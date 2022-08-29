29 Ağustos - 4 Eylül 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 29 Ağustos - 4 Eylül 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

29 Ağustos - 4 Eylül 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
29 Ağustos 2022 11:16 Güncelleme: 29 Ağustos 2022 11:16
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Esenlikler. Bu hafta çokça hareketli bir hafta gibi görünmüyor. Haftanın en önemli etkileşimleri Jüpiter’in Mars ile uyumlu Merkür ile uyumsuz açısı olacak ve bunu da çoğunlukla hafta sonuna doğru yaşayacağız. Uyumlu Jüpiter Mars açısı enerjimizi, cesaretimizi, iyimserliğimizi artıracak, başlama enerjisi verecek ve aksiyonlarımızda rüzgârı arkamıza alacağız.


Merkür karşıtlığında ise fikir tartışmalarına, felsefi tartışmalara, eğitimle ilgili oluşabilecek sorunlara, yanlış anlaşılmalara zemin hazırlayacak bir dönem olacak gibi görünüyor. Bunun dışında başak Yeniay’ı etkilerini de çokça yaşıyoruz. Sözel tartışmalara, kazalara hala dikkat etmemiz gereken bir haftadayız.


Günlük etkilere geçecek olursak…

Pazartesi

Ay, Başak burcunda ilerliyor. Gün içerisinde sağlık ve iş konularına odaklanacağız fakat Ay’ın Neptün karşıt açısı bugün kafamızı biraz karıştırabilir, yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir.


Salı

Ay, Terazi burcuna geçiş yapıyor. İkili ilişkiler konusu ön plana çıkıyor. Gün içerisinde Merkür ile kavuşarak sevgimizi, duygularımızı ifade gücümüzü ve isteğimizi artıracak. Ay Mars ile de bir üçgen açı yapacak bu da güne enerji ve cesaret katacak.


Çarşamba

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Satürn ile bir uyumlu üçgen açı meydana getirecek. Sorumluluklarımıza daha fazla odaklandığımız, zihinsel odağımızın ve hafızamızın güçlü olduğu bir gün.


Perşembe

Ay, Akrep burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde çok fazla açı yapmayacak olan Ay Akrep burcunda biraz daha krize, sorgulamaya girmeye yatkın, kıskanç ve kontrolcü davranabilir.


Cuma

Ay, Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Ay Düğümleri ile ve Uranüs ile bir karşıt açı meydana gelecek. Bugün çok sürprizli ve ilerleyen dönemler için oldukça belirleyici bir gün olabilir. Aldığımız kararlara dikkat.


Cumartesi

Ay Sabah saatlerinde Akrep burcundaki ilerlemesine devam ederken Öğle saatlerinde Yay burcuna geçerek iyimserliğimizi artıracak. Gün içerisinde Venüs ile kare yapacak olan ay ikili ilişkilerde ufak tefek pürüzlere sebep olabilir.


Pazar

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Gün içerisinde otorite figürleriyle veya aile fertleri ile birtakım anlaşmalar, ifade problemleri yaşanabilir zira Ay Güneş ile bir kare açı gerçekleştirecek. Yay burcunda ilerleyen ay ile eğitim konularına ağırlık verebilir veya dışarı aktiviteleri yapabiliriz.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


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Günlük burç yorumları: 29 Ağustos Pazartesi

29 Ağustos 2022 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Şimdi deneyimlere açık olmak çok şey kazandırabilir. Fikirler ve davetler, alışılmamış gelebilir ancak asıl mesele zaten alışkanlıklarınızın dışına çıkmaktır. Bugün her şeye dünden daha farklı yaklaşmaya çalışın. Bu, varacağınız noktayı tamamen değiştirmese bile cam kenarı koltuğa geçmenizi sağlayabilir. Hayatta iyi yolculuklar!
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün daha çok ev ve aileyle ilgili olabilir. Bir süredir ertelediğiniz ev içi planlar için harekete geçebilirsiniz. Hayatınıza yeni insanlar girebilir. Bugün bekleyebileceğiniz tek şey beklenmeyendir. Karşınızda bir fırsat çıktığında bunu kabul edebilecek durumda olmak için elinizden gelen her şeyi yapın. Zaruri işleri erkenden bitirin ve günün hayatınızı nasıl şekillendirdiğine tanık olun.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün herhangi bir tür seyahat neredeyse imkânsız olabilir. Yol ve yolculuk ile ilgili teknik sorunlar yaşayabilirsiniz. Başınıza gelebileceklere fiziksel ve ruhsal olarak hazırlanmaya çalışın. Bu, bazı planların ertelenmesi anlamına gelebilir ancak bunun kötü sonuçlar doğurması şart değil. Oluşan boşluk size bambaşka şeyler için fırsatlar sunabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUM Bugün sizin için anahtar, işleri fazla ciddiye almamak olacaktır. Bir karar üzerinde ne kadar çok düşünürseniz, sizin için o kadar zor olacağını göreceksiniz. Gerçekleri tartarken fırsatı kaçırabilirsiniz. Spontane olun. Daha önce hiç denemediğiniz bir şeyi deneyin. İşlerin sıkıcı olmaması için deneyimlerinizi çeşitlendirin. Çeşitlilik yaşamın çeşnisidir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Rüzgâr bugün sizin için sert bir şekilde esiyor ve iç ateşinizi parlak tutmanıza yardımcı oluyor. Şimdi sosyal bir kelebeğe dönüşebilirsiniz. Enerjiniz dağılmış olabilir, ancak bu aslında sizin avantajınıza olabilir. Farklı yerlerden ve insanlardan bilgi ve ipuçları toplamak, enerjinizi çevrenizle bütünleştirmenize yardımcı olacaktır. Bu heyecan verici enerjiden yararlanın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU İnsanlar sizi genellikle utangaç ve çekingen olarak görür ama tabii ki rahatladığınızda gerçekten çok arkadaş canlısı olduğunu biliyorsunuz. Bugün başkalarıyla etkileşim kurmayı alışılmadık derecede kolay bulabilir ve ışıltınızı daha fazla insana gösterebilirsiniz. Bu yeni, girişken tavrınız imajınız için harikalar yaratıyor. Bir süredir gevşemeye ihtiyacınız vardı, şimdi sırası!
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün size verilen bazı sözlerin tutulmadığını görebilirsiniz. Yeni bir girişim veya yeni tanıştığınız biri sizi umduğunuz kadar mutlu etmeyebilir ancak bu ne kadar önemli? Bugün başarmak ve varmakla değil, denemekle ilgili. Neyin nasıl sonuçlanacağına dair derin düşüncelere dalmak yerine harekete geçmek size çok daha fazla şey sağlayabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün ciddi bir hava altında değilsiniz. Bu yüzden insanların sizden biraz daha hassas olduğunu görebilirsiniz. Konfor alanınızdan çıkmak, büyümenin anahtarıdır. Bilinmeyene gitmek için tereddüt etmeyin. Değişime açıksanız ve kabul ederseniz, kendiniz ve çevreniz arasında daha büyük bir denge duygusu elde edebilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün canlanmış ve yenilenmiş hissederek uyanıyor, her şeyi başarabilecekmiş gibi hissediyorsunuz ve büyük olasılıkla bunu yapabilirsiniz. Aklınıza ve dikkatinize verdiğiniz her şey güzel bir şekilde sonuç verir. Yine de çok fazla övünmemeye dikkat edin. Kendinizi yenilmez hissetmeniz, mutlaka öyle olduğunuz anlamına gelmez.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün yaratıcı dürtüleriniz engellenmiş görünebilir. Kendinizin veya başka birinin sorumluluklarını yetiştirmeye çalışıyor olabilirsiniz. İlham periniz tatile gitmiş gibi görünürken, bazı işleri halletme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Kendinizi imkânsız bir durum için zorlamak yerine, gerekli kişileri bilgilendirerek bir erteleme isteyin. Bugün kendinizi çalışmaya zorlarsanız sonuçlardan memnun olmayacaksınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün herhangi bir iş, toplayabileceğinizden daha yüksek düzeyde konsantrasyon gerektirebilir. Hayallere dalabilir, kişisel meseleleri düşünebilir ve yapmanız gerekeni yapmadığınız için kendinizi suçlu hissedebilirsiniz. Böyle günlerde otomatik olarak yapabileceğiniz rutin görevlere odaklanmak en iyisidir. Böylece zihniniz dolaşabilir. Bugünü atlatmanın tek yolu bu.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şimdi dikkatli olmazsan bir arkadaşlık romantizme dönüşebilir. Siz ne olduğunu bile anlamadan platonik bir ilişki tutkulu hale gelebilir. Bunun nereye gitmesini istediğinizi dikkatlice düşünün. Eski haline geri dönemese de, yeni dinamikten rahatsızsanız daha fazla ilerlemesini durdurabilirsiniz. Bu kararı sadece bir kez verebilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bu sizin için harika bir gün olabilir. Başarılı olmak için ihtiyacınız olan tüm kartları elinizde tuttuğunuzu göreceksiniz. Bugün şans ve refah, zenginlik için mükemmel bir durum yaratmak için disiplinle buluşuyor. Hazırlığınız sonunda meyvesini veriyor. Kendinizle ne kadar uyum içinde olursanız, çevrenizdeki insanlarla o kadar iyi bütünleşeceğinizi göreceksiniz.


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