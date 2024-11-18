25 Ocak 2025 gökyüzünde şölen: 6 gezegen aynı hizada

25 Ocak 2025 tarihinde, Güneş Sistemi'nde nadir bir gök olayı gerçekleşecek ve altı gezegen bir hizalanma sergileyecek.

25 Ocak 2025 gökyüzünde şölen: 6 gezegen aynı hizada
Yaşam
Giriş: 18 Kasım 2024 15:04
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25 Ocak 2025'te gökyüzü, heyecan verici bir astronomik olaya tanıklık edecek. Altı gezegenin aynı anda hizalanarak haftalar boyunca gözlemlenebileceği bir gezegen geçidi gerçekleşecek. 21 Ocak 2025 tarihinden birkaç gün önce başlayarak yaklaşık dört hafta boyunca Mars, Venüs, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Uranüs aynı anda görülebilecek. Bu güzel manzara, teleskop olmadan da görülebilecek.


Dört haftalık süreçte, çıplak gözle görülebilecek gezegenler arasında Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn bulunurken, Neptün ve Uranüs’ü izlemek için bir teleskop gerekecek. En iyi gözlem zamanı, güneşin batışından sonraki saatler olacak. Yaklaşık saat 20:30’da Venüs, Satürn ve Neptün’ü ufuk çizgisine yakın bir noktada görebilirsiniz, ancak bu gezegenler gece yarısına kadar kaybolacağından, hızlı davranmanız gerekecek.


Gezegen geçidi, Şubat ayı sonuna kadar etkileyici bir görüntü sunacak. Ayrıca, bu sürecin ilerleyen günlerinde Merkür de bu geçide katılarak yedi gezegenin aynı anda görülebildiği nadir bir an yaratacak. Ancak Merkür, Neptün ve Satürn’ü görmek zor olabilir; çünkü güneşe çok yakın oldukları için gözlemlenmesi daha zordur.


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Hangi gezegenler sıralanacak?

Jüpiter, Mars, Merkür, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün gökyüzünde nispeten düz bir çizgide görünmesiyle oluşacak. Gezegenlerin bu tür hizalanmaları, gökyüzü gözlemcileri için eşsiz bir fırsat sunar, ancak her zaman mükemmel bir çizgi oluşmaz; gezegenler birbirine yakın doğrultularda görünecektir.


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Gezegen geçidi nerelerden görülebilir? Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?

En iyi gözlem zamanı ise 21 Ocak 2025 ile 21 Şubat 2025 tarihleri arası olacak. Yeni ay haftası olan 29 Ocak, bu gezegen geçidini izlemek için en uygun zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Bu gökyüzü olayını, gün doğumundan önce, sabah erken saatlerde gözlemlenebilir. Türkiye'den yalnızca bazı gezegenler çıplak gözle görülebilecek; Jüpiter, Mars ve Satürn gibi daha parlak gezegenler bu gruba dahil. Uranüs ve Neptün gibi sönük gezegenleri görmek için bir teleskop veya güçlü bir dürbün gereklidir. İyi bir gözlem için ışık kirliliğinin olmadığı karanlık bir yer seçilmesi tavsiye edilir.


Bu olağanüstü gezegen hizalanması, astronomi meraklıları ve gökyüzü gözlemcileri için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor!


Yılın Astronomi Fotoğrafçısı belli oldu!

Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nin düzenlediği Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları açıklandı. Bu yıl 16.'sı düzenlenen yarışmada 58 ülkeden 3 bin 500'den fazla fotoğraf değerlendirmeye alındı.

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Yarışmanın birincisi Ryan Imperio, Güneş tutulması sırasında çektiği fotoğrafla ana yarışmanın galibi oldu.
Galaksi kategorisi kazananı Bence Tóth ve Péter Feltóti
Yıldızlar ve Bulutsular kategorisi kazananı Marcel Drechsler, Bray Falls, Yann Sainty, Nicolas Martino ve Richard Galli
Kuzey Işıkları kategorisi kazananı Larryn Rae
Gezegenler, Kuyrukluyıldızlar ve Asteroitler kategorisi kazananı Tom Williams
Genç Astronomi Fotoğrafçısı kategorisi kazananı Daniele Borsari
Ayımız kategorisi kazananı Gábor Balázs
Görüntü İnovasyonu konusunda Annie Maunder Ödülü kazananı Sergio Díaz Ruiz
İnsan ve Uzay kategorisi kazananı Tom Williams
Sör Patrick Moore En İyi Çıkış Yapan kategorisi kazananı Xin Feng ve Miao Gong
Gökyüzü kategorisi kazananı Tom Rae
Güneşimiz kategorisi ikincisi Peter Ward
Gökyüzü kategorisi ikincisi Fei Xue
Genç Astronomi Fotoğrafçısı kategorisinde övgüye layık görülen ZiYang Chang
Ayımız kategorisinde övgüye layık görülen Jinyuan Chen
İnsan ve Uzay kategorisinde övgüye layık görülen Matt Jackson




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