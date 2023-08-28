28 Ağustos - 3 Eylül 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 28 Ağustos - 3 Eylül 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

28 Ağustos - 3 Eylül 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 28 Ağustos 2023 11:00
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Esenlikler. Bu hafta astrolojik açıdan Balık Dolunayı hariç pek de hareketli olmayan bir hafta. Kayda değer tek etkileşim Uranüs’ün retro başlangıcı, Venüs’ün retro bitirişi olacak.


Uranüs retrosu hayatımızda yeniliğe doğru ilerleyen konuları biraz yavaşlatabilir. Geriye dönüp tekrar düzeltmemiz gereken konulara işaret edebilir. Biraz daha bu yenileyici hareketin içe dönmesi durumudur.


Venüs Retrosunun bitişi de artık sosyal ve ikili ilişkilerimizde ilerlemeye başlayacak olan konulara işaret ediyor. Güzellik ile ilgili aksiyonlar da alınmaya başlayabilir. Fakat bu retro dönemler bittiğinde veya başladığında durağan dediğimiz, gezegenin hareketinin durması veya çok yavaşlaması anlamına gelen bir durum oluşur. Bu da işlerin hızlanmaya başlasa da henüz yeterince hızlı olmadığı anlamına gelir, duraksayacak konulara işaret edebilir.


Günlük etkilere geçecek olursak;


28 Ağustos 2023, Pazartesi

Haftaya Ay Oğlak’ta başlıyoruz. Ayrıca Ay Plüton ile kavuşum açısı yapıyor. Bugün biraz sorumluluklarla dolu ve krizli bir gün olabilir. Akşam saatlerinde biraz daha rahatlıyor, Ay Kova burcuna geçiyor ve Plüton kavuşum töleransından uzaklaşıyor.


29 Ağustos 2023, Salı

Ay Kova burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Ay Jüpiter ile kare açı gerçekleştirecek. Abartma konularına, fikir ayrılıklarına dikkat etmek gerekli. Ayrıca yeme içme konularını fazla kaçırmamalıyız.


30 Ağustos 2023, Çarşamba

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde Ay Balık burcuna geçecek ve Satürn ile kavuşacak. Bu saatlerde biraz melankolik ve kötümser olabiliriz. Dünkü iyimserliği biraz daha korumaya çalışmakta fayda olabilir.


31 Ağustos 2023, Perşembe

Ay duygusal ve hassas Balık burcunda ilerliyor. Bugün Satürn'ün karanlık yüzü yerine Jüpiter uyumlu açısındayız. Oldukça iyimser, fırsatlar getirebilen bir gün. Fiziksel enerjimiz yüksek.


1 Eylül 2023, Cuma

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Balık etkisini ikiye katlayacak bir etki var. Ay Neptün ile kavuşumda. Hassaslığımız ve duygusallığımız üst seviyede. Ayrıca sezgilerimiz ve yaratıcılığımız çok güçlü. Oldukça da romantik bir gün.


2 Eylül 2023, Cumartesi

Ay enerjik Koç burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Aslan’daki Venüs ile uyumlu açı yapacak olan ay günü oldukça güzel hale getirecek. Hazı Venüs de retrodan çıkmışken ikili ve sosyal ilişkiler için mükemmel bir gün olduğunu söyleyebilirim.


3 Eylül 2023, Pazar

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde Ay sakin Boğa burcuna geçiş yapacak. Fakat bu geçişe kadar yapacağı Plüton karesiyle günü biraz kontrolcü, manipulatif bir hale getirebilir.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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