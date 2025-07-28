28 Temmuz - 3 Ağustos 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta başrol Venüs. Öncelikle Hafta ortasında Yengeç burcuna geçecek. Meraklı, değişken, hızlı ikizler burcundaki halini duygusal, sadık, gelenekçi Venüs’e bırakacak. Sosyal ilişkilerimizi İkizler’e nazaran biraz daha kısıtlı bir çevre ile sürdürebiliriz bu ay. İkili ilişkilerimizde de romantizm ve sadakat ön planda olacak.

Güneş de yıl içerisinde çokça gördüğümüz Merkür kavuşumunu gerçekleştirecek. İletişim trafiği yüksek. Fakat halen retro olan Merkür Güneş ile kavuştuğunda Astroloji’de “yanık” dediğimiz bir duruma düşecek. Bu hafta iletişimsel sıkıntılar daha güçlü bir şekilde ortaya çıkabilir. Kendimizi doğru ifade etmek için biraz daha uğraşmak durumunda kalabiliriz. Önemli yerlerle iletişim kurmak, oralara ulaşmak, kendini anlatmak biraz zorlayıcı olabilir.

Venüs başrol olarak biraz sert açılar alıyor. Satürn ve Neptün gökyüzünde birbirine çok yakın ve ikisine birden sert açı yapıyor. Satürn engeli ile birlikte kendimizi engellenmiş, ihtiyaçları karşılanmamış, sevildiğini hissetmeyen bir şekilde bulabiliriz. Sosyal etkileşimlerimiz kısıtlanabilir. Neptün de bu açıya iyice melankoli katıyor. Aslında romantizm ve empati yüksek, fakat yanlış anlaşılma, idealize etme, aldanma temaları da oldukça yoğun.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay Başak burcunda güne başlıyoruz. Sorumluluklarla dolu bir gün. Tam bir pazartesi sendromu. Ay Mars ile kavuşumda, bu da iş ve mücadeleyi daha da artırıyor. Gerginliğe dikkat.

Salı

Ay Terazi burcuna geçiyor. Aslında Terazi yumuşak etkileri olan bir burçtur fakat bu hafta Venüs’ün yapacağı gibi Ay da bugün Satürn ve Neptün ile sert etkileşimde. Bu Venüs sert etkileşimini pekiştiren bir etki. Salı günü biraz enteresan geçebilir.

Çarşamba

Ay Terazi burcunda ilerliyor. Satürn ve Neptün’ün sert etkilerinden sonra bugün de Jüpiter’in sert etkileri var ama neyse ki Jüpiter genelde sert etkilerini de iyimserlik, kısmet ve özgüven ile getirir. Bugün biraz abartma konularına dikkat.

Perşembe

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. İlerleyen saatlerde akrep burcuna geçecek fakat geçmeden önce Venüs ile uyumlu etkileşimde. Haftanın en güzel günü olabilir. Sosyal ve ikili ilişkiler açısından harika, uyumlu hissettiğimiz güzel bir gün.

Cuma

Ay Akrep burcunda güne başlıyoruz. Aslında bu sert bir etkidir, Ay’ın pek sevdiği bir pozisyon değildir. Ayrıca Ay ile Güneş Merkür kavuşumunun da bir sert açısı var. Bu güne dikkat. Biraz tartışmalı ve gergin geçebilir. Venüs ve Satürn zorlayıcı etkileri de bugün devrede.

Cumartesi

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Akrep’in sevmediği pozisyon demiştim, bugün biraz kıskançlık, kıyas, kontrol, manipülasyon, yoğun duygular eşliğinde geçebilir. Ay’ın başka açısal bir etkileşimi yok.

Pazar

Ay Yay burcuna geçiyor. Dünkü negatif etkiler biraz atılmış durumda. Daha dışarı aktivitelerine uygun, sürprizli, spontane davranabileceğimiz bir gün, çünkü Ay Uranüs ile karşıt yani sert etkileşimde. Bu günü eğlenceli ve farklı aktiviteler için değerlendirebiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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