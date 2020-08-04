3 - 9 Ağustos 2020 haftasının astrolojik etkileri

Merhaba, haftaya Kova Dolunay'ı ile giriş yapıyoruz. Bağımsızlık ve özgürlük temaları ağırlık kazanacak. Dolunay derecesine Uranüs'ün yaptığı sıkı töleranslı kare açı bu temaları iki kat daha yoğunlaştıracak, hız kazandıracak ve sürprizler katacak. Uzun zamandır bizi zincirleyen, engelleyen durumlar sonuçlanacak ve özgürleşeceğiz. Dolunay anı haritasının yükselen derecesine Jüpiter Kavuşum'u ve Mars kare açısı bu özgürleşmenin huzurlu ve kolay yoldan gelmeyeceğini gösteriyor. Belli mücadeleler sonucu kazanılan bu özgürleşme içerisinde büyüme temalarını da barındırıyor olacak. Ayrıca haftanın ilk günlerinden itibaren 2-3 gün süre ile Merkür Satürn ile zorlu kontaktlar kuracak. Bayram dönüşü görev ve sorumlulukların bombardımanında kalabiliriz.

Ayrıca bu hafta Merkür ve Venüs gezegenleri burç değiştiriyor olacak. Merkür Aslan'a Venüs ise Yengeç'e geçiş yapacak. Uzun süredir ikizler'de bulunan Venüs, ilişkilerde duygusal derinlikten çok merak ve değişkenliğe odaklanmış, retro'lar yapmış, özellikle Neptün ile zorlu açılar gerçekleştirmişti. Artık bu yolculuğu sonlandı ve duygusal derinliğe odaklanan yengeç burcuna geçti. Artık daldan dala değil, tek bir dal ile devam etmek isteyecek.

Merkür ise güçlü bir şekilde kendini ifade edebileceği fakat iletişimde daha çok kendinden bahsetmek isteyeceği Aslan burcuna geçiş yapıyor olacak. Aslan burcunda oldukça kısa kalacak olan Merkür Ay'ın son haftası asalet kazandığı Başak burcuna geçip işe güce odaklanıncaya kadar eğlenceli ve rahat bir durumda olacak.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Dolunay günü! Ayrıca sorumluluklarımıza yavaş yavaş dönmeye başladığımız gün. Bayram trafiğine dikkat edelim!

Salı

Mars ile jüpiter zorlayıcı kontakt içerisinde. Değerleimizle ilgili daha hassas olabileceğimiz tartışmaya açık bir gün olacak. Kazalara dikkat etmeli, özellikle sosyal izolasyon açısından fazla rahat davranmaktan kaçınmalıyız.

Çarşamba

Ay Balık burcuna geçiyor. Merkür ise bu gün itibariyle 3 hafta boyunca Aslan burcunda kalacak. Burca giriş zamanlarında kendimizi ifademiz daha güçlenebilir, konuşmalarımızda daha çok kendimize odaklanabiliriz. İyimser düşüncelerimiz artacak.

Perşembe

Ay Balık burcundaki seyrine devam edecek ve akşam saatlerinde Neptün ile kavuşacak. Bugün daha çok stresten ve sorumluluktan kaçmak isteyeceğimiz, kendimizi hobilerimize ve hayallerimize daha çok vermek isteyeceğimiz bir gün.

Cuma

Ay öğle saatlerinde Koç burcuna geçiyor. Enerjimiz artacak. Daha girişken ve cesur olduğumuz bu günü kontrollü sosyal aktiviteler ile geçirebiliriz.

Cumartesi

Venüs Yengeç burcuna geçiyor! İlişkilerimizde daha odaklı ve duygusal olduğumuz bir gün. Merkür de chiron'a üçgen açıyı kesinleştirirken kendimizi şifalandırmak ile ilgili konularda daha fazla entelektüel araştırma yapabileceğimiz günlerdeyiz.

Pazar

Ay koç burcunda mars ile kavuşum açısı yapıyor. Bugün özellikle duygusal açıdan kendimizi incinmiş ve saldırgan hissedebileceğimiz bir gün. Sakin kalmak, tartışmaya girmeden önce iki kere düşünmemiz gereken, sosyal mesafelendirme konusunda kontrolü bırakmadığımız, kazalara karşı dikkatli olmamız gereken bir zaman diliminde olacağız.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.