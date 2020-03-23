23 - 29 Mart 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 23 - 29 Mart haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

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23 - 29 Mart haftasının astrolojik etkileri
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Haftanın en önemli gökyüzü olayı 24 Mart’ta yaşayacağımız Koç Yeniay’ı olacak. Koç hayatta kalmak, mücadele etmek ve yeni başlangıçlarla alakalıdır. Yeniay derecesine yaralı şifacı Chiron Asteroid’inin kavuşum yapması, 8 Nisan’a kadarki bu dönemde iyileşmek adına mücadele etmek, savaşmak için yeni yollar bulmak adına bizi cesaretlendiriyor. Belki bu süre içerisinde Covid-19 pandemisine global anlamda kalıcı bir çözüm bulamayacağız ama kişisel anlamda daha da bilinçli şekilde savaşarak ülkemizdeki vaka sayısının arttığı bu çok kritik günlerde canlılığımızı ve sağlığımızı artırmak adına yeni başlangıçlar yapabileceğimize inanıyorum.

 

Mars, Jüpiter ve Pluto’nun birbirine çok yakın kavuşum yaptığı bir dönemdeyiz. Seyahat, eğitim ve finans gezegeni Jüpiter, gökyüzünde zayıf bir konumda ve ölüm, endişe ve dönüşümle ilgili gezegenlerin kuşatması altında bulunuyor. Bu etkiler malesef onu darmadağın etmiş durumda. Bu hafta yavaş yavaş Mars bu etkiden çıkacak da olsa, Jüpiter Plutoyla henüz kavuşumunu kesinleştirmedi ve etki iki gezegen birbirine yaklaştıkça giderek artıyor. Bu da bir iki ay daha pandeminin daha da yayılacağı bir dönemde olduğumuzu öngörmeme sebep oluyor. Lütfen yetkili kişilerin tavsiyelerine uyalım ve sosyal etkileşimden kaçınalım. Vaktimizi mümkün olduğu kadar evlerimizde geçirelim.

 

Haziran ayında Jüpiter’in retro dönemine geçmesinden sonra pandeminin duraklama dönemine gireceğini düşünüyorum fakat Jüpiter hala çok zayıf bir konumda. Birçok konuda dünya yeni bir döneme girmiş durumda ve ekonomik yıkıntıların toplaması çok da kısa sürmeyecektir.

 

Yeterince içinizi kararttığıma göre günlük etkilere geçebiliriz;

 

Pazartesi

Haftanın en yoğun etkili günündeyiz.Bu gün öfke patlamaları ve tartışmalara girmemeye dikkat etmeliyiz. Güneş’in Satürn ile kurduğu uyumlu irtibat bizi daha disiplinli ve olgun kılıyor. Sabırlı olmamız gereken günlerden geçiyoruz.

 

Salı

Bu gün yeniay kesinleşiyor. Ay, Güneş ve Chiron koç burcunda birleşiyor. İyileşme adına mücadelemizi daha da artıracağımız, bu mücadele adına yeni başlangıçlar yapabileceğimiz bir gün. Tartışma ve gerginlikten kaçınmaya devam etmeliyiz, zira kavga ve tartışmalara çok açık bir gündeyiz.

 

Çarşamba

Ay koç burcundaki seyrine devam ediyor, akşam saatlerinde Mars, Jüpiter ve Pluto üçlüsüne sert görünümde bulunacak. Çeşitli engellemelerle karşılaşabileceğimiz bir gün, gergin enerjiler bugün de devam ediyor.

 

Perşembe

Ay’ın boğa burcuna girmesi ve Venüs’ün Mars, Jüpiter ve Pluto'yu üçgen açı ile görmeye başlaması gergin başlayan haftanın oldukça yumuşak devam etmesine sebep olacak. Ay Uranüs ile kavuşuyor, bu gün teknolojiyi daha etkin bir şekilde kullanabilirsiniz.

 

Cuma

Haftanın duygusal anlamda hassas ve yoğun günlerinden. Bu günü özellikle akşam saatlerinde romantik ve yaratıcı aktiviteler için kullanabiliriz. Ayrıca Jüpiter Pluto ile açısını daha da kesinleştiriyor. Dünya çapında inançların sorgulandığı bu zamanlarda inançlarımız konusunda katı tutum sergilemekten, çatışmalara girmekten kaçınmalıyız.

 

Cumartesi

Haftanın en romantik günü. Ay akşam saatlerinde Venüs ile kavuşum yapacak. Eğer evde sevdiklerinizle bir aradaysanız bu günü iyi değerlendirin. Sevdikleriniz uzaktaysa teknolojinin nimetlerinden faydalanabilirsiniz!

 

Pazar

Ay ikizler burcuna geçiş yapacak ve Güneş ile olumlu açı kuracak. Bu gün entellektüel faaliyetler açısından oldukça verimli. Bilgi edinmek, araştırma yapmak, kitap okumak, yazı yazmak bu izolasyon günlerinde, sağlık mücadelemizde bize yardımcı olacaktır.

 

Herkese mutlu ve sağlıklı haftalar dilerim.

 

Günlük burç yorumları! (23 Mart 2020 Pazartesi)
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