29 Mayıs - 4 Haziran 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta çok büyük bir hareketlilik yok. Venüs Neptün ile Merkür de Uranüs ile çok önemli kontaktlar içerisinde. Ayrıca Pazar günü ayrı bir yazıyla yorumlayacağım Yay burcunda bir dolunay meydana gelecek.

Venüs Neptün uyumlu etkileşimi ikili ilişkilerde romantizmi, sosyal ilişkilerde destek ve yaratıcılığı beraberinde getirecek. Merkür’ün Uranüs ile kavuşumu da farklı ve yaratıcı fikirlere kapı açacak, bu dönemde çok yaratıcı fikirler, güzel yeni başlangıçlar yapılabilir. Önemli konuşmalar için, özellikle zihinsel işçiler, yaratıcılık ile uğraşan kişiler için önemli iletişimler bu haftaya denk getirilebilir.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya Ay Başak burcunda başlıyoruz. Seçim sonrası yeni bir hafta. Ay’ın açıları oldukça güzel. Sosyal açıdan ve ikili ilişkiler açısından güzel bir gün. Ayrıca sağlık konusunda yeni başlangıçlar için değerlendirebiliriz.

Salı

Ay Terazi burcuna geçiş yapıyor. Yine ikili ilişkilere odaklandığımız bir gün. Ay Güneş ile gün içerisinde uyumlu etkileşimde, kadın erkek arası ilişkilerin iyi olduğu dönemlerdir ve kendimizi ifadeyi güçlendirir.

Çarşamba

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Ay’ın çok belirgin bir açısı yok. Yine ilişkilere, diplomasiye, karşılıklı yapılan işlere, politik konulara odaklanabileceğimiz bir gün.

Perşembe

Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor. Akrep burcunda pek de rahat olmayan ay biraz kontrolcü ve manipulatif olabilir. Ay Jüpiter ile karşıt açıda, fazla iyimser olabileceğimiz, abartıya kaçma riski olan bir gün.

Cuma

Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Merkür ve Uranüs ile karşıt açı içerisinde. Birtakım ani sözler anlaşmazlıklara sebep olabilir. Kendimizi ve duygularımızı ifademiz biraz engellerle karşılaşabilir.

Cumartesi

Ay Yay burcuna geçiş yapıyor. İyimser bir gün olduğunu söylemek isterdim fakat Ay Satürn ile kare açı içerisinde. Duygusal olarak iniş çıkışlı, genelde melankolik olabileceğimiz bir gün, işlerimize odaklanarak günün karamsarlığını zamana bırakarak geçiştirebiliriz.

Pazar

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün iyimser olabildiğimiz bir gün. Ay Güneş ile sert etkileşimde, bugün aile ve ikili ilişkiler konularında birtakım anlaşmazlıklar yaşayabilecek olsak da özgüveimiz yüksek.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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