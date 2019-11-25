25 Kasım - 1 Aralık haftası nasıl geçecek?

25 Kasım - 1 Aralık 2019 haftası nasıl geçecek?

25 Kasım - 1 Aralık haftası burç yorumunuz...

Ay’ın Terazi burcuna geçmesiyle beraber yeni bir yol seçmeden önce ikilemde kaldığınız konularda iki tarafı da net bir şekilde görebileceksiniz. Bu hafta deneyimlerinizin sadece görünen yüzüne bakmakla yetinmeyip derinliklerini de araştırmanız, kişisel gelişiminiz için çok önemli. Bunu yapmanız çevrenizdeki insanları da etkileyecek ve bulunduğunuz ortamda bilgi alışverişi yapılan bir çember oluşturacaksınız.

Haftanın başlangıcında birlikte çalıştığınız insanlarla tersliğe düşmek yerine iç sesinizi dinlerseniz etrafınızı rahatlatacak bir enerji saçmaya başlayacaksınız. Genel olarak insanlarla uyumlu olacağınız bir hafta. Sosyal ortamlara girmek sizi zorlamıyor. Yeni karşılaşmalar için her zaman şık görünmekte fayda var.

Günlük burç yorumları! (25 Kasım 2019 Pazartesi)