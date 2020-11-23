23 - 29 Kasım 2020 haftasının astrolojik etkileri

Merhaba, bu hafta Merkür oldukça olumlu açılar yapıyor olacak. Bu haftayı entelektüel faaliyetler açısından olumlu değerlendirebiliriz. Her türlü imza ve anlaşmalar açısından oldukça olumlu bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Eğitim, öğrenme, öğretme açısından da oldukça verimli geçecek. Bu hafta içerisinde olmasa da hafta boyunca yoğun etkili olacak 30 Kasım Pazartesi gerçekleşecek Ay tutulmasından da bu hafta içinde bahsedebiliriz.

İkizler burcu her türlü iletişim, yolculuklar, esneklik, uyum sağlamak, dünya astrolojisi açısından eğitim, medya, yayıncılık, habercilik, ulaşım ve uluslararası ilişkilerle alakalıdır. Tutulma derecesine Chiron asteroid’inin uyumlu açılar yaptığını görüyoruz. Bu da önümüzdeki 6 aylık süreçte geçmişte edindiğimiz yaraları bilgi ve öğrenme yolu ile iyileştirme ve öğrendiklerimiz ile başkalarının yaralarını iyileştirme yoluna gidebileceğimiz bir dönemde olduğumuza işaret ediyor. Bu hafta bu etkileri yoğun bir şekilde yaşıyor olacağız.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay Balık burcunda ilerliyor. Uranüs ile yapacağı altmışlık ile yaratıcı ve hassas bir gün geçireceğiz. Romantik sürprizlere açık bir gün.

Salı

Ay Balık burcunda ilerlemesine devam ederken Neptün gezegeni ile kavuşacak ve sezgilerimizin güçlü olduğu, gerçeklerden biraz daha kaçmak istediğimiz bir gün olabilir. Merkür de Neptün ile olumlu bir kontakt gerçekleştirecek ve zihinsel olarak yaratıcı bir gün geçireceğiz. Anlaşmalar için olumlu bir gün.

Çarşamba

Ay Koç burcunda ilerliyor ve Yay burcuna yeni geçmiş Güneş ile olumlu açı gerçekleştiriyor. Bu gün hedeflerimiz ve ihtiyaçlarımız aynı paralelde olacak. Büyüklerimizle iyi geçindiğimiz, her şeyin yolunda gittiğini hissettiğimiz, cesaretimizi etkin kullanabildiğimiz bir gün.

Perşembe

Ay Koç burcunda Mars ile kavuşum yapacak. Bu gün gergin ve agresif geçebilir. Girişimler açısından verimli bir gün.

Cuma

Ay Boğa burcuna geçiş yapıyor. Bugün Merkür ve Güneş’in olumlu açıları ile iletişimi etkin kullandığımız ve geçmişte aldığımız yaraları iyileştirme ve onlardan bir şeyler öğrenme noktasında olduğumuz bir gün. İkili ilişkilerde sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

Cumartesi

Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren Uranüs ile kavuşum açısı gerçekleştirecek. Önceki gün yaşanan ikili ilişkilerdeki sürprizler, ani değişikler devam ediyor.

Pazar

Ay Boğa burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde Merkür ile yapacağı karşıt açı ile iletişimde duygularımızı ifade edemediğimiz durumlar yaşayabiliriz. Fakat disiplinliyiz ve ayaklarımız yere basıyor, günü yarım kalmış projeleri tamamlamak için kullanabiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…