23 - 29 Eylül 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta ilişkiler açısından çok zor bir hafta olabilir. 3 Ekim Güneş Tutulması da bu konuda riskli etkiler taşıyor ve onun da etkisine girmeye başlamışken ilişkilerde bu hafta biraz dikkatli olmak gerekli. Venüs Plüton ile kare yaptıktan sonra Akrep burcuna girecek. Krizlerle dolu bir durum olabilir. Manipulasyon, kontrol, nahoş konuların açığa çıkması, kıskançlık gibi konular gündeme gelebilir.

Haftanın devamı Merkür’e ait. Uranüs ve Plüton ile uyumlu açı yapacak. Zihinsel becerilerimiz yüksek, yeterince derine inebiliyoruz ve farklı fikirler bulabiliyoruz. Öğrenme açısından oldukça iyi fakat biraz dikkat etmemiz gereken bir durum var ki o da Merkür Neptün karşıtlığı. Bu açı aldanmalara, yanlış anlamalara, ifade problemlerine sebep olabilir. Biraz daha gerçekçi bir noktada kaldığımız ve sorgulamayı boşlamadığımız sürece Merkür’ün olumlu taraflarını kullanabiliriz.

26 Eylül'de de Merkür Terazi burcuna geçecek. Karşılıklı yapılan işler, diplomasi, iki tarafı idare etmek gibi konuların artık ön plana çıkacağı bir döneme giriyoruz.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay ikizler’de başlıyoruz. İletişim trafiği ve yolculuk trafiği yüksek. Gün içerisinde Jüpiter ile Ay’ın yapacağı kavuşum da bu konuları çokça abartmamıza sebep oluyor. Ayrıca sorumlulukların da yüksek olduğu, tam bir pazartesi sendromu yaşayabileceğimiz bir gün çünkü Ay Satürn ile de kare açı etkileşimine giriyor.

Salı

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün de pek kolay sayılmaz. Zaten ilişkiler açısından zorlayıcı günlerdeyiz. Bugün de yanlış anlaşılma, tartışma, kendini ifade edememe konusunda büyük risk var.

Çarşamba

Ay Yengeç burcuna geçiyor ve güçleniyor. Fakat gün içerisinde Mars ile kavuşumda olacak. Bugün de oldukça tartışmalı, alıngan, cesareti olan fakat agresif de bir gün.

Perşembe

Hafta sakinliyor. Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Duygusal ihtiyaçlarımızın karşılandığını hissettiğimiz, değşik şeyler yapabileceğimiz eğlenceli bir gün. Çünkü Ay Uranüs ile uyumlu etkileşimde.

Cuma

Ay Aslan burcuna geçiyor. Yine eğlenceli bir gün. Kendimizi ifademiz de çok güçlü, özgüvenimiz yüksek çünkü Ay Güneş ile de uyumlu etkileşimde.

Cumartesi

Yine haftanın güzel günlerinden. Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor, gün içerisinde Jüpiter ile uyumlu etkileşimde. Yine özgüvenimiz yüksek, abartıya kaçabiliriz, fazla iyimser olabiliriz. Ama yine de oldukça şanslı ve sosyal bir gün.

Pazar

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Uranüs ile sert etkileşimde. Biraz daha abartılı bir egosal tavır sergilemekten kaçınalım, sürprizlere de açık bir gün. Aniden çıkabilecek tartışmalara dikkat. Ay günün ilerleyen satlerinde Başak burcuna geçiyor.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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