şey var, bize yeni sürprizler getiriyor. Ancak aynı zamanda dikkat etmemiz gereken de çok şey var. 3 Haziran Pazartesi günü İkizler burcunda Yeni Ay’a giriyoruz, bu da tatlı entellektüel bir merak içinde olacağımızı gösteriyor. Özellikle varoluşsal meseleleri gerekli sağduyuyla ele almamız gerekiyor.

Seçimlere dikkat!

Haziran tamamen seçimlerle ile ilgili bir ay. Yaşamınızın mümkün olan her alanındaki seçeneklerin kendilerini göstermesi olası ve bunları mümkün olan en mantıksal çerçevede tartmanız gerek. Neyse ki, 3 Haziran'da İkizler'deki Yeni Ay'ın ardından 8 Haziran'da Venüs'ün İkizler'e taşınmasıyla, sizin için en iyi olanı görmenize yardımcı olmak için gerekli tüm akıl ve esneklik özelliklerine sahip olacaksınız. İkizler’in gezegenî yöneticisi Merkür, neredeyse tüm ay boyunca Mars’ta Yengeç burcunda ve bu da bizi hassasiyet ve sevgiyle başkalarına bakmaya teşvik edecek.

İkizler’in ikiyüzlü yönetici gezegeni Merkür, 4 Haziran Salı günü duygusal olarak egemen Yengeç’e giriyor. Haberci gezegeni yüksek enerjili su burcu olduğu için, şu anda inandığınız birçok şey nesnellikten ziyade duygulara dayanıyor olabilir. Yengeç’teki Merkür, verimli bir hafıza bankasına, duygularımıza erişmemize yardımcı oluyor. Gerçekleri yürekten konuşmak için uygun bir zaman. Gelecekteki gerilemeye girerken cesaretli olun.

8 Haziran Cumartesi günü, Venüs İkizler’e girerek yeni bir estetik merak fazı başlıyor. Bu süre zarfında, başka türlü denemeye cesaret edemeyeceğiniz trendleri keşfetmeye biraz daha istekli hissedebilirsiniz. Ek olarak, ilişkilerde iletişim daha önemli hale gelecek.

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