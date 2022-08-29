29 Ağustos - 4 Eylül 2022 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta çokça hareketli bir hafta gibi görünmüyor. Haftanın en önemli etkileşimleri Jüpiter’in Mars ile uyumlu Merkür ile uyumsuz açısı olacak ve bunu da çoğunlukla hafta sonuna doğru yaşayacağız. Uyumlu Jüpiter Mars açısı enerjimizi, cesaretimizi, iyimserliğimizi artıracak, başlama enerjisi verecek ve aksiyonlarımızda rüzgârı arkamıza alacağız.

Merkür karşıtlığında ise fikir tartışmalarına, felsefi tartışmalara, eğitimle ilgili oluşabilecek sorunlara, yanlış anlaşılmalara zemin hazırlayacak bir dönem olacak gibi görünüyor. Bunun dışında başak Yeniay’ı etkilerini de çokça yaşıyoruz. Sözel tartışmalara, kazalara hala dikkat etmemiz gereken bir haftadayız.

Günlük etkilere geçecek olursak…

Pazartesi

Ay, Başak burcunda ilerliyor. Gün içerisinde sağlık ve iş konularına odaklanacağız fakat Ay’ın Neptün karşıt açısı bugün kafamızı biraz karıştırabilir, yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir.

Salı

Ay, Terazi burcuna geçiş yapıyor. İkili ilişkiler konusu ön plana çıkıyor. Gün içerisinde Merkür ile kavuşarak sevgimizi, duygularımızı ifade gücümüzü ve isteğimizi artıracak. Ay Mars ile de bir üçgen açı yapacak bu da güne enerji ve cesaret katacak.

Çarşamba

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Satürn ile bir uyumlu üçgen açı meydana getirecek. Sorumluluklarımıza daha fazla odaklandığımız, zihinsel odağımızın ve hafızamızın güçlü olduğu bir gün.

Perşembe

Ay, Akrep burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde çok fazla açı yapmayacak olan Ay Akrep burcunda biraz daha krize, sorgulamaya girmeye yatkın, kıskanç ve kontrolcü davranabilir.

Cuma

Ay, Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Ay Düğümleri ile ve Uranüs ile bir karşıt açı meydana gelecek. Bugün çok sürprizli ve ilerleyen dönemler için oldukça belirleyici bir gün olabilir. Aldığımız kararlara dikkat.

Cumartesi

Ay Sabah saatlerinde Akrep burcundaki ilerlemesine devam ederken Öğle saatlerinde Yay burcuna geçerek iyimserliğimizi artıracak. Gün içerisinde Venüs ile kare yapacak olan ay ikili ilişkilerde ufak tefek pürüzlere sebep olabilir.

Pazar

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Gün içerisinde otorite figürleriyle veya aile fertleri ile birtakım anlaşmalar, ifade problemleri yaşanabilir zira Ay Güneş ile bir kare açı gerçekleştirecek. Yay burcunda ilerleyen ay ile eğitim konularına ağırlık verebilir veya dışarı aktiviteleri yapabiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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