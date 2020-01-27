27 Ocak - 2 Şubat haftası nasıl geçecek?

27 Ocak - 2 Şubat 2020 haftası burç yorumları...

Rümeysa Ergüden, 27 Ocak - 2 Şubat 2020 haftası burç yorumunuzu yazdı...

Partnerinizle uzun bir süreden beri beraberseniz haftanın başlarında ilişkinizde birtakım değişiklikler yapma kararı alabilirsiniz. Fakat bu konu hakkında harekete geçmeden önce oturup detaylı bir şekilde konuşmalısınız.

Bu hafta iş yerinizde çalışma arkadaşlarınıza karşı tamamen dürüst olmalısınız ancak onları eleştirirken acımasız olmayın. İnsanlara yanlışlarını uygun bir dille söylemeli ve onları kimsenin önünde küçük düşürmemelisiniz. Empati yapın, aynı durumda siz olsanız nasıl hissederdiniz?

Günlük burç yorumları! (27 Ocak 2020 Pazartesi)