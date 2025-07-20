24 Temmuz 2025 Aslan burcunda Yeniay ve burçlara etkileri

Merhaba. 24 Temmuz saat 22:11’de Aslan burcunun 2. Derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Aslan burcu dünya genelinde liderler, sahne ile ilgili konular, ünlü kişiler ile alakalıdır. Kişisel haritalarımızda ise kendimizi ifade ettiğimiz, ön plana çıktığımız, egomuzu tatmin ettiğimiz, liderlik ve organizasyon becerilerimizi gösterebildiğimiz alanlardır. Bu alanlarda yeni başlangıçlar, belirgin olaylar gözlemleyeceğimiz bir yeniay olacak. Yükselen burcunuza göre yazımın ikinci kısmında takip edebilirsiniz.

Ayrıca an haritasının yükselen burcu Balık. Yenilerde geri gitmeye başlayan ve birbirine çok yakın seyreden Satürn ve Neptün de yükselen burcun içerisinde. Bu yeniay her ne kadar sahnede olmak, yaratıcılık gibi konularla alakalı da olsa anın kalitesinde biraz bulanıklık, kaos, belirsizlik de var. Ayrıca aslında sanat ve yaratıcılık için Balık bir diğer iyi göstergedir. Satürn’ün de yükselen burçta olması bizi biraz engelleyebilecek, hayal kırıklığı yaratabilecek konuları da beraberinde getirebilir.

An derecesi haritanın 5. Evinde. Bu da yine Aslan’a çok benzer konular olan sahne, mutluluk, çocuklar, yaratıcılık gibi konularla alakalıdır. Fakat bu yeniay derecesi çok fazla gezegenle etkileşimde. En belirgin etkileşimi Plüton.

Plüton ile karşıtlık yapacak bir yeniay ve bu yeni başlangıçlar biraz krizli bir şekilde ortaya çıkabilir anlamına geliyor. Bu ihtişamlı yeni başlangıçlar bazı konuları bitirici, yıkıcı bir şekilde ortaya çıkabilir. Ayrıca yükselen burç içerisinde olan Satürn ve Neptün ile de uyumlu etkileşimde. Yani disiplin ve yaratıcılık aslında uyumlu bir şekilde ortaya çıkacak. Yapılması gereken krizli, bitişli yeni başlangıçlar belli bir disiplin ve ideal üzerine kurulabilecek. Kendimizi bu krize daha dayanıklı bir şekilde hazırlayacağız. Uranüs de bu etkileşime uyumlu açı yapıyor. Bu da yine devrimsel bir etki fakat bu etkiyi uyumlu bir şekilde hayatımıza uyarlayabileceğimiz anlamına geliyor. Yani bazı değişiklikler var, kriz barındıran yeni başlangıçlar fakat bu belli bir yaratıcılık, sürpriz, idealizm ve disiplin ile birlikte hayatımıza girecek.

Bu yeniay an derecesinin herhangi bir sabit yıldızla etkileşimi yok.

24 Temmuz Aslan Yeniayı'nın burçlara etkileri

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Bu dönemde en çok ön planda olacak yükselenlerden bir tanesi de Yükselen Koç'lar olacak. Sahnede olmak, eğlenmek, tatil yapmak, aşk ve flörtle ilgili yeni gelişmeler sizi bekliyor. Risk alırken dikkatli olmalı, abartılı harcamalardan kaçınmalısınız.

Yükselen Boğa

Yeniay sizin için ev, aile, ebeveynler, gayrimenkul konularıyla alakalı olacak. Sevdiklerinizle evde eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Diğer yandan ebeveynleriniz ve ev ahalisiyle çatışma riskini de barındıran bir dönem olabilir.

Yükselen İkizler

Sosyal ilişkileriniz oldukça aktif. Yakın çevrenizle iletişiminizin yoğun olduğu, kendinizi özellikle sözel olarak güçlü ve cesur ifade ettiğiniz bir dönemdesiniz. Yaratıcı fikirlere açık bir dönem. Kardeşleriniz veya arkadaşlarınızla gerginlikler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Yengeç

Finansal konularla ilgili cesur kararlar, yeni başlangıçlar yapabilir, kariyerinizi de ilgilendirecek cesur projelere, yeni para kaynaklarına, yatırımlara girebilirsiniz. Sizin de abartılı harcamalardan kaçınmanız gereken bir dönem.

Yükselen Aslan

Hayatınızda oldukça etkin olduğunuz, kendinizi güçlü bir şekilde ifade ettiğiniz, eğlenceli bir ay sizi bekliyor. Özellikle yurtdışıyla bağlantılı veya eğitim ile ilgili konularda hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Görünüşünüzle ilgili değişikliklere gidebilir, dikkat çekici bir tarzınız olabilir.

Yükselen Başak

İçsel olarak özgüvenli ve motive hissettiğiniz bir dönemdesiniz. İzolasyon konuları gündeme gelebilir. Borç ve alacak konularıyla ilgili kontrolünüzün dışında bazı olaylar gerçekleşebilir. Akışta kalmakta fayda var.

Yükselen Terazi

Arkadaşlarınızla eğlenceli zaman geçireceğiniz, yeni sosyal gruplara katılabileceğiniz bir dönemdesiniz. İkili ilişkiler konuları da sizin için ay sonuna kadar çok aktif, bu konularda bir takım gerginlikler yaşamanız da söz konusu olabilir.

Yükselen Akrep

Toplum içinde ve kariyerinizde ön plana çıktığınız, kendinizi etkin şekilde gösterdiğiniz bir zaman. İş yerinde cesaret ve yenilik gerektiren konularda inisiyatif alabilir, otorite ve güç sahibi kişilerden destekler alabilir, başarınızı bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Sağlıkla ilgili adımlar atmak için elverişli bir dönem.

Yükselen Yay

Eğitim ve akademik konularda yeni başlangıçlar yapabilir, yurtdışı bağlantılı projeleriniz varsa kendinizi göstermek için önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aşk hayatınızın da hareketli olduğu, varsa çocuklarınızla eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir zamandasınız.

Yükselen Oğlak

Finansal konular, borçlar ve kredilerle ilgili yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir dönem. Miras konuları ile ilgili gelişmeler yaşayabilir, aileden destekler alabilirsiniz. Abartılı harcamalardan, düşüncesizce girilen kredilerden veya borçlardan kaçınmanız gerekiyor.

Yükselen Kova

İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklarla ilgili yeni başlangıçlar yaşayacağınız, eğlenceli zamanlar yaşayacağınız, kendinizi etkin bir şekilde ifade edebileceğiniz bir dönem.

Yükselen Balık

İş ortamınızda bir takım yenilikler gündeme gelebilir. Çalışma arkadaşlarınız arasında ön plana çıktığınız, liderlik fırsatı elde edebileceğiniz bir dönem olabilir. İş ile ilgili yatırımlar yapabilir, maddi kaynaklarınızı sağlığınızı güçlendirmek adına kullanabilirsiniz. Diyete veya spora başlayabilir, yaşam tarzınızla ilgili yenilikler yapabilirsiniz.