25 - 31 Mayıs 2020 haftasının astrolojik etkileri

Merhaba, bu hafta gökyüzünde çok kaydadeğer gelişmeler yok. Bir önceki Yeniay’ın etkilerini yaşıyor ve 5 hazirandaki ay tutulmasına hazırlanıyoruz. Ay tutulması etkilerini yavaştan hissettirmeye başlıyor. Haziran ayında iki tutulma bizi bekliyor olacak. Biri 5 Haziran yay burcundaki ay tutulması, diğeri yengeç burcundaki 21 haziran güneş tutulması. Bunlarla ilgili yazılarım yayında olacak.

Bu hafta bahsedebileceğimiz en önemli durum Merkür’ün burç değiştiriyor olması. Merkür astroloide kendi evi olarak bildiğimiz ikizler burcundan artık daha sezgisel, kapalı ve dolaylı olan yengeç burcuna geçiş yapacak. Düşüncelerimiz ev ve aile ile ilgili konulara daha çok odaklanacak. Daha hassas, dışarıdan etkiye daha açık, iki düşünüp bir konuşan ve iletişimde direkt olmak yerine biraz daha dolaylı bir yol benimseyen bir yapıda olacağız. Zihnimiz, bilgi alışverişimiz biraz daha hız kesecek. Haziran sonu Güneş’in de yengeç burcuna geçmesi ve bizleri bekleyen Merkür retrosu ile daha da yavaşlayacak. İletişimin yavaşlaması kulağa negatif gelse de aslında astroloji’de iyi yada kötü kelimelerini kullanmayı ben tercih etmiyorum. İkizlerdeki güçlü merkür İkizler’in olumsuz özelliklerinden birisi olan bilginin çarptırılması ve kötüye kullanılmasını da daha vurgulu hale getirecektir.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay yengeçte başlıyoruz. Ailevi konular ön plana çıkıyor. Sevgi ve ilgi ihtiyacımız artıyor. Ayrıca kesinleşen Mars Uranüs altmışlığı bu günlerdeki yarıtıcı enerjimizi vurguluyor.

Salı

Ay, Yengeç burcundaki hareketine devam etmekte. Bayramın son gününde ailemizle, aile büyüklerimizle, sevdiklerimizle daha çok vakit geçirebiliriz. Haftanın en sakin günü.

Çarşamba

Ay, Aslan burcuna geçiş yapıyor. Özgüvenimizin arttığı daha fazla kendimizi göstermek istediğimiz, eğlenceye daha fazla vakit ayırmak istediğimiz bir zaman dilimi.

Perşembe

Bugün Merkür ay düğümleriyle kavuşum açısı gerçekleştirdikten sonra yengeç burcuna giriş yapıyor. Kendimizi gerçekleştirme yolunda zihnimizin hareketli olduğu bir gün. Hedeflerimiz ve ideallerimiz konusunda yeni kararlar alabiliriz.

Cuma

Öğle saatlerinde Ay Başak burcuna geçiş yapacak. Bugünü yarım kalmış işlerimizi tamamlamak ve hijyen anlamında verimli olarak kullanabiliriz. Üretkenliğimizin arttığı bir gün.

Cumartesi

Haftanın gergin günlerinden. Ay Başak burcunda bizi daha eleştirisel ve kılı kırk yarar bir duyguduruma sokuyor. Mars ve Güneş ile yapacağı zorlayıcı açılar ise bugünü özellikle erkek figürleriyle gergin geçirebileceğimize işaret ediyor.

Pazar

Ay öğle saatlerinde Terazi burcuna geçiş yapacak ve Merkür’den zorlayıcı bir etki alacak. İkili ilişkilere odaklanacağımız bir gün fakat yanlış anlaşılmalar, yanlış ifadelere maruz kalabiliriz. Duygularımızın anlaşılmadığını hissedebiliriz. Bugün alıngan olmamaya gayret gösterelim.

Herkese mutlu ve sağlıklı haftalar dilerim.