27 Mart - 2 Nisan 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Mart Ay’ının son haftası nispeten daha sakin diyebilirim. Merkür’ün Jüpiter ile kavuşumu, Mars’ın Satürn ile üçgenini ve Venüs’ün de Uranüs ile kavuşumuna sahne olacak bir hafta. Aslında sakin de olsa açıların niteliği çok güçlü. Merkür Jüpiter kavuşumu hafta başını etkileyecek ve hafta başında iletişim konusunda çok şanslı olacağız. Önemli anlaşmalar, eğitimler bu zamanlara getirilebilir.

Mars Satürn üçgeni ise hafta sonu ve ortasının konusu. Bu diğerlerine göre biraz daha uzun süreli bir etki. 1-2 Hafta süreli bir etki denilebilir. Disiplinimizi çok artıracak, zorluklarla baş edebilme gücümüzü ve motivasyonumuzu artıracak oldukça önemli bir açıdır.

Venüs Uranüs kavuşumu ise yine hafta ortası ve sonunu belirleyecek, sosyal ve ikili ilişkilerde sürprizler, yenilikler, heyecan verici işler, sürpriz birleşmeler veya ayrılıklar gibi konuları anlatan etkili bir açı.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Merkür ve Jüpiter ile uyumlu açı gerçekleştirecek, Merkür ve Jüpiter’in kavuşum açısı içerisinde olması da bu günü yeni anlaşmalar, konuşmalar, iletişim ve eğitim konularında aşırı avantajlı bir gün haline getiriyor.

Salı

Ay, Yengeç burcuna geçiş yapıyor ve henüz Yengeç burcuna yeni geçmiş Mars ile kavuşum açısı yapıyor. Bugün de dünden çok farklı olarak, alınganlıklara, kızgınlıklara, kazalara, tartışmalara çok elverişli bir gün.

Çarşamba

Ay, Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Dün biraz zorluydu fakat Ay yengeç burcunda rahattır ve kendi evinde gibidir. Sevdiklerimize, ailemize, evimize odaklanacağımız bir gün. Ayrıca Venüs ile uyumlu açı kuracak olan ay ile ikili ilişkiler ve sosyal ilişkilerimiz için de oldukça güzel.

Perşembe

Ay, Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Günün çok ilerleyen saatlerinde Ay Aslan burcuna geçecek fakat gün içerisinde çoğunlukla Yengeç’te kalacak. Gün içerisinde Neptün ile uyumlu açı içerisinde olacak Ay sezgilerimizi ayrıca güçlendirecek, duygusal yoğunluğumuzu ve yardımseverliğimizi artıracak.

Cuma

Ay, Aslan burcuna geçiş yapıyor ve Güneş ile uyumlu açı kuruyor. Gün içerisinde neşeli, günün keyfini çıkardığımız, eğlenceli, kendimizi iyi ifade ettiğimiz, sahnede olmak istediğimiz bir gün.

Cumartesi

Ay, Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün de Jüpiter ile uyumlu açı içerisinde olacak ay ile yine oldukça güzel, sahnede, özgüvenli, eğlenceli, neşeli bir gün geçireceğiz. Dışarı aktiviteleri için çok elverişli.

Pazar

Geçtiğimiz günlerden biraz farklı bir gün. Bugün tatil günü de olsa hijyene, temizliğe, sağlığımıza daha çok odaklandığımız bir gün. Bu gün geçtiğimiz günlerdeki kadar iyimser değiliz. Daha detaycı ve eleştireliz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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