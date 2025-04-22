28 Nisan - 4 Mayıs 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta çok hareketli olmasa da oldukça enteresan. Venüs Koç burcuna geçiyor ve ikili ilişkiler, sosyal ilişkiler spontan ve hareketli bir hale geliyor. Bu konulardaki cesaretimiz yükseliyor. Fakat Koç burcuna henüz yeni girmiş Neptün ile de bir kavuşum açısı var. Bu da yine işin içerisine bir romantizm katıyor fakat yanlış hareket etme, aksiyon almada yanılgılar, aldanma, aldatma gibi temaları da beraberinde getiriyor.

Ve Pluto da bu haftanın son gününde retro hareketine başlıyor. Aylık yazımdan kısa bir alıntı yaparak bu nisbeten sakin haftanın günlük etkilerine geçeceğim. “Plüto’nun Kova’daki geri hareketi, hayatımızda uzun süredir yerinde sayan veya bastırdığımız Kova temalarının (bağımsızlık arayışı, yenilikçi fikirler, toplumsal aidiyet arayışı) geri planda yeniden değerlendirildiğini gösterir. Bu süreçte eski sosyal çevre bağları sorgulanabilir. Ne kadar kendimiz olduğumuz, özgür irademizi ne ölçüde kullandığımız gibi konular gündeme gelir, bireysel farkındalığımız derinleşir.”

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Boğa’da haftaya başlıyoruz. Yeniay’ın hemen sonraki günü yeniay’a göre çok daha sakin diyebilirim. Tabi Mars ve Pluto’lu yeniay etkilerini hissediyoruz ama etkiler azalmaya başlıyor.

Salı

Ay İkizler burcuna gün içerisinde geçecek. Bugün Balık ve Koç burcundaki gezegen kümeleşmesine yani Satürn Venüs ve Neptün’e uyumlu açı yapıyor ay. Ayrıca Plüto ile de uyumlu etkileşimde. Bugün sezgilerimiz çok güçlü, sezgisel gücümüz hareketli iletişimi olan bu günde bize yardımcı oluyor. Ayrıca diplomatik olarak da oldukça iyiyiz. Sosyal olarak etkileşimli bir gün.

Çarşamba

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Jüpiter ile kavuşumda olacak ve Merkür ile de uyumlu etkileşimde. Önemli anlaşmalar, konuşmalar, eğitim başlangıçları gibi konular için mükemmel bir gün. İletişim trafiği ve kendimizi ifademiz çok çok yüksek.

Perşembe

Ay Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Balık ve Koç burcundaki Satürn Venüs ve Neptün’den oluşan stellum yani gezegen kümeleşmesine sert açı yapıyor. Bugün haftanın zor günlerinden diyebilirim. Biraz kafamızın karışabileceği, sorumlulukların yüksek ve biraz karışık olduğu bir gün olabilir.

Cuma

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Merkür ile sert etkileşimde olacak. Kendimizi ifademizde biraz problemler olabilir, kendimizi ve yanlış ifade edebiliriz. Bunların dışında sevdiklerimize, ailemize odaklandığımız bir gün.

Cumartesi

Ay sabah saatlerinde Yengeç burcunda ilerleyecek. Bugün ay’ın yine önceki günlerde de bahsettiğim gezegen kümeleşmesine ve Uranüs’e uyumlu açı yaptığı bir gün. Sezgilerimiz, sosyal becerilerimiz ve disiplinimiz oldukça yüksek, renkli bir gün. Ay günün ilerleyen saatlerinde Aslan burcuna geçiyor. Günü daha neşeli bir hale getiriyor.

Pazar

Ay Aslan burcunda ilerliyor. Günün tek açısı Güneş karesi. Özgüvenimiz ve kendimizi ifademiz çok yüksek fakat biraz egomuz da yüksek bu da bizi biraz kırılgan yapıyor, özellikle karşı cinsle tartışmalara dikkat.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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