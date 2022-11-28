28 Kasım - 4 Aralık 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 28 Kasım - 4 Aralık 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

28 Kasım - 4 Aralık 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 28 Kasım 2022 11:00
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Esenlikler. Kasımın son haftası yine oldukça hareketli. Haftaya Mars Satürn uyumlu açısı ile başlayacağız. Disiplinimiz ve enerjimiz birlikte hareket edecek hem cesaret hem süreklilik ve çalışkanlık bizimle birlikte. Yeni başlangıçlar için pazartesi gerçekten iyi bir gün.


Sonrasında Merkür ve Mars’ın zorlu açısına şahit olacağız ki bu tartışma riskini beraberinde getirir, kaza riskini de beraberinde getirir. Fakat Merkür Satürn uyumlu açısıyla birlikte bu açıyı yaşayacağımız için yine daha olgun ve daha düşünceli davranabileceğiz. Aslında zihinsel olarak da hem enerji hem çalışkanlık bizimle birlikte diyebilirim.


Sonrasında ise Venüs Mars ile hem tutku hem tartışmanın birlikte olduğu bir zorlayıcı açı meydana getirecek. Fakat Venüs aynı zamanda Satürn ile de uyumlu etkileşimde olacağı için ilişkilerde daha sabırlı ve olgun davrandığımız da bir dönem olacak.


Haftanın bir diğer zorlayıcı açısı ise Merkür’ün Neptün ile yaptığı yanıltıcı, yanlış anlama/anlaşılma getiren, önemli konuşma ve anlaşmalar için pek de uygun olmayan sert açısı olacak.


Haftanın son günü ise Neptün uzun zamandır yaptığı gerileme hareketini sonlandıracak ve ileri harekete başlayacak. Tabi bir süre durağan periyodda olacak yani temsil ettiği olayları çok hızlandırmayacak ama Aralık ayı ile beraber Neptün’ün haritamızda temsil ettiği konular artık olay bazında ortaya çıkacak ve hız kazanacak.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay Kova burcunda haftaya başlıyoruz. Disiplinli, entelektüel bir gün, Ay Güneş uyumlu açısı ile sorumluluklarımıza odaklandığımız, kendimizi iyi ifade ettiğimiz bir gün.


Salı

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Satürn ile kavuşumda olacak olan ay ile sorumluluk konusu daha çok vurgu kazanacak. Fakat Merkür ve Venüs ile yapacağı uyumlu açılar Satürn’ün sert havasını dağıtıyor, iletişimi yüksek, ikili ilişki vurgusu olan da bir gün.


Çarşamba

Ay Balık burcuna geçiyor. Gün içerisinde Güneş ile sert bir etkileşime girecek. Bu da günü yanlış anlamalara, ifade bozukluklarına açık bir hale getiriyor.


Perşembe

Ay Balık burcunda Neptün ile kavuşum yapacak. Zaten hafta geneli Merkür Neptün sert açısı ile karakterize oluyor, Ay da bu günü yine dağılmalara, karışıklıklara, belirsizliklere gebe bir hale getirecek. En çok dikkat etmemiz gereken gün.


Cuma

Ay Sabah saatlerinde Jüpiter ile özgüvenli ve enerjik kavuşumdan sonra Koç burcuna geçecek ve haftanın en enerjik gününü meydana getirecekler.


Cumartesi

Ay Koç burcunda ilerliyor ve bugün oldukça güzel etkileşimler içerisinde. Bu gün fiziksel aktiviteler, dışarı aktiviteleri açısından değerlendirilebilir. Hem Mars ile özgüveni yüksek, Satürn ile disiplinli, Merkür Venüs kavuşumuna uyumlu açısı ile iletişim ve sosyal ağırlığı yüksek bir gün geçireceğiz.


Pazar

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Akşam saatlerinde Boğa burcuna girişi ile daha sakin ve durağan bir gün geçireceğiz fakat Öğle saatlerinde Boğa’ya girmeden hemen önce Plüto ile sert bir etkileşime girecek olan ay günün bu saatlerini biraz daha sorgulayıcı, yoğun duyguların arttığı ve ufak tefek krizlere girmeye istekli bir hale getirebilir.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


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Günlük burç yorumları: 28 Kasım Pazartesi

28 Kasım 2022 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Pratik olarak mümkün olanın sınırları şu anda kendinizi ifade etmenizi engelleyebilir. Sizin için gerçekten önemli olan şeyleri paylaşacak yer kalmamış gibi hissedebilirsiniz. Neyse ki, sınırların düşündüğünüzden daha esnek olduğunu keşfedebilirsiniz. Hala topraklanmış kalmanız ve bir amaç duygusunu aklımızda tutmanız gerekecek olsa da, muhtemelen kişisel bir dokunuşun en iyi sonuçları getirdiği ortaya çıkacaktır.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün bir otorite figürü tarafından sarsılmış hissedebilirsiniz. Kaprisleri muhtemelen fevri görünse de, onlara ayak uyduramazsanız başarısız olduğunuzu düşünebilirsiniz. Belki de ani beyanlarına göründükleri kadar bağlı değillerdir! Onlara mali açıdan daha iyi sonuç veren şeyleri yapmanın alternatif bir yolunu göstermek, onları etkilemesi ve amacınıza çekmesi muhtemeldir. Görüşleri değişmekte olduğu sürece, bundan faydalanabilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatınızın zor kısımlarını hatırlamak şu anda sizin için üzücü olabilir. Bununla birlikte, kendinizi anlamak, resmin tamamını, hem iyiyi hem de kötüyü, hesaba katmayı gerektirir. Şimdi, hikâyenizin dağınık gerçeklerini tutarlı ve güçlendirici bir anlatıma dönüştürmek için donanımlısınız. Bu çaba, ileriye doğru yönünüzü tanımlamanıza da yardımcı olabilir. Nereye gittiğinizi bildiğinizde, oraya daha hızlı gidebilirsiniz!
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Arkadaşlarınızla bir tartışma beklenmedik bir şekilde ağırlaşabilir. Normalde kendinize sakladığınız konuları açmak için baskı hissedebilirsiniz ancak, istemediğiniz hiçbir şeyi paylaşmak zorunda olmadığınızı kabul ettiğinizde, arkanıza yaslanıp başkalarının derinden kişisel hikâyelerini anlatmalarını dinlemekten gerçekten zevk alabilirsiniz. İhtiyaç duydukları özenli kitleyi elde edecek olsalar da, muhtemelen bir süre daha kendi başınıza çiğneyeceğiniz dönüştürücü iç görülerle karşılaşacaksınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yakın bir ilişkideki güç mücadeleleri artık sizin için acı verici olabilir. Kontrolü bariz bir şekilde kullanmak yerine, diğer kişi bir sohbeti kendi acıları üzerine odaklayabilir ve onları incittiğiniz için kendinizi suçlu hissetmenize neden olabilir. Bir arkadaşınızdan tavsiye almak, durumla ilgili daha gerçekçi bir bakış açısı elde etmenize yardımcı olacaktır ancak belki de onlara yüksek sesle soru sormanız bile gerekmez. İlişki kurmanın daha nazik, daha özgür bir yolunu deneyimlemek bile size bunun mümkün olduğunu hatırlatabilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU En çok değer verdiğiniz felsefenizin gerçek dünyanın bazı zorluklarını karşılamada nasıl başarısız olduğunu görmek sizi şu anda hayal kırıklığına uğratabilir. Bununla birlikte, keskin pratik odağınızın da parlak bir yanı var. Mümkün olana dair keskin sezginiz size ilerlemenin yenilikçi yollarını gösterebilir. Neyin gerçekten işe yaradığını keşfetmek sizi şaşırtabilir, ancak evren sonuçlar üzerinde çalışmanıza yardımcı olmalıdır.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Aklınızdakileri başkalarıyla paylaşmak isteyebilirsiniz. Bu, tartışılması zor bir konuyu içerdiğinde zor kısım gelebilir. Zihniniz tartışmalı bir konunun kanlı ayrıntılarına takılıp kalma eğiliminde olsa da, bunun duygusal yükü muhtemelen verimli konuşmayı zorlaştıracaktır. Öte yandan, durumun muhtemelen daha faydalı felsefi bir yönü de var. Büyük resmi görmek için burayı ziyaret etmek, tekdüzelikten çıkmanıza ve yeni olasılıkları tasavvur etmenize yardımcı olabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Alanı başkalarıyla paylaşmak şu anda sinir bozucu olabilir. Belki de sadece kendinize biraz zaman ayırmak istiyorsunuz, ancak başka biri beceriksizce yolunuza çıkıyor. Duygularını incitmeden nasıl huzur bulursunuz? Şimdi, çevrenizde konforunuzu artıracak değişiklikleri gerçekten tespit edebilirsiniz. Her bir kişinin özgürlüğünü fiilen genişletmek için sınırları yeniden çalışmak, her ikinizin de bağlantıdan daha fazla zevk almasına yardımcı olacaktır.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda, özellikle de sorumluluklarınızdan bunalmış hissediyorsanız, bir konuşma yapmak isteyeceğiniz son şey olabilir. Yine de, birisini dinlemek için zaman ayırmanız faydalı olabilir. Bir ortak bulmak, düzenlemeyi ayarlamak sizi bir an yavaşlatsa bile, nihayetinde yükünüzü hafifletebilir. İşler muhtemelen halledilecek ancak beklediğiniz şekilde değil!
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Mali kısıtlamalar, şu anda istediğiniz kadar eğlenmenizi engelliyor gibi görünebilir. İyi vakit geçirmenin tek yolunun para harcamak olmadığını unutmayın! Satın almak istediğiniz her şeyin, kendiniz yapacağınız daha keyifli bir versiyonunu keşfedebilirsiniz. Kendinizi eğlendirme yeteneğinizle hissedeceğiniz gurur, muhtemelen özellikle ödüllendirici olacaktır!
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Duygusal güvenliği şimdiye kadar sağlamak zor olabilir. Sanki kendinizi ortaya koymak için gerekli temele sahip değilmişsiniz gibi bir sahtekârlık sendromu hissedebilirsiniz. Bu rahatsızlığı gizlemek muhtemelen durumu daha da kötüleştirir. Bunun yerine, potansiyel olumsuz etkisini azaltmak için neler yaşadığınızı ifade etmeye çalışın. Başkalarının da benzer deneyimler yaşadığını öğrenmek hem sizin hem de onlar için güven verici olabilir!
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Keskin bir söz bugün gerçekten size dokunabilir. İsteseler de istemeseler de, birisinin güvensizliklerinizden birine değmesi muhtemeldir. Onlara hemen yanıt vermek yerine, yeniden bir araya gelmek için kendinize zaman ayırmanız daha iyi olur. Rahat ve özel bir ortamda, net bir şekilde neden üzüldüğünüze dair tüm hikâyeyi daha iyi düşünebilmelisiniz. Sonunda sizi inciten kişiye yanıt vermeyi seçerseniz, en azından bunu düşünceli bir şekilde yapabilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Akranlarınızdan yaşam güncellemeleri görmek, şu anda mali durumunuz hakkında güvensiz hissetmenize neden olabilir. Harekete geçmeden önce tüm hikâyeyi bildiğinizden emin olun. Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmak sizin için bunaltıcı hale geldiyse, endişelerinizi güvendiğiniz bir arkadaşınızla konuşurken dile getirmek akıllıca olabilir. Sadece birkaç soru sormak, muhtemelen gerçeğin göründüğünden çok daha karmaşık olduğunu ortaya çıkaracaktır. Detaylara biraz daha bakmadan kendinizi strese sokmayın!




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