22 Eylül - 4 Kasım 2025: Mars Akrep Burcunda

Yaşam enerjimiz değişiyor, gücümüzü geri kazanıyoruz! 22 Eylül’de Mars, Terazi’nin uzlaştırıcı, nazik ve politik havasını geride bırakarak kadim yönetim alanı olan Akrep burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte; artık daha stratejik, daha derin, daha tutkulu, kendinden emin ve meydan okuyucu bir enerjiye geçiyoruz. Terazi’de dağınık kıvılcımlar halinde kendini gösteren Mars, Akrep’te istikrarlı ve uzun soluklu bir ateşe dönüşüyor. Böylece yaptıklarımız kalıcı olurken, adımlarımız netleşiyor, bize iyi gelmeyen her şeyden arınarak canlanıyoruz.

Bu dönemde arzu, tutku ve kararlılığımız yoğunlaşır, iç dünyamızda saklı kalan ve bastırdığımız her şey açığa çıkabilir, yüzeysel çözümlerden ziyade köklü değişimler yapabiliriz. Üstü kapatılan ve tolere edilen gerçeklerin üzerine kararlılıkla ve cesaretle gidebiliriz.

Mars’ın Akrep’teki enerjisi sadece harekete geçme dürtüsü değildir; aynı zamanda yenilenme isteğidir. Bizi; sessizce yanan bir ateş gibi, gölgelerle yüzleşmeye ve onların içinden yeniden doğmaya çağırır. Ancak bu döngüde güç; sesin yükselmesinde değil, derinlikte, sabırda, stratejide ve sessizliktedir. Bu yüzden bu süreç, hepimize içsel gücümüzü bilinçle yönlendirme çağrısı yapar. Artık yarım kalan çabaların, fevri ve duygusal çıkışların ya da yüzeysel arayışların değil, kalıcı dönüşümlerin zamanıdır.

Elbette bu etki herkes üzerinde hissedilecek olsa da en çok sabit burçlar; yani Akrep, Boğa, Aslan ve Kova bu yoğun enerjinin altında kalacaktır. Kimileri için bu dönem büyük bir güçlenme ve yenilenme fırsatı olurken, kimileri için direnç gösterdikleri alanları bırakmaları gerektiğini hatırlatan bir dönem olacaktır. Mars Akrep’teyken değişimden kaçmak mümkün değildir; ancak bu değişime teslim olanlar için bu yolculuk, hem içsel hem de dışsal anlamda büyük bir güce dönüşecektir.

Burcunuza & yükselen burcunuza özel etkileri

Koç

Enerjini tutkularına yönlendiriyorsun. İçinde uyuyan ateş yeniden canlanıyor; yarım kalmış isteklerin, tutkuların, arzuların açığa çıkıyor. Cesaretini hem dışarıya hem de kendi içindeki derinliklere yönelttiğinde, gücünü hatırlayacak ve hiçbir engelin seni durduramayacağını göreceksin. Sana iyi gelmeyen her şeyden arındığın, mali konuların, ortak paylaşımların gündeminde olacağı bir dönemdesin.

Boğa

Enerjini; ilişkiler, evlilik, ortaklık veya işbirliklerine yönlendiriyorsun. Artık yüzeysel bağlar kurmak yerine, samimiyet ve güven aradığın, kararlı adımlar atacağın bir döngüye başlıyorsun. Gerçek sevginin kontrolden değil, dürüstlük ve derinlikten geldiğini anlayacağın zamanlardasın.

İkizler

Enerjini yaşam düzenine yönlendiriyorsun. Rutinlerde kaybolmak yerine, yaşamın tüm ayrıntılarında derinlik ve amaç arayacağın zamanlardasın. Bugünlerde zihnine, ruhuna, bedenine iyi gelmeyen her şeyi iyileştirebilir, dönüştürebilirsin. Küçük seçimlerin bile büyük farklar yaratabilir. Attığın her adım seni daha canlı, üretken ve yenilenmiş bir versiyonuna dönüştürebilir.

Yengeç

Enerjini yaşam ışığına yönlendiriyorsun. Kalbini hızlandıran ne varsa, şimdi onun için daha çok alan açılacak, yaratıcı ve çocuksu enerjinle hayat sahnende parlayacaksın. Bugünlerde; aşk, çocuklar, spor ve hobilerinle ilgili alanların hareketlenebilir. Hayatı daha cesur, daha coşkulu ve daha dolu yaşama zamanı.

Aslan

Enerjini; köklerine, iç dünyana, evine, ailene yönlendiriyorsun. Bu döngüde seni ilerlemekten alıkoyan tüm çocukluk koşullandırmalarından ve bağlarından özgürleşebilir, iç huzurunu bozan her şeye sınır çizerek arınabilirsin. Evini, mahremini, aileni korumak her zamankinden daha değerli olabilir. Geçmişten gelen duyguların ve yaşanmışlıkların, sana bugün ne kadar güçlü olduğunu hatırlatabilir. Şimdi kendi küllerinden yeniden doğar gibi, hayatını baştan yazma zamanı.

Başak

Enerjini; fikirlerine, düşüncelerine, seyahatlere, yakın çevre ilişkilerine yönlendiriyorsun. Bu döngüde zihnin keskinleşirken, hızlı haberler alabilir, sözlerinle daha derin etki bırakabilirsin. Kendini ifade etme biçimin değiştikçe, çevrene de yeni bir anlayış ve ilham taşıyabilirsin. Fikirlerinle dönüştürme gücüne sahip olduğun günlerdesin.

Terazi

Enerjini değerlerine yönlendiriyorsun. Sahip olduklarınla, yeteneklerinle ve kazançlarınla yepyeni bir bağ kuruyorsun. Bugünlerde öz değerini iyileştirdikçe, dünya da sana aynı değeri yansıtacaktır. İçsel gücünü fark ettiğinde, başarı, bereket ve mutluluk da sana akacaktır.

Akrep

Mars seni kendi kudretinle ve gücünle yüzleştiriyor! Enerjini benliğine, duruşuna yönlendiriyorsun. İçinde taşıdığın tutku ve irade şimdi daha görünür olacaktır. Dönüştürme cesaretinle; hem kendi hayatını hem de çevrendekilerin yolunu değiştirecek gücün sende olduğu günlerdesin. Spor ve hareketi ihmal etmemelisin.

Yay

Enerjini iç dünyana yönlendiriyorsun. Bugünlerde sessizliğe bürünmek ve kendi iç sesini dinlemek, sana yepyeni bir farkındalık kazandırabilir. Geri çekilmek aslında daha büyük bir sıçrayışın hazırlığı olacaktır. Bu süreçte hareket etmeden önce gözlemle ve doğru kişilere güvendiğinden emin ol. Süreç bittiğinde gölgelerden doğan bir aydınlığa kavuşacaksın.

Oğlak

Enerjini hayallerine yönlendiriyorsun. Bugünlerde geleceğe dair vizyonların güçlenirken, hayallerin artık daha somut bir şekil alabilir, oldukça sosyalleşebilir, toplumda daha görünür ve etki yaratan biri olabilirsin. Ortak hedefler için daha güçlü ve verimli çalışabileceğin bugünlerde, sosyal çevrende kimlerin seni desteklediğine dikkat etmelisin.

Kova

Enerjini hedeflerine yönlendiriyorsun. Bugünlerde önünde açılan fırsatlar seni daha yükseğe taşıyabilir. Kararlılığın ve cesaretinle başkaları için de bir ilham kaynağı olabilirsin. Toplum içinde daha görünür, daha güçlü olabileceğin, kariyer, terfi, evlenme- boşanma gibi konuların gündeminde olacağı zamanlardasın.

Balık

Enerjini ufuklara yönlendiriyorsun. Yeni eğitimler, farklı deneyimler, uzak seyahatler bu döngüde gündeminde olabilir, keşfin heyecanını yaşayabilirsin. Yargı- inanç veya kültür farklılıklarına dair olaylar, hayata daha geniş bir pencereden bakmanı sağlayabilir. Ruhunun seni özgürleşmeye çağırdığı zamanlardasın.

Sevgilerimle,

Karma Astrolog İnci

Instagram: @incininyildizi