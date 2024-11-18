25 Ocak 2025 gökyüzünde şölen: 6 gezegen aynı hizada

25 Ocak 2025'te gökyüzü, heyecan verici bir astronomik olaya tanıklık edecek. Altı gezegenin aynı anda hizalanarak haftalar boyunca gözlemlenebileceği bir gezegen geçidi gerçekleşecek. 21 Ocak 2025 tarihinden birkaç gün önce başlayarak yaklaşık dört hafta boyunca Mars, Venüs, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Uranüs aynı anda görülebilecek. Bu güzel manzara, teleskop olmadan da görülebilecek.

Dört haftalık süreçte, çıplak gözle görülebilecek gezegenler arasında Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn bulunurken, Neptün ve Uranüs’ü izlemek için bir teleskop gerekecek. En iyi gözlem zamanı, güneşin batışından sonraki saatler olacak. Yaklaşık saat 20:30’da Venüs, Satürn ve Neptün’ü ufuk çizgisine yakın bir noktada görebilirsiniz, ancak bu gezegenler gece yarısına kadar kaybolacağından, hızlı davranmanız gerekecek.

Gezegen geçidi, Şubat ayı sonuna kadar etkileyici bir görüntü sunacak. Ayrıca, bu sürecin ilerleyen günlerinde Merkür de bu geçide katılarak yedi gezegenin aynı anda görülebildiği nadir bir an yaratacak. Ancak Merkür, Neptün ve Satürn’ü görmek zor olabilir; çünkü güneşe çok yakın oldukları için gözlemlenmesi daha zordur.

Hangi gezegenler sıralanacak?

Jüpiter, Mars, Merkür, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün gökyüzünde nispeten düz bir çizgide görünmesiyle oluşacak. Gezegenlerin bu tür hizalanmaları, gökyüzü gözlemcileri için eşsiz bir fırsat sunar, ancak her zaman mükemmel bir çizgi oluşmaz; gezegenler birbirine yakın doğrultularda görünecektir.

Gezegen geçidi nerelerden görülebilir? Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?

En iyi gözlem zamanı ise 21 Ocak 2025 ile 21 Şubat 2025 tarihleri arası olacak. Yeni ay haftası olan 29 Ocak, bu gezegen geçidini izlemek için en uygun zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Bu gökyüzü olayını, gün doğumundan önce, sabah erken saatlerde gözlemlenebilir. Türkiye'den yalnızca bazı gezegenler çıplak gözle görülebilecek; Jüpiter, Mars ve Satürn gibi daha parlak gezegenler bu gruba dahil. Uranüs ve Neptün gibi sönük gezegenleri görmek için bir teleskop veya güçlü bir dürbün gereklidir. İyi bir gözlem için ışık kirliliğinin olmadığı karanlık bir yer seçilmesi tavsiye edilir.

Bu olağanüstü gezegen hizalanması, astronomi meraklıları ve gökyüzü gözlemcileri için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor!