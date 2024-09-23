23 - 29 Eylül 2024 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 23 - 29 Eylül 2024 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

23 - 29 Eylül 2024 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 23 Eylül 2024 11:00
ABONE OL

Esenlikler. Bu hafta ilişkiler açısından çok zor bir hafta olabilir. 3 Ekim Güneş Tutulması da bu konuda riskli etkiler taşıyor ve onun da etkisine girmeye başlamışken ilişkilerde bu hafta biraz dikkatli olmak gerekli. Venüs Plüton ile kare yaptıktan sonra Akrep burcuna girecek. Krizlerle dolu bir durum olabilir. Manipulasyon, kontrol, nahoş konuların açığa çıkması, kıskançlık gibi konular gündeme gelebilir.


Haftanın devamı Merkür’e ait. Uranüs ve Plüton ile uyumlu açı yapacak. Zihinsel becerilerimiz yüksek, yeterince derine inebiliyoruz ve farklı fikirler bulabiliyoruz. Öğrenme açısından oldukça iyi fakat biraz dikkat etmemiz gereken bir durum var ki o da Merkür Neptün karşıtlığı. Bu açı aldanmalara, yanlış anlamalara, ifade problemlerine sebep olabilir. Biraz daha gerçekçi bir noktada kaldığımız ve sorgulamayı boşlamadığımız sürece Merkür’ün olumlu taraflarını kullanabiliriz.


26 Eylül'de de Merkür Terazi burcuna geçecek. Karşılıklı yapılan işler, diplomasi, iki tarafı idare etmek gibi konuların artık ön plana çıkacağı bir döneme giriyoruz.


Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay ikizler’de başlıyoruz. İletişim trafiği ve yolculuk trafiği yüksek. Gün içerisinde Jüpiter ile Ay’ın yapacağı kavuşum da bu konuları çokça abartmamıza sebep oluyor. Ayrıca sorumlulukların da yüksek olduğu, tam bir pazartesi sendromu yaşayabileceğimiz bir gün çünkü Ay Satürn ile de kare açı etkileşimine giriyor.


Salı

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün de pek kolay sayılmaz. Zaten ilişkiler açısından zorlayıcı günlerdeyiz. Bugün de yanlış anlaşılma, tartışma, kendini ifade edememe konusunda büyük risk var.

Çarşamba

Ay Yengeç burcuna geçiyor ve güçleniyor. Fakat gün içerisinde Mars ile kavuşumda olacak. Bugün de oldukça tartışmalı, alıngan, cesareti olan fakat agresif de bir gün.

Perşembe

Hafta sakinliyor. Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Duygusal ihtiyaçlarımızın karşılandığını hissettiğimiz, değşik şeyler yapabileceğimiz eğlenceli bir gün. Çünkü Ay Uranüs ile uyumlu etkileşimde.

Cuma

Ay Aslan burcuna geçiyor. Yine eğlenceli bir gün. Kendimizi ifademiz de çok güçlü, özgüvenimiz yüksek çünkü Ay Güneş ile de uyumlu etkileşimde.


Cumartesi

Yine haftanın güzel günlerinden. Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor, gün içerisinde Jüpiter ile uyumlu etkileşimde. Yine özgüvenimiz yüksek, abartıya kaçabiliriz, fazla iyimser olabiliriz. Ama yine de oldukça şanslı ve sosyal bir gün.


Pazar

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Uranüs ile sert etkileşimde. Biraz daha abartılı bir egosal tavır sergilemekten kaçınalım, sürprizlere de açık bir gün. Aniden çıkabilecek tartışmalara dikkat. Ay günün ilerleyen satlerinde Başak burcuna geçiyor.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.


Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan ve uygulama hesabından takip edebilirsiniz;

Instagram: korhankilinckaya

astro24app


Günlük burç yorumları: 23 Eylül Pazartesi
Günlük burç yorumları: 23 Eylül Pazartesi

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.