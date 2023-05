Günlük burç yorumları: 29 Mayıs 2023 Pazartesi

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güneşten ve doğanın meyvelerinden yararlanmaya ne dersiniz? Stres altındayken, doğru yediğinizden emin olmak çok önemlidir çünkü bu, zihninize ve bedeninize bir takım olduğunuzu ve her şeyin tekrar sorunsuz gitmesi için elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı bildirme yolunuzdur. Güçlü bir sezginiz var, en büyük arzularınızı kolayca ve zahmetsizce hayatınıza çekiyorsunuz. Hayatın size istediğiniz desteği sağladığına ve her şeyin iyiye gittiğine güvenin. Bunun bir karşılığı olarak bedeninize, dünyadaki evinize iyi bakmaya ekstra özen gösterin. İyi hissetmek her zaman bir bütündür.