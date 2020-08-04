3 - 9 Ağustos 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 3 - 9 Ağustos haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

3 - 9 Ağustos 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
04 Ağustos 2020 Salı

Merhaba, haftaya Kova Dolunay'ı ile giriş yapıyoruz. Bağımsızlık ve özgürlük temaları ağırlık kazanacak. Dolunay derecesine Uranüs'ün yaptığı sıkı töleranslı kare açı bu temaları iki kat daha yoğunlaştıracak, hız kazandıracak ve sürprizler katacak. Uzun zamandır bizi zincirleyen, engelleyen durumlar sonuçlanacak ve özgürleşeceğiz. Dolunay anı haritasının yükselen derecesine Jüpiter Kavuşum'u ve Mars kare açısı bu özgürleşmenin huzurlu ve kolay yoldan gelmeyeceğini gösteriyor. Belli mücadeleler sonucu kazanılan bu özgürleşme içerisinde büyüme temalarını da barındırıyor olacak. Ayrıca haftanın ilk günlerinden itibaren 2-3 gün süre ile Merkür Satürn ile zorlu kontaktlar kuracak. Bayram dönüşü görev ve sorumlulukların bombardımanında kalabiliriz.


Ayrıca bu hafta Merkür ve Venüs gezegenleri burç değiştiriyor olacak. Merkür Aslan'a Venüs ise Yengeç'e geçiş yapacak. Uzun süredir ikizler'de bulunan Venüs, ilişkilerde duygusal derinlikten çok merak ve değişkenliğe odaklanmış, retro'lar yapmış, özellikle Neptün ile zorlu açılar gerçekleştirmişti. Artık bu yolculuğu sonlandı ve duygusal derinliğe odaklanan yengeç burcuna geçti. Artık daldan dala değil, tek bir dal ile devam etmek isteyecek.


Merkür ise güçlü bir şekilde kendini ifade edebileceği fakat iletişimde daha çok kendinden bahsetmek isteyeceği Aslan burcuna geçiş yapıyor olacak. Aslan burcunda oldukça kısa kalacak olan Merkür Ay'ın son haftası asalet kazandığı Başak burcuna geçip işe güce odaklanıncaya kadar eğlenceli ve rahat bir durumda olacak.


Günlük etkilere geçecek olursak;


Pazartesi

Dolunay günü! Ayrıca sorumluluklarımıza yavaş yavaş dönmeye başladığımız gün. Bayram trafiğine dikkat edelim!


Salı

Mars ile jüpiter zorlayıcı kontakt içerisinde. Değerleimizle ilgili daha hassas olabileceğimiz tartışmaya açık bir gün olacak. Kazalara dikkat etmeli, özellikle sosyal izolasyon açısından fazla rahat davranmaktan kaçınmalıyız.


Çarşamba

Ay Balık burcuna geçiyor. Merkür ise bu gün itibariyle 3 hafta boyunca Aslan burcunda kalacak. Burca giriş zamanlarında kendimizi ifademiz daha güçlenebilir, konuşmalarımızda daha çok kendimize odaklanabiliriz. İyimser düşüncelerimiz artacak.


Perşembe

Ay Balık burcundaki seyrine devam edecek ve akşam saatlerinde Neptün ile kavuşacak. Bugün daha çok stresten ve sorumluluktan kaçmak isteyeceğimiz, kendimizi hobilerimize ve hayallerimize daha çok vermek isteyeceğimiz bir gün.


Cuma

Ay öğle saatlerinde Koç burcuna geçiyor. Enerjimiz artacak. Daha girişken ve cesur olduğumuz bu günü kontrollü sosyal aktiviteler ile geçirebiliriz.


Cumartesi

Venüs Yengeç burcuna geçiyor! İlişkilerimizde daha odaklı ve duygusal olduğumuz bir gün. Merkür de chiron'a üçgen açıyı kesinleştirirken kendimizi şifalandırmak ile ilgili konularda daha fazla entelektüel araştırma yapabileceğimiz günlerdeyiz.


Pazar

Ay koç burcunda mars ile kavuşum açısı yapıyor. Bugün özellikle duygusal açıdan kendimizi incinmiş ve saldırgan hissedebileceğimiz bir gün. Sakin kalmak, tartışmaya girmeden önce iki kere düşünmemiz gereken, sosyal mesafelendirme konusunda kontrolü bırakmadığımız, kazalara karşı dikkatli olmamız gereken bir zaman diliminde olacağız.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

4 Ağustos salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Sizi çok heyecanlandıran biriyle konuşmak zorunda olmanız sizi bugün bir hayli huzursuz ediyor olabilir. Ancak onun da sizin gibi sıradan bir insan olabileceğini hatırlamaya çalışmalısınız. Bu şekilde kendinizi daha rahat hissedeceksiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şefkatli doğanız bugüne dek güçlü ilişkiler kurmanıza yardımcı oldu. Ancak bu özelliğinizden dolayı bazen üzülebilirsiniz. Diğer insanları tanımadan onlara tamamen kalbinizi açmamalısınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU En derin duygularınız son zamanlarda yüzeye çıkıyor ve bu da öngörülemez bir şekilde davranmanıza neden olabilir. İşin iyi tarafı bambaşka bir yanınızı keşfediyorsunuz ve bu halinizi sevmeye başlıyorsunuz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Popülerliğiniz şu anda kesinlikle artıyor, ancak şöhret basamaklarını istediğinizden daha yavaş bir hızda tırmanıyor olabilirsiniz. Bu yolda attınız adımların bu denli yavaş olmasının bir sebebi var. Acaba bu sebep ne?
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sağlığınız, daha ciddiye almanız gereken bir şeydir. Harika hissetmeniz ve harika görünmeniz her şeyin iyi gittiği konusunda yanlış anlaşılmalara yol açmasın. Rutin kontrolü hiçbir zaman aksatmamalısınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir durumun düşündüğünüzden çok farklı olduğunu fark ederseniz şaşırmayın. Bunu gösteren işaretler vardı ama onları görmek için çabalamadınız. Bu sizin için bir ders olmalı.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Meraklı yönünüzü boş konular hakkında düşünerek değil, sağlıklı fikirler ve tartışmalarla beslemeniz gerekir. Başkalarının söylediklerini göz ardı edin ve sizi ilgilendiren önemli bir yazarın zorlayıcı eserlerini okuyun.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Maddiyata büyük bir hayranlığınız var. Alışveriş yapmak ise sizin için özellikle bir tutku. Bu, günü geçirmek için iyi bir yol olabilir, ancak böyle ne zamana kadar devam edebilirsiniz?
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Çok nazik bir insan hayatınıza girebilir ve onunla aranızda bir çekim alanı oluşabilir. Kalbinizin sesini dinleyin ve bu kişiye bağlanmaktan korkmayın.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sosyal çevrenizin küçülmeye bağladığını fark ettiniz mi? Bunun neden olduğunu anlamaya çalıştığınızda artık daha seçici olmaya başladığınızı anlayacaksınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Arkadaşlarınızdan biri son zamanlarda sizden uzaklaşmış gibi görünebilir. Şu an kendi hayatındaki sorunlarla fazlasıyla meşgul olmalı, bencil davranıp ilgi beklemek yerine siz ona destek olmalısınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün bir işe yaradığınızı hissetmek istiyorsanız yardıma ihtiyacı olan birinin elinden tutun. Bu, basit bir konuda danışmanlık yapmak da olabilir zorlu bir işte sorumluluğu paylaşmak da. İyilik yapmanın büyüğü küçüğü olmayacağını hatırlayın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Zor bir konu hakkında birine nasıl yaklaşacağınız konusunda karmaşık mı hissediyorsunuz? Sadece bir adım öne çıkın ve konuşmayı başlatın! Devamı kendiliğinden gelecektir.

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