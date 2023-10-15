23 - 29 Ekim 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta da oldukça önemli etkiler taşıyor. Haftaya Güneş’in Akrep burcuna geçişi ile başlıyoruz. Artık biraz daha sonbahar’ı hissettiğimiz, biraz daha derin, karanlık, krizli, dönüşümlü bir süreç bizleri bekliyor. Akrep burcunun yöneticisi Mars’da Akrep burcunda ve oldukça güçlü. Bu da aslında Akrep burcunun güç, ihtiras, dayanıklılık, tutku gibi olumlu taraflarını yaşadığımız bir dönemde olduğumuz anlamına geliyor.

Ayrca açısal etkileşimler olarak Güneş Satürn uyumlu açısı ve Merkür Mars kavuşumunun Jüpiter’e karşıtlığı açılarını yaşayacağımız bir hafta olacak.

Güneş Satürn uyumlu açısı oldgun, disiplinli, dayanıklı ve sürekliliği artıran bir açıdır. Merkür Mars kavuşumu ise sabırsızlık, tartışma, hızlı ve spontan hareket etme gibi konuları çokça artırır. Bu iki ekinin Jüpiter’e olan karşıt açısı ile de bu etkiler perçinlenir ve daha da abartılı bir şekilde ortaya çıkar. Bu dönemde tartışma, söylenilen sözler tahmin ettiğinizden çok daha büyük etkiler yaratabilir. Ayrıca dilimiz sivri, gereksiz derecede iyimser ve cesur olduğumuz bir dönem. Önemli girişimler ve anlaşmalar için pozitif olabilir.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Kova burcunda haftaya başlıyoruz. Bugün entelektüel, iletişimci ve sosyal bir gün. Duygulardan da biraz uzağız. Ay’ın gün içerisinde çok belirgin bir açısı yok.

Salı

Ay Öğle saatlerinde Balık burcuna geçiyor ve Satürn ile kavuşuyor. Bugün hem duygusal, hem disiplinli, genellikle karamsar bir gün. Güneş ve Merkür ile uyumlu etkileşimler kötü hissetmemizi engelleyecek, ifademizi güçlendirecek.

Çarşamba

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün oldukça duygusal, romantik bir gün. Fakat biraz yanlış anlaşılmalara müsait, Ay Venüs ile sert etkileşimde, bu etkileşim çok zorlayıcı sayılmaz fakat ilişkilerde biraz anlaşmazlıklar getirebilir.

Perşembe

Ay Sabah saatlerinde Balık burcunda ve Neptün ile kavuşuyor. Çokça tembelliğe açık, uyuşuk bir gün başlangıcı fakat öğleden sonra enerjimiz tamamen değişiyor ve çok yükseliyor. Ay Koç burcuna geçiyor.

Cuma

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Fiziksel enerjimiz ve cesaretimiz yüksek. Ay’ın gün içerisinde belirgin bir açısal etkileşimi yok.

Cumartesi

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor ve enerjimiz yine yüksek. Gün içerisinde Satürn ile uyumlu açı yapan ay güne disiplin ve sabrı da getiriyor. Ay ayrıca Plüton ile sert etkileşimde, bu da kriz ve yüzleşmeyi de günün belirgin karakteristikleri arasına sokuyor.

Pazar

Ay Boğa burcuna geçiyor. Sakin ve rahatına düşkün bir gün demek isterdim fakat ay’ın açısal etkileşimleri sayesinde çok enerjik, pek de rahat olmayan, tartışmaya açık, abartılı iyimser, zevklere de çok düşkün bir gün meydana gelebilir. Ay Mars, Merkür ve Jüpiter ile etkileşimde.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim...

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