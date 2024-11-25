26 Kasım - 16 Aralık 2024 Merkür Retrosu'nun burçlara ve yükselen burçlara etkisi

Umutlarını ve inançlarını yenileyerek, yepyeni bir yıla başlamaya hazır mısın? Şimdi hepimiz yıl boyu neyi neden yaşadığımızı anlamaya, gerçekleri görmeye, yılın son ilahi adalet terazisinden geçerek notlarımızı alıp yeni bir yıla adım atmaya ilerliyoruz. Retro dönemi bizi zihinsel sınırlarımızın ötesine geçmeye, daha geniş bakabilmeye, bakış açımızı değiştirmeye çağırıyor.

Merkür 26 Kasım tarihinde durağan (S) harekette olacak, ardından 22 derece Yay burcunda retro hareketine başlayacak ve retro sürecini 16 Aralık tarihinde 6 derece Yay burcunda sonlandıracaktır.

Merkür Retroları; olumsuz karma yaratanların, dürüst olmayanların, kibirli, yargılayıcı ve dar düşünceli olanların, haksızlık yapanların korkulu rüyası; dürüst, etik, samimi, adil ve aydınlık zihinlerin hak edişlerinin mevsimidir. Bu süreçte birçok kişi yargıladığını yaşayabilir.

Ras Alhauge Yıldızı üzerinde başlayacak retro ile birlikte; rüyalarımız hareketlenebilir, yaşadıklarımız ve fark ettiklerimiz ile kendi kendimizi iyileştirebilir, ruhsal işaretler alabilir, geçmişten gelecek kadersel destekler görebiliriz. Şifa çalışmaları, ruhsal çalışmalar, manevi ziyaretler ve inzivaya çekilmek için çok verimli zamanlardır.

Bu dönemde; özellikle ilişkilerde inanç ve kültür farklılıkları daha belirgin olabilir. Çevremizde insanların farklı inanç ve görüşlerine saygı duyarak onlardan öğrenmeye çağrılabiliriz. Aşırı iyimser- kötümser veya katı düşüncelerimiz, fikir ve davranışlarımız törpülenebilir. Vize, yurt dışı bağlantıları, eğitim ve hukuk alanlarında beklenen haberleri alabiliriz.

İlişkilerde gelecek geri dönüşler; bir anlık iyimserlik hissi ile başlayarak, yarım kalmış bir dersi anlamak üzere yaşanacak ve aniden vazgeçme durumu yüksek olacaktır. Bu süreçte alınacak dersler; özgürlük isteği, bağlanma sorunları, maymun iştahlılık, kültür ve inanç farklılıkları, uzak mesafelere dair olacaktır. Aynı zamanda bu dönemde; yalan, aldatma, dürtüsel- aşırı iyimser kararlar, özgürlük isteği ve kibir gündemleri yoğun olarak yaşanabilir, ilişkilere zarar verebilir.

"Yaşadığın her şey özgürlüktür, yaşamayıp düşündüğün her şey esarettir."

Heveslerimiz ve gelecek umutlarımız yeni yıla doğru yeniden uyanırken, seni geleceğe bağlayan neydi?

Dünya gündeminde;

Ras Alhauge Yıldızı eczacılar, doktorlar, diş hekimleri ile ilgilidir ve bu alanlarda olaylar, kararlar gündeme gelebilir. Aynı zamanda; sapkınlık, zehirlenme, bağımlılık, halüsinasyon, ilaçlar, dinsel ayinler ile bağlantılıdır. Yaşanılan fark edişlerle kişisel ve toplumsal anlamda iyileştirici etkileri de olacaktır.

Bu süreçte; göç, göçmenler, mülteciler, vize, yurt dışı seyahatleri, özgürlük heykeli, yasalar, sınırlar, eksik evraklar, hava yolu, eğitim sistemi, sınavlar, sağlık, ulaşım, ticaret alanlarında kararlar alınabilir ve aksamalar olabilir, diplomatlar, büyük elçiler, dini yerler, manevi alanlar, yargı ve adalet süreçleri, tutuklanmalar, aflar, vergi yapılandırmaları gündeme gelebilir.

Burçlara özel etkileri:

Koç: Retro döneminde; düşüncelerinizi kısıtlayan, özgürlük alanlarınızı kısıtlayan konuları fark ederek sınırlarınızı aşabilirsiniz. Seyahat, eğitim, şehir değişimi, yurt dışı, vize, ticaret, hukuk alanlarında yarım kalan süreçler tamamlanabilir ancak yeni başlanacak konularda aksilikler yaşayabilirsiniz. Yargılamalara dikkat etmeli, sezgi ve rüyalarınızın sesine kulak vermelisiniz. Sizi geleceğe umutla bağlayan ne?

Boğa: Retro döneminde; yenilenmek, ilerlemek ve kendi gücünüze kavuşmak için sizi sınırlayan her şeyi fark ederek arınabilirsiniz. Geleceğe daha umutla bakarak bolluk bereketinizi çoğaltabilir, olumsuz inançları geride bırakabilir, ruhsal anlamda derinleşebilirsiniz. Bu dönemi bütçe planlamaları yapmak için kullanmalısınız. Artık size ait olmadığını hissettiğiniz şey ne?

İkizler: Retro döneminde; gerçek duygularınızı anlamaya ve ifade etmeye çağrılıyorsunuz. Bu dönemde anlayış ve paylaşım ilişkilerde önemli olurken, birbirinizi açıkça konuşarak daha derinden anlayabilir veya gerçekten anlaşılmadığınızı hissettiğiniz bağları geride bırakabilirsiniz. Bu süreçte evlilik, ortaklık, işbirlikleri ve danışmanlıklara dair planlamalar yapabilir, farkındalıklar yaşayabilirsiniz.

Yengeç: Retro döneminde; yaşam, çalışma ve sağlık düzeninize dair farkındalıklar yaşayarak yeni kararlar alacak, planlamalar yapacaksınız. Bu süreçte her zamanki rutininizden farklı bir düzen oluşturabilir, bildiklerinizin dışına çıkabilirsiniz. Gündelik hayatınıza dair yeni ve daha özgürlükçü yaklaşımlar sergileyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla görüş çatışmalarınız olsa da, iş içerisindeki değişimler sizi ufkunuzu genişletecek yepyeni deneyimlere hazırlayacak.

Aslan: Retro döneminde; hayat sahnenizde kendiniz olarak özgürce ortaya çıkmaya, kalbinizin derinliklerinde yatan arzuları açığa çıkartmaya ve iç dünyanızı dışarıya daha çok yansıtmaya çağırıyorsunuz. Potansiyellerinizi sınırlayan her şeyi görerek ortadan kaldıracak, kendinizi ifade etmenin yeni yöntemlerini bulacak, daha yaratıcı hissedeceksiniz. Bu dönemde eski hobilerinize geri dönebilir, eskiden sizi mutlu eden motivasyonları yeniden hayata geçirebilirsiniz. İlişkilerde karmik gündemler ve dönüşler yaşayabilir, önemli farkındalıklar edinebilirsiniz.

Başak: Retro döneminde; iç dünyanızla, yaşam alanınızla ve sevdiklerinizle daha derin bir bağ kurmaya çağrılıyorsunuz. Sizi huzursuz eden şeyler daha görünür olurken, ait hissetmediğiniz yerleri ve ilişkileri geride bırakacaksınız. Bu süreçte ev ve ülke değişimi yaşayabilir, ev, aile ve taşınmaya dair yarım kalan konuları tamamlayabilirsiniz. Gerçekten nerede ve kimlerle kendinizi 'ev'inizde gibi hissediyorsunuz?

Terazi: Retro döneminde; gerçek sesinizi duymaya ve duyurmaya çağrılıyorsunuz. Bu süreci fikirlerinizi daha doğru biçimde ortaya koymak, planlamalar yapmak, bakış açınızı yenilemek için kullanmalı; bilgi kirlilikleri, seyahat, ticaret, eğitim gibi alanlarda dikkatli olmalısınız. Bu dönemde yarım kalmış bir eğitimi tamamlayabilir, beklediğiniz haberleri alabilirsiniz Yakın çevre ve kardeş ilişkileri, sosyal medya, dil eğitimleri, iletişim sorunları, ehliyet ve araç gibi konular gündeminizde olabilir.

Akrep: Retro döneminde; geleceğe dair vizyonlarınızı genişleterek bolluk bereketinizi çoğaltmaya çağrılıyorsunuz. Bu süreçte potansiyelinize güvenerek ortaya koyacağınız en ufak bir fikir dahi sizi ileriye taşıyabilir. Kişisel gelişiminize odaklanmak, eğitimler almak, gelirlerinize gelecekte katkı olacak yeni kapıları açabilir. Bütçe planları yaparak kaynaklarınızı yenileyebilirsiniz. Ancak mali anlamda işlem veya alışveriş yaptığınız yerlere karşı dikkatli olmalısınız.

Yay: Yeni yıla doğru ilerlerken burcunuzda gerçekleşen retro ile yaşayacağınız farkındalıklarla yaşamınızda yepyeni bir döngü başlıyor. Şimdi hangi yöne doğru gideceğinizi daha net görüyor, inanç ve düşüncelerinizi sınırlayan her şeyi geride bırakıyor, kendinize kendi yolunuzu çizme özgürlüğü tanıyorsunuz. Bu süreçte kendinizi nasıl ifade ettiğinizi yeniden gözden geçirebilirsiniz. Yargılamalara karşı sınırlarınızı yeniden çizebilir, ruhunuza iyi gelmeyen bağları yaşayacağınız diyaloglar ile sonlandırabilirsiniz. Bilinmeyene doğru yola çıkarak kendiniz hakkında neler keşfedebilirsiniz?

Oğlak: Retro döneminde; yaşadıklarınızın hakikatine uyanıyor, kendinizi daha iyi duyabilmek için sessizliğe çağrılıyorsunuz. Bu süreçte biraz içe dönmeye ve durmaya izin vermeli, maneviyatınıza yönelmeli, rüya ve sezgilerinize kulak vermelisiniz. Yaşadıklarınız, birçok gerçeği açığa çıkartırken yeni yıl ve doğum gününüz öncesi önemli kararlar alarak yepyeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ancak önce, zihninize biraz nefes aldırma vaktindesiniz.

Kova: Retro döneminde; hayallerini gerçekleştirmeye, kalıplarınızı kırmaya, özgürlüğe çağrılıyorsunuz. Bu süreçte potansiyelinizi yaşamak için sizi geride tutan tüm bağları ve çevreleri görebilir, geride bırakabilirsiniz. Sizi besleyen bağlantılarınızı daha da derinleştirebilirsiniz. Eskiden tanıdığınız kişiler, size birçok gerçeği göstermek üzere kapınızı yeniden çalabilirler. İlham dolu hissettiğiniz bugünlerde gelecek için yeni proje ve planlar oluşturabilirsiniz.

Balık: Retro döneminde; hedeflerinize öncelik vermeye, gelecek hayallerinizi yeniden değerlendirmeye, emeklerinizin hakkını almaya çağrılıyorsunuz. Bu süreçte konfor alanınızdan çıkmak, sizi kariyer anlamında daha iyi bir noktaya taşıyabilir. Artık kendinizi özgürce ifade edemediğiniz iş ve ilişkileri geride bırakabilirsiniz. Yeni bir gelecek rotası oluşturabilir, yurt dışı, eğitim gibi bağlantılarla statünüzü güçlendirebilirsiniz. Hayattan gerçekten ne istiyorsunuz?

Sevgilerimle,

İnci Gücen

@incininyildizi