28 Ekim 2023 Boğa burcunda Ay Tutulması

Esenlikler. 28 Ekim saat 23.34’te Boğa burcunun 5. derecesinde bir Ay Tutulması meydana gelecek. Terazi güneş tutulmasından hemen sonra ilk ay fazının Ay Tutulması olması oldukça dikkat çekici ve çok belirgin bir değişim/dönüşüm zamanlarından geçtiğimizin işareti. Bu tutulmalar önümüzdeki 6 ayın genel atmosferini belirler ve bu iki tutulmayı birden düşünerek önümüzdeki 6 ayı değerlendirmeliyiz. Terazi burcunda Güneş Tutulması yazımı geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştım.

Boğa burcundaki tüm gökyüzü olayları maddi güvenlik konuları ile, lüks, konfor, sahip olduklarımız, finansal kaynaklarımız ile alakalıdır. Bu dönemde dünya genelinde ve ülkemizde para piyasaları hareketlenebilir, alacak verecek konuları, maddi kaynaklarımızla ilgili yeni gelişmeler hayatımızda yer alabilir. Ayırca Boğa tarım, toprak gibi konularla da alakalıdır. Bu dönemde bu konuların da vurgu kazanmasını bekleyebiliriz, özellikle İsrail - Filistin savaşının başlamasında etkin bir rol oynadığını görüyoruz. Tarım emtialarının değer kazanması da önümüzdeki sürecin konuları arasında olabilir (yatırım tavsiyesi değildir).

Tutulma an derecesi ve karşısındaki Güneş haritanın 4 - 10. ev aksına yerleşmiş durumda. Yine halk, toprak ve tarım konularının vurgu kazandığını görüyoruz. Ayrıca gayrimenkul ile ilgili birtakım krizler, değişimler, kredilendirme veya gayrimenkul alımlarıyla ilgili yeni kararlar gündeme gelebilir.

An derecesine Merkür, Jüpiter ve Mars’ın da yakın olduğunu görüyoruz. Bu da bu dönemde gereğinden fazla risk alma, abartılı tepkiler gibi konuları gündeme getirebilir. Savaş konularında tetikleyici birtakım etkiler yarattabilir. Umuyorum Mars’ın Akrep’te güçlü olması ve Mars’ın doğasının pozitif yanlarını ortaya çıkarıyor olması bu krizli savaş durumunu daha stratejik ve politik bir hale getirip suları biraz da olsun durduracaktır.

An haritasının yükselen burcunun Yengeç olması yine aile, ev, gayrimenkul, vatan toprakları konularını da ön plana çıkaracak. Bu dönemde biraz daha sağcı akımların güçlendiğini görebiliriz.

Son olarak yükselen derecesine ZOSMA sabit yıldızından bir açı mevcut. Bu da negatif göstergeli sabit yıldızlardan biri olarak kabul edilir ve kurban olmayı anlatır. Savaş döneminde kurban edilmiş birçok masum insan’ı görmekteyiz, önümüzdeki süreçte bu durumlar devam edecek gibi görünüyor.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Finansal konularda yeni gelişmelere açık bir dönem. Yeni bir projeye başlayabilir, yeni bir gelir kaynağı yaratabilir, iş teklifleri alabilirsiniz. Bu dönemde mevcut finansal durumunuzu değiştirmek adına adımlar atabilir veya dışarıdan gelen sürpriz gelişmelere ayak uydurmak durumunda kalabilirsiniz.

Yükselen Boğa

Oldukça önemli bir Ay Tutulması sizler için. Hayatınızın geneli ile ilgili önemli yenilikler dönemi ayrıca fiziksel görünüşünüz ve imajınız da değişecek. Konfor alanınızdan çıkmaya daha çok zorlandığınız bir dönem.

Yükselen İkizler

Finansal konularda kontrolünüz dışında harcamalar gündeme gelebilir. Tam olarak araştırmadığınız konularla ve insanlarla finansal konularda anlaşmalar yapmak için doğru bir zaman dilimi değil. Bilinçaltı zorlamalaraı yaşadığınız, değişmek istediğiniz fakat bu değişikliği hayatınıza nasıl uygulayacağınızı bilmediğiniz bir dönem olabilir.

Yükselen Yengeç

Arkadaşlarınızla finansal alışverişleriniz, alacak verecek konuları, arkadaşlığınızın devamlılığıyla ilgili konular, kariyerden elde ettiğiniz gelirler bu dönemde vurgu kazanıyor. Sosyal ortamınızda sürpriz değişiklikler olabilir, sıradışı insanlar hayatınıza girebilir.

Yükselen Aslan

Kariyerinizdeki devamlılığınız huzurunuz bu dönemde sorgulama altında. Bu alanla ilgili önemli değişikliklere şahit olabilirsiniz. Kariyer değişiklikleri yüzünden ev değiştirebilir, ailenizde değişiklikler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Başak

Akademik konulardaki finansal konular, uzak akrabalarla olan para alışverişleriniz veya uluslararası işleriniz veya yolculuklarla ilgili yeni gelişmelere, yeni eğitimlere, yayıncılıkla ilgilenenler varsa bu konularda elde ettiğiniz maddi gelirler sorgulama altında olacak. Bu konularda sizi tamamen farklı bir yöne yönelten gelişmeler yaşanabilir.

Yükselen Terazi

Finans konularında, özellikle harcamalar, eş ile ortak gelirleriniz, krediler ve borçlar alanında yeni gelişmeler sözkonusu olabilir. 8. Evde gerçekleşen bu tutulma hayatınıza birtakım korkuları, tehlikeleri de getirebilir. Düşünmeden hareket etmek aleyhinize çalışacaktır.

Yükselen Akrep

İkili ilişkileriniz, varsa evliliğiniz ile ilgili konularda yeni gelişmeler yaşanabilir. Bir taşınma da bu dönemin önemli olabilecek konuları arasında. Hayatınıza sıradışı insanlar girebilir, ani bir ortaklık kararını da alabilirsiniz.

Yükselen Yay

Günlük işler, evcil hayvanlar, sağlık ile ilgili konularda belirgin gelişmeler yaşanabilir. Sağlık konusuna dikkat etmek gerekli. İş ortamınız, iş yapış şekliniz veya iş arkadaşlarınız tamamen yeni bir forma bürünebilir. Boğaz ve üst solunum yollarına dikkat etmekte fayda var.

Yükselen Oğlak

Aşk ilişkileriniz, varsa çocuklarınız ile ilgili yenilikçi durumlar sözkonusu. Hayatınıza yeni flörtler, sıradışı insanlar girebilir. Var olan flörtünüz ile ilgili duygusal konuları sağlamlaştırma zamanı. Ayrıca yine çocuklar ve eğlence, hobiler ile ilgili para girdisi veya çıktısı yaşayacağınız birtakım gelişmeler de yaşanabilir.

Yükselen Kova

Aile, ebeveynler, özellikle baba ve ev, gayrimenkul konularında finansal başlıkların, yatırımların, alacak verecek konularının ön plana çıktığı bir dönem. Tarımla ilgilenen veya arsa yatırımı düşünenler için oldukça uygun bir zaman. Ev, şehir veya ülke değişikliğinin gündeme gelebileceği bir dönem.

Yükselen Balık

Eğitim, şehir içi veya kısa yolculuklar, akrabalar, yazışmalar ile ilgili konuların vurgulandığı bir dönem. Bu konular genellikle finansla bağlantılı olabilir. Yeni bir finans anlaşması veya çevrenizle, kardeşlerinizle, yakın akrabalarınızla aranızdaki para alışverişleri konuları gündemde.