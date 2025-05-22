24 Mayıs 2025 - 14 Nisan 2028: Satürn Koç burcunda

29 yıl sonra Satürn Koç burcuna geçiyor. Ve hepimiz için yeni bir devir başlıyor!

İkonik halkalarıyla Karmanın Lordu Satürn, tıpkı çevresindeki halkalar gibi bize sınırlarımızı öğretir. Yaşattıklarıyla; zamanın, yaşamın, sahip olduklarımızın sınırsız olmadığını hatırlar; böylece emek vermeyi, şükretmeyi, anın kıymetini bilmeyi öğreniriz. Satürn her şeyden önce bir zaman sembolüdür. Mitolojik ismi Kronos, kronometreye adını vermiştir. Bu zaman, saatle ölçülen zaman değil; ruhumuzda derin bir şekilde hissettiğimiz, mevsimleri yenileyen, meyveleri olgunlaştıran, cildimizde iz bırakan, yaşam ve ölümün bitmeyen dansını hatırlatan zamandır. Böylece bize verilen zamanı bir amaca uygun kullanmayı öğreniriz.

Satürn bize; olgun davranmayı, sabrı, disiplini, sağlamlığı ve dayanıklılığı öğretir. Dolayısıyla; Dağılmaz, potansiyelimizi keşfeder, bilgelik kazanırız. Satürn, uzun vadeli ve kalıcı olan her şeyin mimarıdır.

Satürn zodyağın ilk burcuna geçtiğinde; ham, başlatıcı, ateşli bir enerjiye geçmiş olacak. Bu geçiş, içimizdeki ateşe; yön, amaç ve sakinliği öğretecek. Bu süreçte her hareketin ilerlemek demek olmadığını ve her savaşın kazanmaya değer olmadığını öğreneceğiz. Bu ateşi yani enerjimizi doğru kullandığımızda ise kendimize yepyeni, güçlü hikayeler yazacağız.

Satürn Koç burcunda düşüşte kabul edilir. Çünkü Mars - Satürn, Ares - Kronos, sert bir babanın yanında duran oğlu gibidir. Rahat hareket edemez, dürtüsel davranamaz. O yüzden gergin ve agresif olabilir. Böylece zamanla tepkisellikten çok düşünerek hareket etmeyi ve enerjimizi boşa harcamamayı öğreniriz. Bu rahatsızlık hissi bizi; daha odaklanmış, olgun ve cesur biri yapar.

Koç burcundaki Satürn bize; gerçek gücün ilk kıvılcımda değil, bütün ışıklar söndüğünde bile uzun süre sonra yanmaya devam eden ateşte olduğunu öğretecektir. Varlığımızdaki gücü uyandıracak, yaratıcılığımızı kullanacak, atalarımızdan bize aktarılan bilgileri keşfedecek, kendi hakikatimizi yaşamaya çağrılacağız.

Koç; zodyağın ilk burcu olduğu için liderliğin burcudur. Tek başına hareket etmek ve kendi hayatımızın kahramanı olmaktır. İnisiyatif alır, komutanlık eder. Böylece diğerlerine yol açar, toplumları peşinden sürükler. Bu süreçte bizler de hayatımızda yeni bir yön oluşturacak, yeni bir hikaye yazacağız. Ancak Satürn bu hikayenin doğru ve uzun soluklu olması için bizi yavaşlatacak, sorumluluklar verecek, sabırsız, agresif enerjimizi olgunlaştıracak, enerjimizi doğru kullanmayı öğretecektir. Bu süreçte sınavımız; harekete geçmek değil, anlamlı bir yön yaratmak olacaktır.

Bu dönemde ilişkilerde bireysellik temaları öne çıkabilir, kendimiz olamadığımız ve dengenin bozulduğu ilişkileri sonlanabiliriz. Uğruna emek verilen ve çaba harcanan ilişkiler geleceğe taşınabilir. Ancak bu dönemde boşanmalar da hiç olmadığı kadar artabilir. Aynı şekilde kariyer ve günlük yaşamda da hayat üretken ve dürüst olanı ödüllendirebilir. Koç enerjisi ile çocuk sorumluluğu alan çiftler de artarken, doğum oranlarını çoğaltmak adına devlet politikaları da çoğalabilir.

Bu dönemde; 1996 - 1998 yılında doğanlar ilk, 1967 - 1968 yıllarında doğanlar ikinci Satürn döngüsünde olacak, aynı zamanda haritamızdaki 'Koç' alanları ve Koç burçları bu temaları daha baskın yaşayacaklardır.

Koç burcu; liderler, askerler, ateşli silahlar, kesici aletler, sporcular, özgürlük, isyan, bağımsızlık, patlamalar, ateş, suikastlar, çocuklar ve onların güvenliği, cesaret, dürtüler ile ilgilidir. Bu döngüde; liderler, otoriteler, yöneticiler, din adamları baskı altında olabilir, güçleri zayıflayabilir, çoğunluğu değişebilir. 2022 - 2024 yılları arasında elde ettiğimiz fırsatları doğru kullanmayı öğrenebiliriz. Bu dönemde gücünü doğru kullanmayan, zorbalık eden kişiler bedeller ödeyebilir. Kimin liderlik ettiğini, nasıl liderlik ettiğimizi ve gelecek için ne tür bir liderliğe ihtiyacımız olduğunu gözden geçirebiliriz.

Koç burcundaki Satürn boş cesareti ödüllendirmez, disiplin, dürüstlük ve inisiyatif alanı güçlendirir. Bu yüzden, Satürn; hakimiyetten değil, sorumluluktan doğan bir liderliğin mimarı olacaktır.

Bu döngüde Satürn, Neptün ile kol kola yürüyecektir. Özellikle Şubat 2026'da bunu belirgin şekilde hissedebiliriz. Bu süreç; iklim krizleri, sular, denizler, ilaçlar, hava kirliliği, ekolojik dengenin bozulması, sağlıksız gıda, doğa, yangınlar, daha sıcak yazlar, estetiklerin çoğalması, vergi sistemlerinin çökmesi, sınırların değişmesi ve adeta bir dünya savaşı enerjisidir. Bu savaş etkisini yaz aylarında belirsiz bir şekilde hissetsek de özellikle 2026 - 2027 yıllarında yeni savaşlar açığa çıkabilir. Güneş ve Güneş üzerindeki karartma projeleri, insanları Güneş’ten korkutma gibi arka planda yürütülen gündemlere şahit olabiliriz.

Satürn; Mayıs 2025’te Koç burcuna geçiş yapacak, 5 Aralık 2025’te Retro hareketine başlayacak ve Ocak ayında Balık burcuna geri dönecektir. 14 Şubat 2026 tarihinde ise 14 Nisan 2028’e dek Koç burcunda yolculuğunu sürdürecektir.

Burcunuza özel etkileri

(Burç ve yükselen burcunuza göre okumalısınız)

Koç

Satürn burcunuzda seyahat etmeye başlıyor ve sizi 2,5 yıllık bir olgunlaşma sürecine davet ediyor. Bu süreçte; hayata daha olgun yaklaşmalı, doğru hedefler belirleyerek onlar için mutlaka harekete geçmeli, sınırlarınızı çizmeli, öz saygınızı korumalı, planlı programlı ilerlemelisiniz. Böylece kalıcı başarılar elde edecek, otorite olacak ve saygınlık kazanacaksınız. Bu dönemde bir şeyleri söylemek ve yapmak için acele etmeyin. Gerçekte kim olduğunuzu yansıtan bir yol çizin. Liderliğinizi ve bağımsızlığınızı yeniden ele alın. Sağlığınıza daha çok dikkat edin ve inatçı, agresif, karamsar olmayın. Hayat sizi daha dayanıklı, öz güvenli, kendinizden emin bir hale getirerek kalıcı hediyeler verecek. Evet, bunlar her zaman kolay olmayacak ama bütün bunlara değecek.

Boğa

Satürn, iç dünyanızda bir yolculuğa başlıyor. Bu döngü, sahneye çıkmadan önce adeta bir hazırlık yapma döngüsüdür. Bu süreçte bazen kendinizi hayattan izole hissedebilir, oldukça yavaşlayabilir, içe dönebilirsiniz. Ancak bu dönemden sonra çok hızlı bir sürece başlayacağınızı bilerek karamsarlığa kapılmamalısınız. Bu döngüde zaten olduğunuz rollerin ötesinde kim olmak istediğinizi sessizce düşünmeye davet ediliyorsunuz. Bu dönemde maneviyatınızı geliştirin, planlamalar yapın, uzak yolculuklara çıkın, kendinizle daha çok baş başa kalın ve yalnızlığı, sessizliği depresyon olarak algılamayın. Tüm cevaplara sahip olma baskısını bırakın. Satürn size zamanı armağan olarak veriyor, bunu sizinle uyumlu olacak bir geleceği şekillendirmek için tohumlar ekmek üzere kullanın.

İkizler

Satürn, zamanınızı hem akıllıca hem de cesurca kullanmayı öğretmek için geliyor. Bu döngüde enerjinizi; hayallerinize, ideallerinize odaklayın, daha büyük ve geniş düşünün. Çünkü bu süreçte kitleler üzerinde etki yaratma yeteneğine ve hayallerinizi gerçekleştirme desteğine sahip olacaksınız. Satürn’ün bu geçişi; fikirlerinizi, sesinizi, vizyonunuzu duyurmanız gereken zamandır. Geçici ve anlık olanların ötesine geçmeli, geleceğinizde kalıcı olacak şeyler yarattığınızı bilmelisiniz. Bu süreçte; sizi gerçekten destekleyen ve desteklemeyen dostlarınızı görecek, biten ve başlayan kalıcı dostluklar yaşayacak, sizden daha olgun kişilerle arkadaşlık etmek isteyeceksiniz. Satürn sizden; egonun ötesinde, bütünün hayrına düşünmenizi ve davranmanızı isteyecek, böylece hediyelerini verecektir.

Yengeç

Satürn, hayatınızın zirvesine çıkmanız için geliyor. Bu döngüde; geleceğinizde kendinizi nerede görüyorsanız onun için harekete geçmelisiniz. Terfi, iş kurma, evlenme, boşanma, taşınma gibi radikal gündemler yaşayabilirsiniz. Çünkü bu süreç, kesinlikle nazik bir değişim zamanı değil; yükselme, hareket etme, sorumluluk alma, potansiyelinizi ortaya çıkartma zamanıdır. Kariyerinizde otoriter konumlarla yaşadığınız her şey, size kendi gücünüzü ve dayanıklılığınızı gösterecektir. Bu dönemde dünyaya gerçekte ne yapabileceğinizi göstermeye, ipleri ele almaya, girişimler yapmaya, bağımsızlığınızı korumaya davet ediliyorsunuz. Disiplin, otorite ve öz saygı, başarıyı beraberinde getirecektir. Korkuyla geri çekilmek yerine, daha güçlü bir versiyonunuzun sahneye çıkmasına izin verin.

Aslan

Satürn, sizi sınırlarınızı aşmaya davet ediyor. Bu döngüde kendinizi yeniden keşfetmek için uzun bir yolculuğa çıkacaksınız. Yargıları, diğerlerinin görüşlerini, bildiklerinizi, inandıklarınızı aşmaya, hayata daha geniş bir pencereden bakmaya ve kendinizi özgürce ifade etmeye davet edileceksiniz. Ve her adımınızın, her keşfinizin, anlamlı bir şeye yol açması gerekecek. Eğitim, seyahat, kişisel gelişim gibi alanlarda öğrenmeye ve deneyimlemeye açık oldukça, içinizdeki bilgeliği keşfedecek, geleceğe yönelik vizyonunuzu da genişleteceksiniz. Akademik yaşam, yurt dışı, hava yolu, vize, vatandaşlık, hukuk veya manevi, dini, spiritüel alanlarda emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bu döngüde merakınızın pusulanız olmasına izin verin.

Başak

Satürn sizi; içsel çerçevelerinizi, zihinsel kurallarınızı, algıladığınız sınırları, güvenlik tanımlarınızı dönüştürmeye davet ediyor. Bunları daha önce hiç olmadığı kadar net bir şekilde görmeye başlıyor, artık size hizmet etmeyen şeylerden özgürleşmek üzere, size iyi gelmeyen tüm düşünce, duygu, yer ve bağlarla yüzleşiyorsunuz. Bu geçişte; tutunduklarınızı, hep çok güçlü görünme arzunuzu, kontrolcülüğü bırakmalı, maddi ve manevi paylaşımlara açık olmalısınız. Böylece; yükselecek, yeniye alan açacak, bolluk bereketle dolacaksınız. Borçlar, eş kazancı, krediler, banka veya hukuksal yollarla, kaynaklarınızı doğru yönetmeyi öğreneceksiniz. Bu döngüde; astroloji, psikoloji, spiritüel alanlar, terapiler ruhunuza çok iyi gelecek. Şayet bir sağlık sorununuz varsa, onu şifalandırarak hafifleyeceksiniz.

Terazi

Satürn, tam karşınızda duruyor. Sizi; kendinizi dürüstçe görmeye, dürüstçe ifade etmeye, ilişkilerde kendiniz olmaya, doğru sınırları çizmeye davet ediyor. Bu döngüde; evlilik, ilişkiler veya ortaklıklar, sizin olgunlaşma ve sorumluluk alma arenanız olabilir. Evlenme kararı alabilir, evleneceğiniz kişiyle tanışabilir veya evliliğinizde eşinizle sorunları birlikte aşarak güçlenebilirsiniz. İlişkileriniz; sağlam, dengeli ve gerçek değilse, uyum uğruna özünüzden uzaklaşmışsanız ya da taraflardan birinin sorumluluk alacak cesareti yoksa, bağlarınız sonlanabilir. Bu döngüde kendinizi yalnızlaştırmamalı, ilişkilerin tuttuğu ayna aracılığıyla önce kendinizle olan ilişkinizi iyileştirmeli, doğru alma verme dengelerini kurmalısınız. Böylece hem kendinizle, hem de ruhunuza denk ve eş olanla, bağlarınız sarsılmaz şekilde sağlamlaşacaktır.

Akrep

Satürn; günlük hayatınızı sizinle en uyumlu hale getirmeye geliyor. Bu döngüde; alışkanlıklarınız, rutinleriniz, iş ve sağlık düzeniniz mercek altında olacaktır. Bu süreçte; size iyi gelmeyen şeyleri bırakarak sadeleşmeye, sorumluluklarınızı hafifletmeye, kaosa düzen getirmeye, kendinize daha iyi gelmeye, zararlı alışkanlıklardan ve angarya işlerden uzaklaşmaya davet ediliyorsunuz. Fiziksel sağlığınızdaki değişimler, ruhunuzun size kendini duyurmaya çalışan parçası olabilir. Dinlenme- üretme dengesini kurmanız gerekebilir. İşe girme, iş kurma, yeni bir alana geçme gibi gündemler yaşayarak potansiyellerinizi açığa çıkartabilirsiniz. Bu geçiş; detaylara saygı duyduğunuz ve günlerinizi şekillendiren küçük seçimlere değer verdiğiniz, hayatınızın iplerini elinize aldığınız bir dönem olsun. Böylece her güne mutlu uyanacağınız bir yaşam yaratabilirsiniz.

Yay

Satürn sizi hayat sahnenize çıkmaya davet ediyor. İçinizdeki ateşi açığa çıkartmaya ve ona yön vermeye çağrılıyorsunuz. Bu döngüde kim olduğunuzu görmeye ve doğallığınızı yaşamaya gönüllü olmalısınız. Gerçek benliğinizi; yaratıcı alanlarınız, hobileriniz, size ilham veren şeyler aracılığıyla ortaya koymanın bir yolunu bulmalısınız. Bu geçişte; ciddi ilişki veya çocuk sorumluluğu alabilir, çocuğunuza bir öğretmen olabilir, spora başlayabilir, markanızı kurabilir, bir hobinizi işe dönüştürebilirsiniz. Sorumluluk alan, olgun, gerçek bir partner isteyebilirsiniz. Bu süreçte; hayatın neşeli yanlarını da yaşamaya açık olmalı, işinize yaratıcılığınızı ve özgünlüğünüzü katmalı, tutkularınızın peşinden gitmelisiniz. İsminizle parladığınız, cesurca kendinizi gösterdikçe desteklendiğiniz zamanlardasınız.

Oğlak

Satürn sizi yaşamınızın temelini yeniden inşa etmeye davet ediyor. Bu süreç; gücünüzün, geçmişinizin, yaşam alanınızın, çocukluk koşullandırmalarınızın size nerede hizmet ettiğini ve sizi nerede geride tuttuğunu sorgulama zamanıdır. Satürn şimdi sizden iç dünyanızı neyin mutlu ettiğini, nerede evinizde gibi hissettiğinizi, aidiyetlerinizi sorgulamanızı istiyor. Bu döngüde; taşınabilir, kendi evinize çıkabilir, ev alabilir, ebeveynlerinizle ilişkilerinizi ve sınırlarınızı gözden geçirebilir, evlenebilir, şehir değiştirebilirsiniz. Tüm bu konulara dair sorumlulukları alırken yalnız ama daha güçlü hissedebilirsiniz. Aile fertlerinize karşı agresif değil daha esnek ve olgun yaklaşımlarda olmalısınız. Başarınızın ve ilerlemenizin anahtarı, mutluluklarınızın peşinden gitmek olacaktır. Köklerinizi sağlamlaştırdıkça, göklere yükseleceksiniz.

Kova

Satürn sizi kendi şarkınızı söylemeye davet ediyor. Bu döngüde; kendinizi cesurca ifade etmeye, hayalleriniz için harekete geçmeye, anlamaya ve anlaşılmaya, düşüncelerinizi yazarak veya konuşarak dünyaya duyurmaya çağrılıyorsunuz. Mükemmellik ihtiyacını veya söyleyeceklerinizin "yeterli" olmadığı korkusunu bırakın. Kendinizi daha net ve doğal anlatın. Eğitim, seyahat, sosyal medya, ticaret, reklam, yayıncılık gibi alanlarda ipleri ele alın ve amaçlarınız için disiplinle harekete geçin. Yakın çevre ve kardeş ilişkileri aracılığıyla hayat pencerenizin genişlemesine izin verin. İç sesiniz, rehberiniz olacak.

Balık

Satürn nihayet burcunuzdan çıkıyor ve size daha sağlam, sorumluluk sahibi, olgun, dayanıklı, kurban- kurtarıcı bilincinden özgürleşmiş bir benlik bırakıyor. Kısıtlama ve baskılar sona eriyor. Şimdi; edindiğiniz bilgilerle değerler yaratmanın, zamanınıza, emeklerinize, ürettiklerinize değer vermenin, kaynaklarınızı doğru yönetmenin, birikimler yapmanın vakti. Bu döngüde içinizdeki ateşi yeniden uyandıracak, potansiyellerinizi açığa çıkartacak, hareket ile bereketinizi yaratacaksınız. Varlığınızdaki gücü yaşamaya, hakikatinizi görmeye, yeteneklerinizi parlatmaya izin verin. Böylece daha güvenli ve huzurlu bir gelecek yaratabileceksiniz.

Sevgilerimle,

Karma Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

Instagram: @incininyildizi

Altair Astroloji