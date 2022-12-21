23 Aralık 2022 Oğlak burcunda Yeniay ve burçlara etkileri

Korhan Kılınçkaya, 23 Aralık 2022 Cuma günü Oğlak burcunda gerçekleşecek olan Yeniay'ı ve bu Yeniay'ın burçlara etkilerini kaleme aldı.

23 Aralık 2022 Oğlak burcunda Yeniay ve burçlara etkileri
Astroloji
Giriş: 21 Aralık 2022 11:03 Güncelleme: 21 Aralık 2022 13:18
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Merhaba. 23 Aralık saat 13.16’da Oğlak burcunda bir Yeniay meydana gelecek. Oğlak burcu sistemle, hiyerarşik, kurumsal yapılarla, düzenle, sorumluluklarla alakalıdır. Ocak ayı ortasına kadar Oğlak haritamızda nereye düşüyorsa o konularla alakalı daha fazla çaba gerektiren, fazlalıkları atmak ve bizim için gerçekten önemli olan konulara odaklanmak için harekete geçmemizi gerektiren durumlarla karşılaşacağız.


Yeniay derecesi Jüpiter ile sert etkileşime girmekte. Bu da Oğlak burcunun negatif havasını, pesimist havasını dağıtıyor. Ayrıca açı sert de olsa şanslı etkileri de beraberinde getirecektir. Ayrıca abartı ve fazla iyimserlik konularını bile gündeme getirebilir.


Astroloji yorumları yaparken burçların yönetici gezegenlerinin durumunu da göz önüne alırız. Yönetici gezegen o burçtaki göksel oluşumun karakteristiğini belirler, orayı kendine benzetir. Yeniay haritasında Oğlak burcunun yöneticisi Satürn Kova burcunda, yani bizi harekete geçirecek ve dönüştürecek sorumluluk ve disiplin konuları geleceğe yönelik, zincirleri kırmaya, eskide kalmış yapıları yıkmaya yönelik. Ayrıca an derecesi an haritasının 9. Evinde ama tepe noktasına veya 10. Ev girişine çok yakın. Ben 10. Ev etkisini daha baskın kabul edeceğim ve bu Yeniay toplumsal konular, düzenle, devletle, liderlerle ilgili konuları da çok fazla anlatacaktır diye düşünüyorum. İş dünyası ile ilgili birtakım anlaşmazlıklar, belki yurtdışını da ilgilendiren anlaşma problemleri yaşanabilir.


Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Sorumluluk alanlarınız gelecek kariyer hedefleriniz, toplum önündeki konumunuz ve başarınız olacak. Genel olarak şansın ve yükselmenin sizinle olduğu bir dönem. Başarı için çabalarınızın karşılığını daha çok aldığınız bir dönem olacak.


Yükselen Boğa

Sorumluluk alanlarınız kariyeriniz ile ilgili aldığınız eğitimler, yayıncılık veya yolculuklarla ilgili konular olacak. Ayrıca kariyerinizle ilgili birtakım engeller ve yavaşlamalar gerginlik yaratabilir, fevri davranmanıza sebep olabilir.


Yükselen İkizler

Sorumluluk alanlarınız ortaklaşa gelirler, borçlar ve krediler olacak. Arkadaşlarınızla borç alışverişlerinde dikkatli olmakta fayda var. Ayrıca arkadaşlarınızdan destekler de göreceğiniz, sosyal çevrenizin ve sosyal alanda etkinliğinizin arttığı bir dönem.


Yükselen Yengeç

Sorumluluk alanınız ikili ilişkiler ve evlilik. Ayrıca kariyer konularında yükseliş yaşayabilirsiniz, başarı konusunda ön plana çıkabilirsiniz. Toplum önündeki görünürlüğünüz artabilir.


Yükselen Aslan

Sorumluluk alanınız iş ortamınız, günlük işleriniz ve sağlığınız. Çalışma anlamında biraz daha yoğun ve enerji harcamanız gereken bir döneme girebilirsiniz. Yabancılardan özellikle fayda gördüğünüz bir zaman. Ayrıca eğitim almak/vermek konuları da karlı olacaktır.


Yükselen Başak

Sorumluluk alanınız hobileriniz, aşk hayatınız ve varsa çocuklarınız olacak. Ayrıca ortaklaşa gelirler, eşin kaynakları, alacak verecek konuları, miras gibi konularda şansın açık olduğu bir dönem, abartıya kaçmamak kaydıyla.


Yükselen Terazi

Sorumluluk alanınız özel yaşamınız, eviniz, aileniz ve ebeveynleriniz. Ayrıca ikili ilişkiler, ikili yapılan işler, danışmanlık, evlilik gibi konularda şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz. Bu konular da bu Yeniay’da çokça vurgulanıyor.


Yükselen Akrep

Sorumluluk alanınız eğitim, akrabalarınız, varsa kardeşleriniz ve yazışmalar gibi iletişimsel konularda olacak. Ayrıca sağlık konularında da abartıya kaçmamak kaydıyla şifalandığınız, iyileştiğiniz


Yükselen Yay

Sorumluluk alanınız gelirleriniz, sahip olduklarınız ve finansal konular olacak. Ayrıca spekülatif yatırımlarda da şanslı olduğunuz bir dönem. Flörtünüz, varsa çocuğunuz ile ilgili de eğlenceli ve bereketli bir döneme giriyorsunuz.


Yükselen Oğlak

Sizin için dönüşümsel yeni kararlar, yeni başlangıçlar zamanı ve bu genel sağlığınızı, görünüşünüzü ve kariyerinizi etkileyecek konularda olabilir. Yeni bir spor rutinine başlayabilir, hobilerinize veya varsa çocuklarınıza yapmanız gereken bazı finansal harcamalar olabilir. Gayrimenkul konuları da oldukça şanslı.


Yükselen Kova

Biraz kendi içinize çekilip çalışmanız, sorumluluklarınıza odaklanmanız gereken bir dönem olabilir. Fakat yakın çevrenizle ilgili sosyalliğinizin arttığı, iletişim trafiğinizin de arttığı bir dönem. Eğitim konuları da bu dönemde oldukça destekleyici.


Yükselen Balık

Sorumluluk alanınız arkadaş gruplarınız, proje grupları ve takımlar, ortak bir hedef için birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili olacak. Finansal konularda da şanslı olduğunuz bir dönem. Gelir kaynaklarınız artabilir.


Yeniay, yeni başlangıçlar…
Yeniay, yeni başlangıçlar…


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