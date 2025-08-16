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Çocuklu Hayat

Çocuklarınıza her gün bu 11 şey‏i söyleyin

Bugün 16 Ağustos Dünya Çocuk Günü... Biz de bugüne özel çocuğunuza her gün söylemeniz gereken 11 şeyi bir araya getirdik!

Giriş: 16 Ağustos 2025, Cumartesi 11:00
Güncelleme: 16 Ağustos 2025, Cumartesi 11:00
1

Çocuğunuzun anaokuluna başlamadan önce bazı temel görgü ve alışkanlıkları öğrenmesi oldukça önemli. Bu çocuğunuzun zeka gelişimi ve diğerleri ile iletişim kurmasına yetecek kadar özgüven geliştirmesi için gerekli. Bir çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi, fiziksel gelişimi kadar önemlidir. Ebeveynler, çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimini etkileyen ve onlara gerekli becerileri öğreten faktörleri bilmek zorundadır.

2

1- Seni seviyorum

Güne çocuğunuzu sevdiğinizi söyleyerek başlayabilir ya da küçük yanaklarına öpücük kondurarak bunu gösterebilirsiniz, hatta ikisini birden de yapabilirsiniz. Bu kalıp sizin için 2 basit kelimeden oluşabilir ama çocuğunuz için çok şey ifade edecektir. Sizin sevginiz onu rahatlatır.

3

2- Günün nasıl geçti?

Bir ebeveyn olarak, günlük aktivitelerine ilgi göstermeniz oldukça önemli. Üstelik küçük anekdotlarını duymak her zaman çok zevkli olacaktır.

4

3- Lütfen

Çocuğunuzun iyi bir terbiyeye sahip olmasını istiyorsanız, bir şey istemeden önce ona 'lütfen' demeyi öğretin.

5

4- Teşekkür ederim & bir şey değil

Çocuğunuzun görgü sahibi olmasını istiyorsanız, ona teşekkür ve rica etmenin önemini öğretmelisiniz. Doğum gününde aldığı bir hediyeyi teşekkür etmeden heyecanla açtığını farz edin ve onu herkesin içinde 'teşekkür etmen gerekmez mi' diye uyarmaktan çekinmeyin. Bu onu biraz utandırabilir ama farkındalık da sağlayacaktır.

6

5- Asla vazgeçme

Büyüdüğü zaman, hepimizin içinde olduğu yarışa katılacak o da, öyleyse ona zorluklarla basa çıkmayı neden şimdiden öğretmiyorsunuz? Onlara hedeflerine ulaşmak söz konusu olduğunda azim ve sabır göstermeleri gerektiğini öğretin. Ayrıca, birlikte bulmaca ve diğer zeka oyunlarını oynayabilirsiniz; bu çocuğunuzun zihnini dinç tutmaya ve ayni zamanda zorlukları göğüslemeyi öğrenmesine yardımcı olacaktır.

7

6- Sen kazandın

Teşvik edici bir kelime her zaman güveni artırır. Eğer çocuğunuz bir yarışmayı kazanır, hatta başladığı puzzle'ı bitirirse bile ona her zaman 'sen kazandın!' demelisiniz. Bu çocuğunuzun başarının tadını almasını sağlayacak ve ileride bir 'kazanan' olması için teşvik edecektir.

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7- Vardığında mesaj at

Ebeveynler çocuklarının güvenliği ile ilgili her zaman endişelenir, bu gayet normal. Endişelerinizin kalp krizine dönüşmemesi için çocuğunuza bir cep telefonu almak mantıklı bir adım olabilir. Ve elbette gideceği yere vardığında 'geldim' diye mesaj atmasını tembihleyerek içinizi daha ferah tutabilirsiniz.

9

8- Bu senin tercihin

Çocuğunuz büyüdükçe ona kendi kararlarını ve bunların doğuracağı sonuçların sorumluluklarını alması gerektiğini öğretin. Bir şey üzerinde karar vermelerini istediğinizde 'bu senin tercihin' diyin ve kendilerine güvenlerini kazanmalarını sağlayın.

10

9- Arkadaşların nasıl?

Çocuklarınızın etrafında nasıl insanlar olduğunu, arkadaşlarının kimler olduğunu her zaman bilin. Etki altında kalması kolaydır bu yaşlarda, iyi ya da kötü huylar edinmesinde arkadaşlarının payı büyüktür. Evinizde partiler organize edip, çocuğunuzdan arkadaşlarını davet etmesini isteyebilirsiniz örneğin…

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10- Yemek israf etme

Çocuklar sevdikleri şeyleri yemek isterler ve bunlar genellikle pek de sağlıklı tercihler olmazlar. Bir ebeveyn olarak yemek israfını kabul etmediğiniz konusunda katı bir tutum sergilemelisiniz. Bunun sebeplerini ve ihtiyaç sahibi insanları anlattığınızda çocuğunuzun empati kurması kolaylaşacaktır.

12

11- Gerçeği söyle

Çocuğunuza dürüstlüğün kıymetini öğretin. Çocuklar ebeveynlerinden sırlar saklamaya meyilli olur. Ona her zaman doğru söylemenin önemini anlatır ve bunu öncelikle kendiniz uygularsanız, sizinle minik sırlarını paylaşmak için de daha hevesli olur.

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brush-purple Yorumlar
Misafir 13 Eylül 2020, Pazar

Güzel bir yazı teşekkürler

Misafir 18 Kasım 2017, Cumartesi

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