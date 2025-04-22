28 Nisan - 4 Mayıs 2025 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 28 Nisan - 4 Mayıs 2025 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

28 Nisan - 4 Mayıs 2025 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 22 Nisan 2025 12:34
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Esenlikler. Bu hafta çok hareketli olmasa da oldukça enteresan. Venüs Koç burcuna geçiyor ve ikili ilişkiler, sosyal ilişkiler spontan ve hareketli bir hale geliyor. Bu konulardaki cesaretimiz yükseliyor. Fakat Koç burcuna henüz yeni girmiş Neptün ile de bir kavuşum açısı var. Bu da yine işin içerisine bir romantizm katıyor fakat yanlış hareket etme, aksiyon almada yanılgılar, aldanma, aldatma gibi temaları da beraberinde getiriyor.


Ve Pluto da bu haftanın son gününde retro hareketine başlıyor. Aylık yazımdan kısa bir alıntı yaparak bu nisbeten sakin haftanın günlük etkilerine geçeceğim. “Plüto’nun Kova’daki geri hareketi, hayatımızda uzun süredir yerinde sayan veya bastırdığımız Kova temalarının (bağımsızlık arayışı, yenilikçi fikirler, toplumsal aidiyet arayışı) geri planda yeniden değerlendirildiğini gösterir. Bu süreçte eski sosyal çevre bağları sorgulanabilir. Ne kadar kendimiz olduğumuz, özgür irademizi ne ölçüde kullandığımız gibi konular gündeme gelir, bireysel farkındalığımız derinleşir.”


Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Boğa’da haftaya başlıyoruz. Yeniay’ın hemen sonraki günü yeniay’a göre çok daha sakin diyebilirim. Tabi Mars ve Pluto’lu yeniay etkilerini hissediyoruz ama etkiler azalmaya başlıyor.


Salı

Ay İkizler burcuna gün içerisinde geçecek. Bugün Balık ve Koç burcundaki gezegen kümeleşmesine yani Satürn Venüs ve Neptün’e uyumlu açı yapıyor ay. Ayrıca Plüto ile de uyumlu etkileşimde. Bugün sezgilerimiz çok güçlü, sezgisel gücümüz hareketli iletişimi olan bu günde bize yardımcı oluyor. Ayrıca diplomatik olarak da oldukça iyiyiz. Sosyal olarak etkileşimli bir gün.

Çarşamba

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Jüpiter ile kavuşumda olacak ve Merkür ile de uyumlu etkileşimde. Önemli anlaşmalar, konuşmalar, eğitim başlangıçları gibi konular için mükemmel bir gün. İletişim trafiği ve kendimizi ifademiz çok çok yüksek.

Perşembe

Ay Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Balık ve Koç burcundaki Satürn Venüs ve Neptün’den oluşan stellum yani gezegen kümeleşmesine sert açı yapıyor. Bugün haftanın zor günlerinden diyebilirim. Biraz kafamızın karışabileceği, sorumlulukların yüksek ve biraz karışık olduğu bir gün olabilir.

Cuma

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Merkür ile sert etkileşimde olacak. Kendimizi ifademizde biraz problemler olabilir, kendimizi ve yanlış ifade edebiliriz. Bunların dışında sevdiklerimize, ailemize odaklandığımız bir gün.


Cumartesi

Ay sabah saatlerinde Yengeç burcunda ilerleyecek. Bugün ay’ın yine önceki günlerde de bahsettiğim gezegen kümeleşmesine ve Uranüs’e uyumlu açı yaptığı bir gün. Sezgilerimiz, sosyal becerilerimiz ve disiplinimiz oldukça yüksek, renkli bir gün. Ay günün ilerleyen saatlerinde Aslan burcuna geçiyor. Günü daha neşeli bir hale getiriyor.


Pazar

Ay Aslan burcunda ilerliyor. Günün tek açısı Güneş karesi. Özgüvenimiz ve kendimizi ifademiz çok yüksek fakat biraz egomuz da yüksek bu da bizi biraz kırılgan yapıyor, özellikle karşı cinsle tartışmalara dikkat.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.


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Günlük burç yorumları: 28 Nisan Pazartesi

28 Nisan 2025 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Ay, sabah Boğa burcuna geçiyor ve öğleden sonra Boğa burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu Yeni Ay ile birlikte, Boğa burcunun olumlu enerjilerini yansıtan kişisel hedefler belirleyebiliriz. Hayatın basit ve fiziksel zevklerinin tadını çıkarmanın ve bizi doğa ile bedenimizle buluşturan aktivitelerle meşgul olmanın zamanı. Bu Yeni Ay, "durup gülleri koklamamızı" ve bizi neyin rahat ve güvende hissettirdiğinin daha çok farkına varmamızı teşvik ediyor. Para ve sahip olduklarımızla olan ilişkimizi yeniden değerlendirmek için mükemmel bir döngü. Bizi gerçekten tatmin eden ve doyuran şeyleri keşfediyoruz. Koç burcundaki döngüde başlattığımız girişimleri ve yenilikleri şimdi inşa edebilir ve geliştirebiliriz. Bu güçlü Boğa enerjisiyle, hayatımızda önemli değişiklikler yapma şansımız var. Bu Yeni Ay, Mars ile ve Plüton ile kare açı yapıyor; bu kareler, Mars ile Plüton'un tam karşıtlık oluşturmasından kısa bir süre sonra gerçekleşiyor. Bu karşıtlığın yarattığı gerginlik veya hayal kırıklığı, en azından kısmen, yeni başlangıçlarımıza ilham verebilir. Henüz tanımadığımız ya da kabul etmediğimiz korkularımız, gizli gündemlerimiz ve tutkularımızla boğuşurken aşmamız gereken engeller olabilir.
28 NİSAN 2025 KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, bugünkü Yeni Ay, yeni başlangıçlar için zemin hazırlıyor ve finansal konulara daha taze, yenilenmiş bir bakış açısıyla yaklaşıyorsun. Önümüzdeki hafta, para kazanma fikirleri ya da paranı, değerli eşyalarını ve sahip olduklarını daha iyi yönetmenin yolları açısından güçlü bir dönem. Aynı zamanda pratik işlerini planlamak ve düzenlemek için de mükemmel bir zaman. Bugün, iş, finans ve güven duygunu artırmaya yönelik bazı kararlar alabilirsin. Daha fazla kazanmak istiyorsan, bu hafta yeni yollar aramak için motive olabilirsin. Yeni fikirleri kabul etmeye ve ilerledikçe sabırla ayıklamaya çalış. Bu, olağanüstü bir şeyin başlangıcı olabilir! Son zamanlarda seni rahat ve güvende hissettiren şeylere daha fazla dikkat ediyorsun ve bu Yeni Ay, topraklayıcı ve huzur verici faaliyetlere yönelmen için seni motive edebilir.
28 NİSAN 2025 BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, bugünkü Yeni Ay senin burcunda gerçekleşiyor ve bu durum, kişisel bir yenilenmeye ya da önümüzdeki hafta boyunca hayatında yeni bir sayfa açma hissine işaret ediyor. Yakında, değişim yapma gücünü daha fazla hissedecek ve hayatını istediğin yöne çevirme konusunda kendini daha güçlü bulacaksın. Eğer sana fayda sağlayacaksa, dünyaya kendini sunuş biçimini bile değiştirebilirsin. Her zamankinden daha dinamik görünüyorsun ve insanlar sana daha çok değer veriyor, fikirlerine başvuruyor. Daha görünürsün ve ön plandasın; bu enerjiyi iyi değerlendirmek için güzel bir zaman. Önümüzdeki haftalarda, güncellenmiş ihtiyaçlarını ve planlarını yansıtan değişiklikler yapıyor olacaksın. Fiziksel olmak zorunda olmayan bir tür "yenilenme" havasında olabilirsin. Bugün, değişimin yaklaştığını hissederek bir miktar huzursuzluk hissedebilirsin.
28 NİSAN 2025 İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, bugünkü Yeni Ay, gizlilik alanında gerçekleştiği için, dinlenme ve yenilenme ihtiyacını güçlü bir şekilde hissettiriyor. Ruhsal ihtiyaçlar ve zihinsel sağlık ön planda. Önümüzdeki günlerde, ilgi gerektiren kişisel ve özel konuları ele alma eğiliminde olacaksın. Bunun yerine, yardıma ihtiyaç duyan birine ya da önemli bir amaca da daha fazla zaman ayırabilirsin. Bastırılmış ya da ihmal edilmiş meseleler şimdi dikkatini talep edebilir. Eğer ruhsal ya da duygusal ihtiyaçlarını görmezden geldiysen, bu zaman dilimi bunları fark etmeni ve bunlarla ilgilenmeni zorunlu kılabilir. Hayatındaki son gelişmeleri ve koşulları değerlendirme zamanı. Bitişlerle nasıl başa çıktığını ve dinlenme ihtiyacını nasıl onurlandırdığını yönetiyorsun. Mecazi anlamda bir şeye veda ediyor ve yeni başlangıçlar için alan açıyor olabilirsin. Bu Yeni Ay, seni kendini keşfetme, iyileşme ve güçlenme yolunda yeni bir yola itme potansiyeline sahip.
28 NİSAN 2025 YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, bu hafta boyunca arkadaşlıklar ve gruplarla olan bağlantıların, mutluluk hedeflerin, kişisel davaların ve uzun vadeli planların üzerinde güçlü bir odak vardı. Bu dönem, iş birliği açısından hayatında önemli bir zaman olabilir. Bugünkü Yeni Ay, bir planı harekete geçirmek için gereken sorumluluk alma enerjisini ve yeni fikirler ile hedefler konusunda ilhamı beraberinde getiriyor. Liderlik, cesaret ve eylem zamanı. Topluluk hissin güçlü ve duygusal tatmini arkadaşlarınla ya da iş çevrenden aldığın destekle bulabilirsin. Önümüzdeki hafta, yeni başlangıçlar açısından güçlü bir dönem. Kendini özellikle enerjik ve umut dolu hissedeceğin bir zaman. Bu Yeni Ay'ın en belirgin etkilerinden biri yeni dostlukların doğması olabilir, ancak mevcut ilişkilerin canlanması ya da yeni hedef ve hayallere ulaşmak da diğer önemli gelişmeler arasında. İnsanlara ve onlarda olan "yerine" artık farklı bir gözle bakıyorsun.
28 NİSAN 2025 ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, geçen haftadan bu yana, Güneş'in kariyer, yaşam yönü, sorumluluklar ve itibar alanını aydınlatmasıyla birlikte, hedeflerine ve hırslarına olan ilgin artmış durumda. Bugünkü Yeni Ay ise sana bu konuları geliştirmek, sorumluluk almak ve büyütmek için gereken motivasyonu ve itici gücü sağlıyor. Önümüzdeki hafta, bir planı, projeyi ya da işi canlandırmak odakta olabilir. İşlerini ilerletmek seni canlandıracak ya da itibarını ve imajını geliştirme fırsatları ortaya çıkabilecek. Bir şekilde sahneye çıkma zamanı olabilir ya da yaptıkların ve performansın sayesinde başkalarının dikkatini çekebilirsin. Bunun sadece bir başlangıç olduğunu kendine hatırlatarak, bir şeyi fazla zorlamamanda fayda var!
28 NİSAN 2025 BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, bugünkü Yeni Ay, hoş ve nazikçe motive edici bir etki sunuyor. Önümüzdeki haftalarda, yaşam amacını daha derinlemesine anlamanı sağlayacak ve ruhunu yenileyecek yeni girişimler başlatabilirsin. Rutinlerinden çıkmanı sağlayacak aktiviteler ve deneyimler özellikle ferahlatıcı olabilir. Yayıncılık, fikir paylaşımı, yeni şeyler öğrenme ve yeni yerler görme gibi konular yeni başlangıçlara yol açabilir. Hatta yeni ilgi alanları ya da eğitimler, seyahatler veya diğer maceralar için bir zaman olabilir. Güneş, geçen haftadan bu yana macera alanını aydınlatıyordu ve bugünkü Yeni Ay, isteklerinin peşinden gitmen için motivasyonunu artırıyor. Kendini daha canlı, enerjik ve bağlantıda hissetmek istiyorsun. Rutinler hayatında elbette önemli ama şu anki enerji, zaman zaman bu sınırların dışına çıkmanı teşvik ediyor.
28 NİSAN 2025 TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, bugünkü Yeni Ay, duygusal yakınlık, güven, paylaşım, başkalarıyla bağ kurma ve güç dinamiklerini yöneten harita alanında gerçekleşiyor. Daha günlük düzeyde bu ev, başkalarına olan borçları ve ortak kaynakları ya da maaş dışı gelen paraları da yönetir. Burası senin Güneş haritandaki sekizinci evin ve bir partnerle yakınlık kurmakla ilgilidir ama yedinci evdeki yüzeysel uyumla değil, daha derin bağlarla ve samimiyetle ilgilidir. Yeni Ay'lar arzuları tetikler, taze bir başlangıç hissi getirir ve kontrolü ele alma ihtiyacını ortaya çıkarır. Bu, bir partnerle daha yaratıcı şekilde ilişki kurmak, güven sorunları üzerinde çalışmak ve güç dinamiklerini ele almak için bir fırsat. Ayrıca borçları ödemek, vergi işleriyle ilgilenmek, kredi başvurusunda bulunmak ya da daha duygusal bir destek aramak için de uygun bir dönem. Bu tutku sadece insanlarla ilgili değil; enerjini dökebileceğin tatmin edici bir proje ya da uğraş da bulabilirsin. Bugün tüm bunlar taze ve yeni. Hazırlık yap ama işleri çok zorlamamaya dikkat et.
28 NİSAN 2025 AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, bugünkü Yeni Ay ile birlikte değişim için bir kapı aralanıyor. Güneş haritanda yedinci evde gerçekleşen bu Yeni Ay, yakın ilişkilerinle ilgili. Mevcut bir ilişkide yeni bir başlangıç ya da yeni biriyle bir ilişki mümkün olduğu gibi, başkalarıyla daha sağlıklı ve yaratıcı yollarla ilişki kurmak da söz konusu olabilir. Önümüzdeki hafta, sana yakın insanları takdir etmek, işleri daha hızlı ya da daha iyi halletmek için biriyle güç birliği yapmak ve karşılıklı konuşmalar, müzakereler ya da danışmalar başlatmak için güçlü bir dönem. Bu dönemin olayları sayesinde ilişki ihtiyaçlarınla ilgili anlamlı sonuçlara varabilirsin. Aynı zamanda kendini başkalarının gözünden görmen ve hayatına daha fazla denge, uyum ve güzellik katmanın yollarını bulman için de uygun bir zaman. Bir şeyleri gerçekleştirme, sorunları geride bırakma ve problemli alanlarla doğrudan yüzleşme arzusu veya ihtiyacı güçlü olabilir. Ancak işleri fazla zorlamamaya dikkat et.
28 NİSAN 2025 YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, bugünkü Yeni Ay ile birlikte üretken, faydalı ve yardımcı olma arzun seni yeni bir başlangıca motive ediyor. Bu dönem, artan iş yükü, günlük işlerle ve sıradan görevlerle daha fazla ilgilenme anlamına gelebilir; ancak aynı zamanda tüm bunlar aracılığıyla daha güçlü bir özgüven veya başarma duygusu da getirebilir. İyi oluşunu ve günlük rutinlerini iyileştirmeye yönelik bir istek içindesin ve işine daha yaratıcı, daha keyifli bir enerji katmak için motive olabilirsin. Yeni ya da geliştirilmiş bir sağlık programı veya egzersiz rutini gündeme gelebilir ya da çalışma alanında baştan aşağı bir yeniden düzenleme yapabilirsin. Ne beklemen gerektiğine dair sağlıklı ve gerçekçi bir fikre sahip olmak sana iyi gelebilir. Hayatındaki önceliklere odaklan ve yavaş ama istikrarlı bir yaklaşımın değerini kendine hatırlat. Bu senin alışık olduğun tarz olmayabilir ama şu anda oldukça faydalı. Geleceğini güçlendirmek için bugünü iyi değerlendir.
28 NİSAN 2025 OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, bugünkü Yeni Ay, duygusal düzeyde kendini yeni bir yöne yönlendirmek için iyi bir zaman. Yaratıcı ya da romantik konularda taze bir başlangıç yapmak istiyorsun ve kendini daha dolu dolu ifade etmek ve yaşamaktan zevk almak bir hedef olabilir. Yeni bir sanatsal odaklanmaya başlamak ya da bir hobine veya yaratıcı bir etkinliğine olan ilgini yeniden canlandırmak için de uygun bir dönem. Para ya da rahatlıkla ilgili bazı endişeler olabilir, ancak boş zaman, aşk, flört, eğlence veya hobilerle ilgili yeni ve geliştirilmiş bir yaklaşım için iyi bir zaman. Bu ay döngüsü, önümüzdeki hafta romantik ve yaratıcı alanlarda sana kapılar açabilir. Yeni hobiler başlatmak ya da eğlence ve yaratıcı ifade için yeni yollar bulmak için uygun bir zaman. Bu Yeni Ay, tutkularını ve yaratıcılığını daha içten bir şekilde keşfetmeni teşvik ediyor. Hayatın daha eğlenceli anlarından zevk almanın fikirleri şimdi sana gelebilir veya fırsatlar aniden ortaya çıkabilir, bunları yakalamaya hazırsın. Yine de, kendini zorlamadan ve sürecin doğal şekilde gelişmesine izin vererek ilerlemeye özen göster.
28 NİSAN 2025 KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, bugünkü Yeni Ay, ev ve aile yaşamına daha derin bir şekilde odaklanmanı ilham verebilir. Önümüzdeki hafta, ev, aile, konfor, güvenlik, tanıdıklar ve uzun vadeli iş girişimleriyle ilgili yeni başlangıçlar yapma eğilimindesin. Bu hayat alanlarını yeni yollarla ele alma veya taze bir başlangıç yapma konusunda gerçekten heyecan verici bir his gelişiyor. Örneğin, evini yeniden dekore etmek ya da sevdiklerinle daha fazla huzur ve konfor sağlamak önemli bir yer tutabilir. Bu, evde bir yenileme dönemi olabilir! Ev dünyan veya yaşam koşullarınla ilgili bir misyon duygusu hissedebilirsin. Önceliklerini bilmek, neyin gitmesi gerektiğini ve neyin gelişmeye ya da ekstra sevgi ve ilgiye ihtiyaç duyduğunu belirlemene yardımcı olur. Evde ve ailenle ya da sevdiklerinle daha fazla etkinlik yapma ya da projeleri ele alma için harika bir zaman. Bu alanlarda hayatına taze bir başlangıç veya yeni bir yaklaşım yapmak şimdi mantıklı görünüyor. Bu Yeni Ay, ilerlemeye başlamadan önce kendinle yeniden bağlantı kurmanı veya duygusal durumunu ve konfor seviyelerini gözden geçirmeni teşvik edebilir.
28 NİSAN 2025 BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, bugünkü Yeni Ay, iletişim ve ulaşım ile ilgili yeni başlangıçları işaret ediyor. Son zamanlarda daha güçlü bir şekilde başkalarına ulaşma, öğrenme, bağlantı kurma ve fikirlerini paylaşma arzusuna uyandın ve bu Yeni Ay ile birlikte kendini daha kararlı ve kontrol sahibi hissedeceksin. Yeni projelere başlamak ve fikirleri eyleme dökmek önümüzdeki hafta için yeşil ışık alacak, ancak objektifliğin henüz yanında olmadığını göz önünde bulundurman faydalı olur. Bir plan yapmak için biraz zaman ayırmak en iyisi. Yenilik yapma konusunda heyecanlı olsan da, acele etmemek en doğrusu. Yeni şeyler öğrenmek ya da mevcut becerilerini geliştirmek, yeni tanışlıklar kurmak ya da başkalarıyla daha anlamlı bir şekilde bağlantı kurmak önemli olabilir. Söylediklerinle ya da başkalarıyla kurduğun iletişimle fark yaratıyorsun. Bu Yeni Ay, iletişim becerilerini, öğrenmeyi, zihinsel bakış açısını, ulaşımı, günlük etkileşimleri ve bağlantıları vurguluyor. Kendini ifade etmenin veya çevrende bağlantılar kurmanın yeni yollarını veya farklı kanallarını bulmak için harika bir zaman.


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