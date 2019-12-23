23 - 29 Aralık haftası nasıl geçecek?

23 - 29 Aralık haftası burç yorumunuz...

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23 - 29 Aralık haftası nasıl geçecek?

Hayatınızda önemli bir geçiş döneminde olabilirsiniz. Uzun zamandır birlikte olduğunuz sevgilinizden ayrılmış ya da senelerdir oturduğunuz evinizden taşınmış olabilirsiniz. Yeni hayatınıza adapte olmak için kendinize zaman verin. Bu süreçte yapmaktan zevk alacağınız şeyleri yapın.

 

Jüpiter’in Oğlak burcundaki 10. evde yaptığı hareketler ise bu hafta mesleğinizde yükselişe geçeceğiniz anlamına geliyor. Yapacağınız güzel işlerle tanınırlığınız ve saygınlığınız artacak. Bunun karşılığını maddi olarak da alacaksınız fakat biraz sabretmeniz gerekli.

 

Bu tanınırlık beraberinde size yeni insanlarla tanışma fırsatı da verecek. Hayatınıza yeni giren insanlarda nasıl izlenimler bıraktığınıza dikkat etmelisiniz çünkü bu kişilerle daha çok uzun süre boyunca işler yapacaksınız.

 

Günlük burç yorumları! (23 Aralık 2019 Pazartesi)
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Bugün aldıklarınız için evrene teşekkür etmelisiniz. Bu teşekkürü ona yatırım yaparak yapabilirsiniz. Örneğin bir fidan dikebilirsiniz! Bu fidanı evinizin yakınlarına dikerseniz büyüyüşüne de şahit olabilirsiniz.

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