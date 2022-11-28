28 Kasım - 4 Aralık 2022 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Kasımın son haftası yine oldukça hareketli. Haftaya Mars Satürn uyumlu açısı ile başlayacağız. Disiplinimiz ve enerjimiz birlikte hareket edecek hem cesaret hem süreklilik ve çalışkanlık bizimle birlikte. Yeni başlangıçlar için pazartesi gerçekten iyi bir gün.

Sonrasında Merkür ve Mars’ın zorlu açısına şahit olacağız ki bu tartışma riskini beraberinde getirir, kaza riskini de beraberinde getirir. Fakat Merkür Satürn uyumlu açısıyla birlikte bu açıyı yaşayacağımız için yine daha olgun ve daha düşünceli davranabileceğiz. Aslında zihinsel olarak da hem enerji hem çalışkanlık bizimle birlikte diyebilirim.

Sonrasında ise Venüs Mars ile hem tutku hem tartışmanın birlikte olduğu bir zorlayıcı açı meydana getirecek. Fakat Venüs aynı zamanda Satürn ile de uyumlu etkileşimde olacağı için ilişkilerde daha sabırlı ve olgun davrandığımız da bir dönem olacak.

Haftanın bir diğer zorlayıcı açısı ise Merkür’ün Neptün ile yaptığı yanıltıcı, yanlış anlama/anlaşılma getiren, önemli konuşma ve anlaşmalar için pek de uygun olmayan sert açısı olacak.

Haftanın son günü ise Neptün uzun zamandır yaptığı gerileme hareketini sonlandıracak ve ileri harekete başlayacak. Tabi bir süre durağan periyodda olacak yani temsil ettiği olayları çok hızlandırmayacak ama Aralık ayı ile beraber Neptün’ün haritamızda temsil ettiği konular artık olay bazında ortaya çıkacak ve hız kazanacak.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay Kova burcunda haftaya başlıyoruz. Disiplinli, entelektüel bir gün, Ay Güneş uyumlu açısı ile sorumluluklarımıza odaklandığımız, kendimizi iyi ifade ettiğimiz bir gün.

Salı

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Satürn ile kavuşumda olacak olan ay ile sorumluluk konusu daha çok vurgu kazanacak. Fakat Merkür ve Venüs ile yapacağı uyumlu açılar Satürn’ün sert havasını dağıtıyor, iletişimi yüksek, ikili ilişki vurgusu olan da bir gün.

Çarşamba

Ay Balık burcuna geçiyor. Gün içerisinde Güneş ile sert bir etkileşime girecek. Bu da günü yanlış anlamalara, ifade bozukluklarına açık bir hale getiriyor.

Perşembe

Ay Balık burcunda Neptün ile kavuşum yapacak. Zaten hafta geneli Merkür Neptün sert açısı ile karakterize oluyor, Ay da bu günü yine dağılmalara, karışıklıklara, belirsizliklere gebe bir hale getirecek. En çok dikkat etmemiz gereken gün.

Cuma

Ay Sabah saatlerinde Jüpiter ile özgüvenli ve enerjik kavuşumdan sonra Koç burcuna geçecek ve haftanın en enerjik gününü meydana getirecekler.

Cumartesi

Ay Koç burcunda ilerliyor ve bugün oldukça güzel etkileşimler içerisinde. Bu gün fiziksel aktiviteler, dışarı aktiviteleri açısından değerlendirilebilir. Hem Mars ile özgüveni yüksek, Satürn ile disiplinli, Merkür Venüs kavuşumuna uyumlu açısı ile iletişim ve sosyal ağırlığı yüksek bir gün geçireceğiz.

Pazar

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Akşam saatlerinde Boğa burcuna girişi ile daha sakin ve durağan bir gün geçireceğiz fakat Öğle saatlerinde Boğa’ya girmeden hemen önce Plüto ile sert bir etkileşime girecek olan ay günün bu saatlerini biraz daha sorgulayıcı, yoğun duyguların arttığı ve ufak tefek krizlere girmeye istekli bir hale getirebilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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