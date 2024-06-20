24 Haziran haftasının astrolojik gündemi

24 Haziran haftasının astrolojik gündemini Astrolog Şeyda Özsoy HTHayat Youtube kanalında yorumladı. 24 Haziran, 25 Haziran, 26 Haziran, 27 Haziran, 28 Haziran, 29 Haziran, 30 Haziran günlerinin astrolojik olayları ve bunların burçlara etkileri HTHayat Youtube kanalında!

24 Haziran haftasının astrolojik gündemi
Astroloji
Giriş: 20 Haziran 2024 12:56
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24 – 30 Haziran 2024 haftasının astrolojik gündemini Astrolog Şeyda Özsoy yorumladı. Haftanın günlerine göre astrolojik olaylar ve bunların günlük hayatımıza etkileri artık her hafta HTHayat Youtube kanalında!


24 Haziran haftasının astrolojik gündemi ve burçlara etkiler

Astrolojik gündem ve 24 Haziran Pazartesi, 25 Haziran Salı, 26 Haziran Çarşamba, 27 Haziran Perşembe, 28 Haziran Cuma, 29 Haziran Cumartesi, 30 Haziran Pazar günlerinin astrolojik gündemi ve burçlara etkiler Astrolog Şeyda Özsoy yorumuyla HTHayat Youtube kanalında!


Astrolog Şeyda Özsoy, 24 Haziran Pazartesi gününün astrolojik gündemini şöyle yorumladı:


“Pazartesi sabah 6:15’te Ay, Oğlak burcundan çıkarak Kova burcuna geçiş yapacak. Bugünün etkilerine baktığımızda kalabalıklarla, gruplarla etkileşimini yoğun olacağı bir güne benziyor. Ayrıca dünya genelinde de kitleleri ilgilendiren gelişmeler, gündemler dikkat çekici olabilir. Teknoloji, uzay, haberleşme, bilim insanlarıyla bağlantılı konuları anlatabilecek görünümler var. Bireysel olarak da yaşamda orijinal ve dönüştürücü kararlar almaya müsait bir gün. Özellikle akşamüzeri sonrasında Ay’ın Jüpiter ile olan uyumlu açısının aktif olduğu zamanlar olarak öne çıkıyor. Sosyal çevrenin, bağlı olduğumuz insan kalabalıklarının desteğini görebiliriz. Eğitim-öğretim faaliyetleri açısından da oldukça verimli. Yeni bir eğitime başlamak, yeni bir gruba dahil olmak için değerlendirilebilir. Etkileyici, ikna edici konuşmalar yapmak, sunum tarzı bilgi aktarımlarında bulunmak için de Pazartesi gününün enerjisinden yararlanılabilir.”


Şeyda Özsoy, haftanın diğer günleri için de bilgi verdi ve özel astrolojik etkileri yorumladı.


28 Haziran Cuma – 29 Haziran Cumartesi Venüs Sirius kavuşumu

Astrolog Şeyda Özsoy, 28 Haziran Cuma günü gerçekleşecek Venüs Sirius kavuşumunu da şöyle yorumladı: “İlişkiler, maddiyat, estetik ve güzellik işlemleri açısından verimli ve memnun edici etkilere açık bir gün. Sirius manevi açıdan yüksek, ilham veren bir enerjidir. Bu enerjiyi Venüs’e aktaracak. 29 Haziran Cumartesi 22:25’e kadar Venüsyen konularda çeşitli şanslar elde edilebilir. İlişkiler, evlilik, sanatsal ve estetik konularda fırsatlar var. Saf, içten, samimi, şefkatli, değer veren konular karşılığını bulacaktır.”



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