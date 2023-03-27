27 Mart - 2 Nisan 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 27 Mart - 2 Nisan 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

27 Mart - 2 Nisan 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 27 Mart 2023 11:00
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Esenlikler. Mart Ay’ının son haftası nispeten daha sakin diyebilirim. Merkür’ün Jüpiter ile kavuşumu, Mars’ın Satürn ile üçgenini ve Venüs’ün de Uranüs ile kavuşumuna sahne olacak bir hafta. Aslında sakin de olsa açıların niteliği çok güçlü. Merkür Jüpiter kavuşumu hafta başını etkileyecek ve hafta başında iletişim konusunda çok şanslı olacağız. Önemli anlaşmalar, eğitimler bu zamanlara getirilebilir.


Mars Satürn üçgeni ise hafta sonu ve ortasının konusu. Bu diğerlerine göre biraz daha uzun süreli bir etki. 1-2 Hafta süreli bir etki denilebilir. Disiplinimizi çok artıracak, zorluklarla baş edebilme gücümüzü ve motivasyonumuzu artıracak oldukça önemli bir açıdır.


Venüs Uranüs kavuşumu ise yine hafta ortası ve sonunu belirleyecek, sosyal ve ikili ilişkilerde sürprizler, yenilikler, heyecan verici işler, sürpriz birleşmeler veya ayrılıklar gibi konuları anlatan etkili bir açı.


Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Merkür ve Jüpiter ile uyumlu açı gerçekleştirecek, Merkür ve Jüpiter’in kavuşum açısı içerisinde olması da bu günü yeni anlaşmalar, konuşmalar, iletişim ve eğitim konularında aşırı avantajlı bir gün haline getiriyor.


Salı

Ay, Yengeç burcuna geçiş yapıyor ve henüz Yengeç burcuna yeni geçmiş Mars ile kavuşum açısı yapıyor. Bugün de dünden çok farklı olarak, alınganlıklara, kızgınlıklara, kazalara, tartışmalara çok elverişli bir gün.


Çarşamba

Ay, Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Dün biraz zorluydu fakat Ay yengeç burcunda rahattır ve kendi evinde gibidir. Sevdiklerimize, ailemize, evimize odaklanacağımız bir gün. Ayrıca Venüs ile uyumlu açı kuracak olan ay ile ikili ilişkiler ve sosyal ilişkilerimiz için de oldukça güzel.


Perşembe

Ay, Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Günün çok ilerleyen saatlerinde Ay Aslan burcuna geçecek fakat gün içerisinde çoğunlukla Yengeç’te kalacak. Gün içerisinde Neptün ile uyumlu açı içerisinde olacak Ay sezgilerimizi ayrıca güçlendirecek, duygusal yoğunluğumuzu ve yardımseverliğimizi artıracak.


Cuma

Ay, Aslan burcuna geçiş yapıyor ve Güneş ile uyumlu açı kuruyor. Gün içerisinde neşeli, günün keyfini çıkardığımız, eğlenceli, kendimizi iyi ifade ettiğimiz, sahnede olmak istediğimiz bir gün.


Cumartesi

Ay, Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün de Jüpiter ile uyumlu açı içerisinde olacak ay ile yine oldukça güzel, sahnede, özgüvenli, eğlenceli, neşeli bir gün geçireceğiz. Dışarı aktiviteleri için çok elverişli.


Pazar

Geçtiğimiz günlerden biraz farklı bir gün. Bugün tatil günü de olsa hijyene, temizliğe, sağlığımıza daha çok odaklandığımız bir gün. Bu gün geçtiğimiz günlerdeki kadar iyimser değiliz. Daha detaycı ve eleştireliz.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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Günlük burç yorumları: 27 Mart Pazartesi

27 Mart 2023 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün her şeyi ertelemek eğilimi ana tema olabilir. Bu durum bazı konularda kabul edilebilir olsa da sizi zor durumlara sokması da muhtemeldir. Gerçekten yapmanız gereken şeyler varsa bunları günün ilk saatlerine planlayıp önemli şeyleri gözden kaçırma ihtimalinizi düşürün. Gün ilerledikçe harekete geçmek daha da zor bir hâl alabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sizin için zorlayıcı bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Geçmişte önlem alınmış olsaydı yaşanmayacak bazı sorunlar ortaya çıkabilir ve bir pişmanlık duygusuna kapılabilirsiniz. Size sunulan özüm önerileri içinize sinmeyebilir ve daha marjinal bir fikrin peşine düşebilirsiniz. Bu yeni fikir sizi korkutsa da geleceğiniz için bazı şeyleri göze alacak cesarete sahipsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Birçok konuda kafanız çok karışık olabilir. Ne yapacağınızı düşünmeden önce ne istediğiniz üzerine yoğunlaşmanız gerekiyor aksi takdirde hali hazırda yolunda giden şeyleri de bozma ihtimaliniz de mevcut. Dikkatli olmaya ve geçmişte üzerine çokça düşünerek aldığınız kararları aniden değiştirmemeye özen gösterin. Kendinize karşı fazla eleştirel davranıyor olabilirsiniz!
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir süredir kafanızı kurcalayan sorular veya haber beklediğiniz konular varsa şimdi bunlar hakkında tatmin edici cevaplar alabilirsiniz. Kaybettiğiniz kontrolü geri kazanıyor ve iyi bir düzen tutturuyorsunuz. Maddi olarak da beklentilerinizi karşılayacak, daha rahat bir döneme yaklaşıyorsunuz. Böylesi bir günde kimsenin moralinizi bozmasına izin vermeyin!
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Zihninizdeki kararsızlıklar ve ihtimaller, dışarıdan karmaşık biri olarak görünmenize sebep olabilir. Eğer ikna etmek istediğiniz biri varsa endişelerinizi kendinize saklamaya çalışmalısınız. Kendinizi bir yol ayrımında gibi hissediyorsanız yapacağınız seçim için daha önce benzer badireler atlatmış birine danışmak en iyisi olabilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir süre dinlenmeyi düşünür müsünüz? Bugün biraz daha kendi ritminizde ve durağan zaman geçirmeye ihtiyacınız var. Kendi sorumluluklarınıza ek olarak sevdiğiniz insanların dertlerini de üstlenmeniz sizi uçurumun kenarına götürüyor olabilir. Her şeye yetemeyeceğinizi kabullenip kendinizi öncelemeye başlamanın tam sırası!
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün ne istediğinizi anlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Hayatınıza getirmek istediğiniz anlam ve denge konusunda muhtemelen bir türlü tatmin olmuyorsunuz. Bunun sebebi aynı anda hem kendinizi hem de başkalarını mutlu etme çabası olabilir mi? Konu kararlarınız ve seçimleriniz olduğunda çok fazla etki altında kalıyor olabilirsiniz. Şimdi özgürleşme zamanı!
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinizi duygusal olarak güvende hissetme ihtiyacınızı somut şeylerle giderme çabası başarısız olacaktır. Daha fazla paraya ve plana değil, dertleşebileceğiniz içten bir yarene ihtiyacınız var. Bir süredir görüşemediğiniz kim varsa şimdi ön plana çıkmalı. Hayatın koşuşturmacasında çaba göstermezsiniz dostluklar kolayca kopup gidebilir!
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Harcadığınız emekler kimse tarafından inkâr edilemez ancak yeteri kadar sonuç alamıyor olabilirsiniz. Çalışma yönteminizi değiştirmeyi düşünmelisiniz. Muhtemelen dengesiz bir yaklaşımla ilerliyorsunuz ve bu da sık sık duygusal krizlere ve tükenmişliklere yol açıyor. Dinlenmenin önemini küçümsemeyin!
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün geçmişten gelen biri gününüze damga vurabilir. Buna nasıl karşılık vereceğiniz iletişiminizin ne şekilde olacağına yön vereceğinden, kararlı bir duruş sergilemeye çalışın. Sizin için neyin daha iyi olduğundan tam olarak emin olamayacak olsanız da bu konuda içten içe bazı sağlam yargılarınız var, onlara güvenin!
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Ulaşmak istediğiniz hedefler yolunda çok çalıştınız ve muhtemelen şu an çok yorgunsunuz. Kendinizi infilak edeceğiniz noktaya dek zorlamak yerine vakitlice bir mola vermeyi deneyin. Sosyal hayatınıza geri döndüğünüzde üzerinizde hissettiğiniz bakışlar sizi şaşırtabilir ve hatta sizin için önemli olabilecek biriyle göz göze gelebilirsiniz!
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün sosyal hayatınızda parlıyorsunuz. Sevdiklerinizle bir araya gelmek ve birleştirici sofralar etrafında oturmak için harika bir akşam! Yakınlarınızdan birinin sessizliğini fark edebilir ve zorlu günlerinde ona yardımcı olabilirsiniz. Sevecen ve pozitif ruh haliniz bile birçok kişinin daha iyi hissetmesini sağlayabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün yapmak istediğiniz çok şey olabilir ancak muhtemelen ruhsal olarak buna hazır değilsiniz. Dinlenmeye vakit ayırın ve bunu tembellik olarak görmeyin. Bu gibi molalar aslında durağan görünen ancak gerçek değişimin yaşandığı, verdiğiniz emeklerin demlendiği dönemlerdir. Sizi sürekli hareket halinde olmak zorunda hissettiren baskılardan kurtulun!


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