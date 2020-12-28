28 Aralık 2020 - 3 Ocak 2021 haftasının astrolojik etkileri

Merhaba. Sakin bir haftaya giriş yapıyoruz. Haftanın en dikkat çekici olayları Venüs’ün yapacağı açılar olacak. Venüs bu hafta Neptün ile kare açı ve Güney Ay Düğümü ile kavuşum açısı gerçekleştirecek. Güney Ay Düğümü ile yapılan kavuşumlar her zaman zorlayıcı kabul edilir. Geçmişte takılmak, bize zarar veren özelliklerimizi ilişkilerimize yansıtmak gibi konuları temsil eder. Venüs’ün Neptün’le olan kare açısı ise ilişkilerde aşırı hassaslık, romantizm fakat aldanma ve aldatma risklerini barındırır. Kafa karışıklığı, alınganlık, Güney Ay Düğümü açısında olduğu gibi geçmişe takılıp kalma ve gerçeklerden kaçış konularıyla ilişkilendirilir. İlişkiler konusunda daha gerçekçi olmaya çalışmak faydalı olacaktır. Zira Merkür ve Güneş’in Oğlak burcunda olması bu gerçekçiliği artıran bir faktör.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay İkizler burcunda ilerliyor ve gün içerisinde Venüs ile kuzey-güney ay düğümü ekseninde karşıt açı gerçekleştiriyor. İlişkiler için zorlayıcı bir gün. Duygularımızı ifade edemediğimiz, duygusal ihtiyaçlarımızın karşılanmakta zorlanacağı bir gün. Güneş Uranüs üçgeni de kesinleşiyor, kişiliğimizi yaratıcı bir şekilde ifade etme fırsatı var.

Salı

Ay sabah saatlerinde ikizler burcunda olacak. Entelektüel faaliyetler ve iletişim trafiği için verimli, öğle saatlerinde yengeç burcuna geçecek ve ailemize sevdiklerimize odaklandığımız bir akşam geçireceğiz.

Çarşamba

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor ve Venüs Neptün karesi kesinleşiyor. Hem ay hem Neptün açısı bizi duygusal ve alıngan yapıyor. Yanılmalara, kendimizi kandırmalara açık bir zaman, gerçekler soğuk da olsa kabul etmek ve onlardan kaçmamak gerekiyor.

Perşembe

Yılbaşı gecesi! Ay Yengeç burcunda ilerliyor ve öğle saatlerinde Güneş ve Merkür’le bir karşıt açı gerçekleştiriyor. Aile ilişkileri, ebeveynlerle ilişkiler biraz zorlanabilir.

Cuma

1 Ocak tatili. Ay aileyi ve sevdiklerimizi temsil eden Yengeç burcundaki seyrine devam ediyor. Birtakım gerginlikler yaşanabilir çünkü ay Mars ve Pluto ile sert açılar yapacak. Kendimizi incinmiş ve gergin hissedebiliriz, yılın ilk gününde daha sabırlı ve sükûnetli olalım.

Cumartesi

Ay, Aslan burcuna geçiş yapıyor. Daha eğlenceli ve kendimizi kolay ifade ettiğimiz, ifade ihtiyacında olduğumuz bir gün. Uranüs ile yapacağı açı ile gün içerisinde duygusal birtakım dalgalanmalara açık olabiliriz.

Pazar

Aslan burcundaki ay Venüs ile yumuşak ve eğlenceli bir açı gerçekleştirecek. Bugün haftanın en eğlenceli ve akışın en yumuşak olduğu gün. Sevdiklerimizle güzel ve eğlenceli bir gün geçirebiliriz, ikili ilişkiler açısından da oldukça olumlu, sevdiğimizi ifade edebilir veya karşı taraftan sevgi cümleleri, hediyeler alabiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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