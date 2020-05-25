25 - 31 Mayıs 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 25 - 31 Mayıs haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

25 - 31 Mayıs 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
25 Mayıs 2020 Pazartesi

Merhaba, bu hafta gökyüzünde çok kaydadeğer gelişmeler yok. Bir önceki Yeniay’ın etkilerini yaşıyor ve 5 hazirandaki ay tutulmasına hazırlanıyoruz. Ay tutulması etkilerini yavaştan hissettirmeye başlıyor. Haziran ayında iki tutulma bizi bekliyor olacak. Biri 5 Haziran yay burcundaki ay tutulması, diğeri yengeç burcundaki 21 haziran güneş tutulması. Bunlarla ilgili yazılarım yayında olacak.


Bu hafta bahsedebileceğimiz en önemli durum Merkür’ün burç değiştiriyor olması. Merkür astroloide kendi evi olarak bildiğimiz ikizler burcundan artık daha sezgisel, kapalı ve dolaylı olan yengeç burcuna geçiş yapacak. Düşüncelerimiz ev ve aile ile ilgili konulara daha çok odaklanacak. Daha hassas, dışarıdan etkiye daha açık, iki düşünüp bir konuşan ve iletişimde direkt olmak yerine biraz daha dolaylı bir yol benimseyen bir yapıda olacağız. Zihnimiz, bilgi alışverişimiz biraz daha hız kesecek. Haziran sonu Güneş’in de yengeç burcuna geçmesi ve bizleri bekleyen Merkür retrosu ile daha da yavaşlayacak. İletişimin yavaşlaması kulağa negatif gelse de aslında astroloji’de iyi yada kötü kelimelerini kullanmayı ben tercih etmiyorum. İkizlerdeki güçlü merkür İkizler’in olumsuz özelliklerinden birisi olan bilginin çarptırılması ve kötüye kullanılmasını da daha vurgulu hale getirecektir.


Günlük etkilere geçecek olursak;


Pazartesi

Haftaya Ay yengeçte başlıyoruz. Ailevi konular ön plana çıkıyor. Sevgi ve ilgi ihtiyacımız artıyor. Ayrıca kesinleşen Mars Uranüs altmışlığı bu günlerdeki yarıtıcı enerjimizi vurguluyor.


Salı

Ay, Yengeç burcundaki hareketine devam etmekte. Bayramın son gününde ailemizle, aile büyüklerimizle, sevdiklerimizle daha çok vakit geçirebiliriz. Haftanın en sakin günü.


Çarşamba

Ay, Aslan burcuna geçiş yapıyor. Özgüvenimizin arttığı daha fazla kendimizi göstermek istediğimiz, eğlenceye daha fazla vakit ayırmak istediğimiz bir zaman dilimi.


Perşembe

Bugün Merkür ay düğümleriyle kavuşum açısı gerçekleştirdikten sonra yengeç burcuna giriş yapıyor. Kendimizi gerçekleştirme yolunda zihnimizin hareketli olduğu bir gün. Hedeflerimiz ve ideallerimiz konusunda yeni kararlar alabiliriz.

Cuma

Öğle saatlerinde Ay Başak burcuna geçiş yapacak. Bugünü yarım kalmış işlerimizi tamamlamak ve hijyen anlamında verimli olarak kullanabiliriz. Üretkenliğimizin arttığı bir gün.


Cumartesi

Haftanın gergin günlerinden. Ay Başak burcunda bizi daha eleştirisel ve kılı kırk yarar bir duyguduruma sokuyor. Mars ve Güneş ile yapacağı zorlayıcı açılar ise bugünü özellikle erkek figürleriyle gergin geçirebileceğimize işaret ediyor.


Pazar

Ay öğle saatlerinde Terazi burcuna geçiş yapacak ve Merkür’den zorlayıcı bir etki alacak. İkili ilişkilere odaklanacağımız bir gün fakat yanlış anlaşılmalar, yanlış ifadelere maruz kalabiliriz. Duygularımızın anlaşılmadığını hissedebiliriz. Bugün alıngan olmamaya gayret gösterelim.


Herkese mutlu ve sağlıklı haftalar dilerim.


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

25 mayıs pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün her şey normal giderken birden sarsıcı bir haber alabilirsiniz. Bu haber karşısında sakin kalmaya çalışmalısınız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinizi tek bir hedefle, tek bir arkadaşla ve tek bir hobiyle kısıtlamamalısınız. Birden fazla şeyle aynı anda uğraşabilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Etrafınızdaki yeniliklere karşı açık fikirli olmalısınız. Böylelikle kendinizi daha özgür hissetmiş olacaksınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatınızdaki kişi değişmenizi istiyor diye sizi siz yapan değerlerinizden vazgeçmemelisiniz. Sizinle beraber olan kişi sizi siz olduğunuz için sevmeli.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Ailenizdeki sabırsız kişiler son günlerde sizi biraz zorluyor olabilirler. Ancak merak etmeyin, sizin sakin kişiliğiniz onlara örnek olacaktır.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yeni bir işe girişen arkadaşınızın sizden destek almaya ihtiyacı var. Ona güvendiğinizi hareketlerinizle ve sözlerinizle belirtmekten çekinmemelisiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Arkadaşlarınızın tavsiyelerini dinlemek şu anda size mantıklı gibi gelse de ilerleyen günlerde bunu yaptığınıza pişman olabilirsiniz. En iyisi kendi iç sesinize kulak vermek.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hatalarınızı ne kadar çabuk kabul edip düzeltmeye çalışırsanız o kadar çabuk ilerlersiniz. Yaptığınız yanlışların arkasından üzülmek size hiçbir şey katmayacaktır.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Gizemli olayların çözüldüğü ve tüm sırların açığa çıktığı bir gün. Gerçekler sizi biraz afallatsa da zaman içinde bunları öğrenmenin sizin için daha iyi olduğunu anlayacaksınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sürekli yeni şeyler öğrenmek istiyorsunuz. Beyniniz adeta bilgiye aç! Onu doyurmak için araştırmalar ve yeni çalışmalar yapacaksınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün aile bireylerinizle beraber evde egzersiz yapmak hem aranızdaki bağları güçlendirecek hem de kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacak. Hadi spor kıyafetlerinizi giyin ve hazırlanmaya başlayın!
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bu aralar kendi içinizde savaşlar veriyor gibi hissediyorsunuz. Kendinizle barışmalı ve onu sevmeyi öğrenmelisiniz. Kendinize düşman olmanıza gerek yok.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatınızdaki yeniliklere alışmak için kendinize zaman vermelisiniz. Rutininizden vazgeçmek kolay olmayabilir. Kendinize yüklenmeyin.

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