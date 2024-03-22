23 Mart - 30 Nisan 2024 Mars Balık burcunda: Hayallerine yelken aç!

İlkbahar ekinoksuyla canlanıyor, yepyeni döngülere ve yeni başlangıçlara doğuyoruz...

Ekinoksa doğru ilerleyen son aylar; doğayla birlikte uykuya daldığımız, kapanışlar ve tamamlanmalarla geçen, sakin ve durağan aylardır. Ardından yaşamımızda bir bahar ve uyanış başlar, 6 aylık yepyeni yolculuğumuza çıkarız.

Bu defa tutulmalarla gelecek Ekinoks gündemleri; belirgin, güçlü, kadersel başlangıçlar yaratacak. Kendi gücümüzü, kimliğimizi, gerçek istek, hayal ve ideallerimizi fark ettiğimiz deneyimler yaşayacağız. Mars'ın da bu döngüde Balık burcunda ilerleyişi ile ideallerimiz ve isteklerimiz için; hareketsizlikten, kurban ve mağdur psikolojisinden sıyrılmak, hayallerimize doğru yol almak için destekleneceğiz. İlahi adaletin işleyişine şahit olmak, hakkımız olan için savaşmak bu zamanların gündemi olacak.

Hayallerini yaşayabilmek, özlemini duyduklarına kavuşmak, kendine değer olanı seçmek için bazen vazgeçmeyi, gidebilmeyi göze alabilmek; gerçekten büyümektir. İşte o zaman seninle olması gerekene, hakkın olana, eş ruhuna, hayallerine açılır yolun. Bu döngüde bazen haksızlığa uğradığımız yerlerden gidebilmek, bize değer olmayanı bırakabilmek, kendimize adil olmak esas deneyimimiz olacak. Hayal kırıklıklarımız şifalanacak.

Bu süreçte enerjimiz daha dağınık, izole olmaya, uykuya ve bağımlılıklara meyilli, melankolik ve isteksiz çalışabilir. Enerjimizi boşa harcayabilir, gerçekçilikten uzaklaşabiliriz. Enerjimiz içe dönebilir, öfkemizi biriktirerek aşırı tepkiler verebiliriz. Aşırı yeme içme ve harcamalar yapma isteğinde olabiliriz. Özellikle 10 ve 29 Nisan tarihi etrafında kısıtlanmış hissedebilir, enerjimizi doğru yönetemeyebilir, kalıcı sonlanmalar yaşayabiliriz. Bu iki tarihte önemli adımlar atmamalıyız.

Bu dönemi doğru değerlendirmek için enerjimizi; hayallerimize, manevi, spiritüel konulara, romantizme, ilham ve sanata, doğa yürüyüşlerine, suda zaman geçirmeye, yüzmeye, dansa, satranca, dövüş sporlarına yönlendirebiliriz. Merkür de retro olacağından geleceğimiz için güzel planlamalar yapabiliriz. Yaptığımız her işe ruh katabilir, sezgilerimiz ve duygularımızla hareket edebiliriz. İlişkilerimizde sevgimizi koşulsuz sunabilir, romantik zamanlar geçirebilir, tatillere çıkabiliriz. Kolektif için koşulsuz yardımlar yapabiliriz.

Dünyada; denizler, sular, yoğun yağışlar, deniz depremleri, boğulmalar, deniz kazaları, hijyenin önemi, piyasa endekslerinin düşüşü, seçim sonrası kaos ve kargaşa, beklenmedik yönetim değişiklikleri, merkez bankası başkanı değişimi, köprüler, kanallar, petrol tankerleri, ilaçlar, depresyon, çocuk ve kadınlara dair istismar ifşaları, dini konular, sahte gurular, intiharlar, gazlar, kimyasallar, sinema, fotoğrafçılık alanları, iç güvenlik ve sınırlar gündeme gelebilir.

Sağlık; ayaklarımız, kemiklerimiz, lenf sistemimiz bu dönemde daha hassas olabilir, kan ve hormon dengemizi korumamız gerekebilir, alerjiler, psikolojik sorunlar ve bağımlılıklar tetiklenebilir, cinsel yolla bulaşan hastalıklar artabilir. Ruhsal ve manevi çalışmalar, su kenarı yürüyüşleri, şifa çalışmaları ve terapiler bu dönemde ruhumuza iyi gelecektir.

Eğer kalbinle hareket ediyor, ruhunu besleyen her şey için adımlar atıyor, herkesi olduğu gibi kabul ederek affediyor, özgürleşiyor ve kendini seçiyorsan... Yaşamının sana ruhuna eş olanı getirmesine, hayallerine yol açmasına, gerçek peri masalını yaşatmasına hazır ol!

"Hedefsiz bir yelkenliye, hiçbir rüzgâr yardım edemez."

Burçlara göre etkileri;

(Özellikle yükselene göre okumanız tavsiye edilir)

Koç: Daha içe dönük zamanlara başlıyor, enerjini ruh dünyana iyi gelmek üzere yönlendiriyorsun. Bu dönemde bilinçaltına iyi gelmeyen ne varsa görebilir, geçmişte kalması gerekenleri ardında bırakabilir, gizli saklı konuları fark edebilirsin. Uyku düzenin değişirken, çok renkli rüyalar görebilirsin. Manevi çalışmalar, doğa yürüyüşleri ve tatiller sana bu dönemde iyi gelecek. Bağımlılıklardan kurtulmak, detox ve diyet için destekleneceksin. Arınarak özgür ve hafif hissedeceğin zamanlardasın.

Boğa: Yoğun, hareketli, sosyal zamanlara başlıyorsun. Bugünlerde hayallerine ulaşmak, ideallerini gerçekleştirmek için destekleniyor olacaksın. Bu süreçte mistik, manevi, sanatsal çevrelere girebilir, bol bol yeni aktivite ve organizasyonlara katılabilirsin. Arkadaş çevrende fedakarlık dengelerini yeniden kurmak gündeminde olacak.

İkizler: Kendi zirvene ulaşmak, hayallerini yaşamak, yükselmek için desteklendiğin zamanlardasın. Bugünlerde kariyer yaşamında hakkın olanı almak için adımlar atmak gündeminde olurken, planlı ve gerçekçi ilerlemeyi unutma. Otoriter figürlerle olan çatışmalardan uzak durarak, kendinden emin ilerlediğin sürece hayat seni destekliyor olacak. Geleceğine dair alacağın radikal kararlar gündeminde.

Yengeç: Kendi sınırlarını aşmak, özgürleşmek, ufkunu genişletmek için desteklendiğin zamanlardasın. Bugünlerde enerjini; yeni yerler görmeye, yurt dışı planlarına, eğitim, kişisel gelişim, ticaret ve dil öğrenmeye yönlendirebilirsin. İlahi adalet temaları çalışırken, hukuksal konularla ilgilenebilirsin. Yeni yerler, deneyimler ve insanlar, sana yepyeni bakış açıları katıyor olacak.

Aslan: Büyük bir arınma döngüsüne giriyor, kendi gücüne yeniden doğmaya hazırlanıyorsun. Derinleştikçe derinleşeceğin bu süreçte yaşamına iyi gelmeyen ne varsa arınacaksın. Enerjini; mistik, ruhsal konular, terapiler, mali konular, bütçe planlamasına yönlendirebilirsin. Daha tutkulu ve ilham dolu hissedebilir, sağlığını şifalandırdığın gündemler yaşayabilirsin.

Başak: Kendini bir diğerinin aynasında görerek yenileneceğin günlere başlıyorsun. Bugünlerde; evlilik, iş birlikleri veya ortaklıklarına dair radikal kararlar alabilirsin. Doğru fedakarlık dengelerini kurmak adına harekete geçeceğin deneyimler yaşayabilirsin. Gerçek bağlarla bağlı olduğun ilişkinde daha romantik, duygusal zamanlar geçirebilir, ilişkini yeni kararlarla güzelleştirebilirsin. Adalet ve denge gündeminde olacak.

Terazi: Günlük yaşam akışını, iş yaşamını ve rutinlerini sana ve sağlığına iyi gelecek şekilde düzenleyeceğin gündemlere başlıyorsun. Bugünlerde bir bahar temizliği yapmak, eski eşyalardan arınarak minimalleşmek, detox ve diyete başlamak için destekleniyorsun. Uyku ve beslenme düzenini dengelemek yaşamını daha sağlıklı hale getirecek. İş alanında ise fedakarlık dengeni yeniden kurmaya dair gündemler yaşayabilirsin.

Akrep: Aşk dolu, heyecanlı, hareketli zamanlar senin için başlıyor... Bugünlerde yeni kişilerle tanışabilir, var olan ilişkinde daha romantik, duygusal zamanlar yaşayabilir, aynı zamanda gelecek kararlarını gözden geçirerek radikal kararlar alabilirsin. İlham dolu ve yaratıcı hissederken, yepyeni hobilere başlayabilirsin. Riskli harcama ve yatırımlarda dikkatli olman gereken zamanlardasın.

Yay: Hayatının temelini yeniden inşa ettiğin, köklerini iyileştirdiğin zamanlara başlıyorsun. Bugünlerde evde ve yaşam alanında daha çok zaman geçirebilir, ailenle, ebeveynlerinle daha çok ilgilenebilirsin. Kendinle zaman geçirmenin ruhuna iyi geleceği bugünlerde yine de fazla izole olmamaya çalışmalısın. Su kenarı yerlerde tatiller yapmak seni besliyor olacak.

Oğlak: Kendini daha güçlü ifade edeceğin, önemli haberler ve kararlar eşliğinde yepyeni bir döngüye başlıyorsun. Bu süreçte; eğitim, iletişim, seyahat trafiğin artabilir. Yeni proje ve fikirler üretebilirsin. Yakın çevre ve kardeş ilişkilerin hareketlenirken, fedakarlık dengeni gözden geçirebilirsin. Zihnini rahatlatacak aktiviteler yapmayı unutma. İçindekileri yazıya dökmek, ruhuna çok iyi gelecek.

Kova: Değerlerini ve sana değer olanı gözden geçireceğin gündemlere başlıyorsun... Bu dönemde yaşamdan hakkını almak için 'almayı' öğrenmek ve kabul etmek, sana değer olanın seni bulmasını sağlayacak. Kendini yepyeni kaynaklara, sevgiye ve desteğe açmalısın. Bu dönemde yeteneklerini daha çok kullanabilir, ilham dolu ve üretken olabilirsin. Harcamalarını doğru yönetmen gereken zamanlardasın.

Balık: Enerjinin yükseldiği, motivasyon dolu, hareketli zamanlara başlıyorsun. Bugünlerde liderlik yeteneklerinle öne çıkabilir, ertelediğin her şey için harekete geçebilir, kendin için yapmak istediklerini başarabilirsin. Atıl kaldığın, isteksiz olduğun son zamanları geride bırakarak, daha özgüvenli ve kendinden emin, sahneye çıkabilirsin. Spor, pilates, yoga, meditasyon sana bu dönemde çok iyi gelecek. Hayallerini gerçekleştirecek gücü kendinde bulabileceksin.

Sevgiyle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi