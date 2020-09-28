28 Eylül - 4 Ekim 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 28 Eylül - 4 Ekim haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

28 Eylül - 4 Ekim 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
28 Eylül 2020 Pazartesi

Merhaba, bu hafta gökyüzü açısından oldukça hareketli geçecek. 29 Eylül’de Satürn, 4 Ekim’de Pluto ileri harekete geçecekler. 2 Ekim’de Koç burcunda bir Dolunay yaşayacağız ve yine aynı gün Venüs Başak burcuna geçiş yapacak.


Satürn ve Pluto geri harekette yaklaşık 5 ay kalırlar. Yani uzun süredir bu iki gezegen Oğlak burcunda geri hareketteydi. Gezegenlerin temsil ettiği konularda yavaşlama, geçmişe dönme, tekrarlama ve zamanlama problemleri baş göstermekteydi. Yani haritalarımızda Oğlak burcu neredeyse orada birtakım işlerin ilerlemediğine şahit olduk, bazı şeyleri tekrar tekrar, geçmişe dönüp düzeltmek durumunda kaldık. Artık bu iki gezegen uzun süre ileri harekette kalıyor olacaklar. Satürn artık Oğlak burcundaki son demlerini yaşadı ve uzun süre dönmemek üzere Aralık ayında Kova burcuna geçmek üzere bu hafta gaza basacak.


Satürn ile ilgili konular olan disiplin, yasaklar, inşa etme, yapılandırma gibi konular artık hayatımızda hız kazanacak. Pandemi ile ilgili konularda düzenlemelerin hız kazanması olarak düşünmekteyim. Pandemi sonrası yeni inşaatlar için işçiler işlerine döndüler ve temel atmak konusunda hız kazanıyorlar. Ayrıca Pluto da bir takım dönüşümler ve yıkım sonrası inşaatları anlatıyor özellikle Oğlak burcunda. Yani ekonomi, devletteki veya kurumlardaki hiyerarşik düzenlerin yeniden yapılandırılması söz konusu olacak. Satürn Pluto kavuşumları, Jüpiter Pluto kavuşumlarında hep bu konulara değindim. Bu yıkım ve inşaat süreci sürekli gündemde, fakat gezegenlerin ileri hareketleri bozuk çalışan veya geri dönüp yeniden düzeltme gereken durumları ortadan kaldırıyor olacak, artık işler daha hızlı ilerleyecek.


Burada bahsedilmesi gereken önemli bir konu bir gezegen yön değiştirirken yani geri harekete veya ileri harekete geçerken belli bir süre durağan kalır. Durağan durum bir gezegen için işlerin ilerlemesi açısından en zor durumlardan bir tanesidir. Olaylar hareket etmiyormuş gibi görünür. Saturn için bu ileri hareketten 5 gün önce başlar 5 gün kadar da devam eder. Pluto için de benzer süreleri söyleyebiliriz. Yani bu hafta Satürn ve Pluto, önümüzdeki hafta ise Pluto durağan konumda olacaklar. Haritamızda Oğlak neredeyse bu konularda ilerleme öncesi bir durma yaşayabiliriz.


Koç Yeniay’ından başka bir yazımda bahsedeceğim. Venüs’ün Başak burcuna geçmesini değerlendirmek gerekiyor. Venüs ilişkiler ve tembellikle alakalı bir gezegendir, hesapsızca sevmeyi anlatır ve hesapçı Başak burcunu pek sevmez. Yani ilişkilerimizde daha sorumluluk sahibi olduğumuz fakat biraz hesapçı davrandığımız, kolay beğenmediğimiz bir sürece giriyor olacağız. Venüs, Başak süreci ilişkiler açısından pek eğlenceli bir süreç değildir. Önümüzdeki yaklaşık 1 ay bu süreci deneyimleyeceğiz. Tabii Venüs gücünden kaybetse de her zaman Venüs’tür her zaman iyicildir ve güzellik getirir. Haritamızda Başak neredeyse artık orada daha güzel olacağız. Venüs Başak’ın olumlu taraflarından birisi de güzelliğe daha detaylı yaklaştığımız, daha özenli olduğumuz bir zaman olacak. Bu yüzden estetik girişimler veya kişisel finansallarımızı düzeltmek açısından olumlu bir zaman.


Günlük etkilere geçecek olursak…




Pazartesi

Ay, Kova burcunda ilerliyor. Akşam saatlerinde Merkür ile yapacağı olumlu görünüm ile duyguların ifadesi, iletişim ve kadınlarla ilişkiler açısından olumlu bir gün.


Salı

Haftanın en hareketli günlerinden. Venüs ve Mars arasındaki uyumlu açı kesinleşiyor, ikili ilişkiler açısından çok güzel bir gün. Fakat Mars Satürn karesi de kesinleşmekte, bu gün efor sarf etmemiz gereken ve enerjimizin düşük olduğu yoğun bir gün olacak.


Çarşamba

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Dünün etkileri devam ederken o yoğunluğa karşı kaçmak kafamızı dinlemek isteyebiliriz.


Perşembe

Ay, Koç burcuna geçiş yapıyor. Girişimler için elverişli bir gün. Gün içerisinde yaşayabileceğimiz gerginliklere karşı dikkatli olalım.


Cuma

Dolunay günü! Koç burcundaki ay Güneş ile karşıt açı gerçekleştirecek. Bu gün ilişkilerle ilgili bir takım konular açığa çıkabilir, bir takım sonuçlanmalarla karşılaşabiliriz.


Cumartesi

Dün akşam itibariyle Venüs Başak burcuna Ay ise Boğa burcuna giriş yaptı. Bugün finans ve maddi güvenlik açısından belirleyici kararlar alabiliriz. Sakin ve huzurlu olmak istediğimiz bir gün.


Pazar

Ay, Boğa burcunda ilerlemeye devam ediyor. Sürprizlere açık bir gün çünkü Ay, Uranüs ile kavuşum gerçekleştirecek. Ayrıca Ay, Merkür ile karşıt. İletişim açısından hareketli bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

28 Eylül 2020 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Son zamanlarda meşgulseniz, korkmayın. Eğlenmek sizin için biraz yabancı bir kavram haline gelmiş olabilir ancak yakında bu durum değişecektir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Özellikle eski sevgililerden veya terapistlerinizden; üzerinden çok fazla zaman geçmiş olaylardan ve ağır işlerden kaçının. Bunları yarım bırakıp sonra devam etmek daha doğru.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Harika bir gün geçirmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki! Ama sabrettiğinizde bir kuruş bile harcamadan çok eğlenebileceğinizi göreceksiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU İçinde olabileceğiniz herhangi bir rutinden kurtulun ve yeni bir şey keşfedin. Bu keşfettiğiniz şeyler zihninizi harekete geçirecektir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Belirli bir durumun sizi rahatsız etmesine izin vermeyin. Ruh sağlığınızı koruyun. Bu kendinize biraz zaman ayırmak anlamına geliyorsa, öyle olsun. Çok daha fazla enerjiyle geri döneceksiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Başkasının vücut tipini kıskanmak normaldir, ancak unutmayın, herkes her türlü kıyafeti giyemez. Başka birinin asla hayal bile edemeyeceği kadar çekici görünebilirsiniz bunu unutmayon. Güçlü yönlerinizle ortaya çıkın.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kemerleri sıkmaya başlayan bir arkadaşınızı örnek alın. Şu anki para durumunuz iyi olsa bile, gereksiz harcamaları bir süre kısmak size zarar vermez.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda oldukça çılgın hissediyorsunuz ve istediğinizden daha hızlı ilerliyorsunuz. Bir dinlenme noktası bulmak için iyi bir zaman, sadece bir şeyler düşünmeye zaman ayırmak için.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hava durumu veya spor tartışması yapanlari sizi etkilemeyecek. Aklınız daha büyük şeylerle, belki politika veya felsefe ile ilgileniyor. Sizin seviyenizde olacak birini arayın.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU İletişim kurmak sadece konuşmak değil, aynı zamanda dinlemek demektir. Farklı görüşlere illa inanmak zorunda değilsiniz, ancak yapabileceğiniz en dığru şey onlara saygı duymaktır.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Partnerinizle aşk hayatınızın öngörülemezliğini kutlayın. Beklenmedik bir olay yüzünden planlarınızda bir değişiklik yapmak zorunda değilsiniz. Bunu sadece evrenin keyifli bir dolambaçlı yolu olarak düşünün.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Farklı fikirlerin sizi yoldan çıkarmasına izin vermeyin. İşler yolunda gitmiyorsa insanlar fikirlerini söylemekte özgür olmalı. Tepki vermeden önce her şey iyice dinleyin.
BALIK İyi görünmek, kendiniz hakkında daha iyi hissetmenizi sağlar, ancak tüm bu bakım rutinlerini kendiniz için yaptığınızdan emin olun. Eşinizin uzun saçları sevmesi kimin umurunda?

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