3 - 9 Ekim 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 3 -9 Ekim 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

3 - 9 Ekim 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
03 Ekim 2022 11:00
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Esenlikler. Bu haftanın önemli gökyüzü etkileri Merkür Plüton Üçgeni, Güneş Chiron karşıtlığı, pazar günü yaşayacağımız Koç Dolunay’ı ve Plüton’un ileri harekete başlaması olacak. Dolunay ile ilgili detaylı yazıyı ayrıca yazacağım. Merkür, Plüton Üçgeni bu hafta derinleşme, sürüncemede kalmış konuları çözüme ulaştırma konularında bize yardımcı olacak. Merkür’ün direkt harekete yeni geçmiş olması da birtakım konuların hızlanması konusunda destekleyici olacak.


Güneş Chiron karşıtlığı bu hafta geçmişteki acıları biraz canlandırabilir. Plüton’un direkt harekete geçmesi de oldukça önemli bir etki. Plüton gibi uzak mesafeli, yavaş hareket eden gezegenler astrolojide önemlidir çünkü bir gezegen ne kadar yavaş hareket ediyorsa transiti o kadar ağır ve baskın olur. Plüton’un ileri harekete geçecek olması da hayatımızın hangi alanında dönüşümsel etkilere maruz kalıyorsak bu konuların nekahat döneminden sonra artık hızlanmaya başlayacağı, olay bazında ortaya çıkacağı anlamına geliyor.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay, Oğlak burcunda güne başlıyoruz. Sorumluluklarımızın ön planda olduğu disiplinli bir gün. Ay’ın Güneş ile karesi bugün otorite ile anlaşmazlıkları gösterebilir, kendimizi ifade güçlüğü yaşayabiliriz.


Salı

Ay, Sabah saatlerinde Oğlak burcundayken Öğlene doğru Kova burcuna geçecek. Bu arada da Merkür ile uyumlu etkileşime girecek. Etki yaratacak konuşmalar için verimli bir gün. Entelektüel faaliyetler için de kullanılabilir.


Çarşamba

Ay, Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Güneş ve Venüs ile uyumlu açıda. İkili ilişkiler, iş ilişkileri, aile ilişkileri açısından olumlu bir gün. Önemli anlaşmalar için de oldukça verimli.


Perşembe

Ay, Kova burcundaki ilerlememesine devam ediyor. Günün çok erken saatlerinde Satürn ile kavuşum yapmış olan ay gün boyu Satürn etkisini çok hissettirmeyecek. Mars ile uyumlu etkileşimde ve bu da bizi enerjik, girişken yapıyor.


Cuma

Ay, Balık burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde çok fazla açısal etkileşim kurmayacak olan ay bugün biraz daha tembelliğe, kaçışlara, yaratıcı faaliyetlere açık. Daha romantik ve hassas olduğumuz bir gün.


Cumartesi

Ay, Balık romantizmi Neptün kavuşumunun da eklenmesi ile devam ediyor fakat bugün yanılgılara çok açık. Bugün tartışmadan uzak durmakta özellikle fayda var. Kazalara dalgınlıklara da oldukça açık bir gün. Haftanın en kritik, dikkat edilmesi gereken günü.


Pazar

Ay Koç burcuna geçiyor. Sabahın erken saatlerinde iyimser ve enerjik Jüpiter ile kavuştuktan sonra Dolunay formasyonu yapacak. Dolunay oldukça Venüsyen yani ikili ilişkilerin vurgulandığı bir dolunay fakat Chiron açısı da var, bu da geçmiş acılarımızı tekrar canlandırabilir.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


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