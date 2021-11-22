22 - 28 Kasım 2021 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 22 - 28 Kasım 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

22 - 28 Kasım 2021 haftalık burç yorumları
Astroloji
22 Kasım 2021 Pazartesi

Merhaba. Bu hafta geçen haftaki Ay Tutulması etkilerinin güçlü bir şekilde devam ediyor olması dışında oldukça sakin bir gökyüzü var. En önemli astrolojik etkiler Güneş’in ve Merkür’ün burç değiştiriyor olması ve Satürn Chiron altmışlığı olacak. Akrep burcundan Yay burcuna geçerek duygusal derinliğimizin azaldığı daha iyimser, risk alabilen ve gezip görmeye, seyahat etmeye olan eğilimlerimizin arttığı bir döneme giriş yapacağız. Satürn Chiron altmışlığı ise geçmiş acılarımızdan ders çıkartıp artık hayatımızda daha olgun ve bilge adımlar attığımız bir Aralık ayına işaret ediyor ve bunun tohumları bu cumartesi atılıyor.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Ay’ın Uranüs ile yapacağı uyumlu açı ile sürprizlere açık fakat bu sürprizleri uyumlu bir enerji ile geçireceğimiz bir gün içerisindeyiz.


Salı

Ay, Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde ikili ilişkilerle ilgili ihtiyaçlarımızın tam karşılanmadığını düşündüğümüz, kadın figürleriyle anlaşmakta zorlandığımız, sosyal ilişkilerimiz ve ailemiz arasında küçük gerginliklere sahne olabilecek bir gün.


Çarşamba

Ay, Yengeç burcundaki ilerlemesine akşam saatlerine kadar devam ediyor. Gün içerisinde Plüton ile karşıt açı yapacak olan ay bugünün fazlaca duygusal yoğunlukta geçirebileceğimiz bir zamana işaret ediyor. Akşam saatlerinde ise ay Aslan burcuna geçiş yapacak.


Perşembe

Aslan burcundaki seyrine devam eden Ay gün içerisinde Satürn ve Uranüs ile sert etkileşimlere girecek. Gün içerisinde egosal çatışmalara, gerginliklere dikkat etmek gerekiyor. Haftanın en gergin günü.


Cuma

Haftanın oldukça abartılı olabilecek günlerinden. İyimserliğimiz ve cesaretimiz had safhada. Hesapsızca hareket etmekten kaçınmamız gereken eğlenceli fakat kazalara, sakarlıklara da açık bir gün.


Cumartesi

Ay, Başak burcuna geçiş yapıyor. Hafta sonu da olsa temizliğe, beslenmemize, varsa işlerimize odaklandığımız bir gün olacak. Gün içerisinde aile ile gerginlikler yaşanabilir.


Pazar

Haftanın güzel günlerinden. Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ederken Oğlak’taki Venüs ile ve Venüs ile uyumlu etkileşimde olan Neptün ile de bir kombinasyona girecek. Haftanın gerçekçi ve olgun olduğu kadar romantik günlerinden olduğunu söyleyebilirim. İkili ilişkiler için değerlendirilebilir.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


Instagram: korhankilinckaya


Yıldızınız bugün neler söylüyor?

22 Kasım 2021 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün hayatınızı derinden etkileyecek bir değişim normalden daha kolay olabilir. Bilinmeyene doğru ilerlemek muhtemelen korkutucu olmaktan çok teşvik edici olacaktır, bu da monotonluktan bıkmış herkes için harika bir haber! Bu enerji, bazı kısıtlayıcı kuralların daha insancıl kurallarla değiştirilmesine yardımcı olabilir ve herkesin daha rahat nefes almasını sağlayabilir. Bununla birlikte, özellikle kişisel ilişkilerde, ipuçlarını büyütmenin cazibesine direnmek gerekecek.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Takım çalışması, bugün hayallerin gerçekleşmesini sağlıyor! Bir sorunla boğuşuyorsanız, iletişima açık olan biriyle iletişime geçin, ilerlemenize yardımcı olabilecek iyileştirmeler için harika önerileri olabilir. Bu arada, bir otorite figürü tavsiyenize açık olabilir, eğer öncesinde onları biraz pohpohlamaya varsanız. Geçmişte size yardımcı olmayacak bu kişi, sonucun onun için de iyi olacağına ikna olursa işbirliğine yanaşabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Eğer nereye bakacağınızı biliyorsanız, bulabileceğiniz bir sürü kaynak var. İşinizde kaliteli malzemeler kullanmak için çaba sarf etmek, bir müşteri veya potansiyel profesyonel ortak üzerinde harika bir izlenim bırakabilir. Hâlihazırda bir iş arıyorsanız, istediğiniz maaşın daha düşük aralığında bir şeyler sunan teklifler sizi oyalamasın. Müzakere becerileriniz güçlüdür ve onlara ne kadar teklif etmeniz gerektiğini gösterdikten sonra, görüşme sürecinde daha iyi bir anlaşma yapabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatınızda sizden daha çekingen olma eğiliminde olan biri, sizin neşeli varlığınızda rahatlamaya başlayabilir. Birkaç şaka yapmak ve ciddi olmayan konular hakkında konuşmak, buzları kırmaya ve ilişkinizde ister profesyonel ister kişisel olsun, daha fazla olasılık açmanıza yardımcı olabilir. Birbirinizin yanında daha rahat hissetmek sadece birbirinizi tanımayı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda çalışmak, öğrenmek veya ilişki kurmak için daha destekleyici bir ortam yaratır.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün derinliğinizi aşmış gibi hissetseniz bile, yine de bir güven imajı yansıtmaya çalışın. Zayıf yönlerinize odaklanırsanız, muhtemelen başkaları da olacaktır, bu nedenle dikkati güçlü yönlerinize çevirin. Davranışınızı her zaman hayran olduğunuz bir rol modele göre şekillendirmek, size daha önce kapatılmış olan fırsat kapılarını açabilir. Biri sizi aşağı çekmeye çalışırsa, sadece bir gülümsemeyle yanıt verin ve hedefinize doğru ilerlemeye devam edin. Bazen başarana kadar taklit etmek gerekir!
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatınızdaki bazı insanlar bugün sizi bencil veya inatçı olmakla suçlasa da, gerçekte, muhtemelen fikirlerinizin gerçekten herkes için en iyisi olduğuna kesin olarak ikna olmuşsunuzdur. Haklı olsanız da olmasanız da, en azından diğer insanların fikirlerini dinlemek akıllıca olacaktır, çünkü bu, yol boyunca pek çok eleştiriyi baştan önleyebilir. Başkaları duyulduklarını hissettiklerinde, hepinizin iyi geçinmesi ve ortak bir amaç için birlikte çalışması daha kolay olacaktır.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU İyi tavsiyeleri kabul etmek ve vermek sizi şu anda bir ekibin değerli bir üyesi yapabilir. Hâlihazırda bir lider değilseniz, mantıklı yöntemleriniz sayesinde birçok insanın size böyle davranması muhtemeldir. Bir kural veya proje mantıksız görünüyorsa, bunu söylemekten çekinmeyin ve zamandan, paradan ve enerjiden tasarruf ettirebilecek alternatifler sunun. Bir başkası sizin yeteneğinizin gölgesinde kalmaktan endişe duysa da, yardım etme konusundaki gerçek arzunuzu anladıktan sonra her türlü direniş ortadan kalkacaktır.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Doğal çekiciliğiniz her zamankinden daha da parlıyor! Bir fırsata tatlı dille yaklaşmak işe yarayabilir. Gerçekten istediğiniz bir şeyi elde etmek için dostane tavrınızın işi sizin için yapmasına izin verin. Para şu anda biraz sıkışık olabilir, ancak bazı seçenekler doğacaktır. Kendinize olan inancınızda bir tazeleme yapmanız gerekebilir, ancak çok çalışmaya devam ettiğiniz sürece motivasyon kendiliğinden gelişecektir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Aile üyelerinizden istediğiniz desteği bugün toplayabilirsiniz. Bir akrabanız daha fazla özgürlük kazanmanıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyabilir, bu nedenle onların cömertliğini kabul etmeye açık olun! Kendinizi her zaman kendi kendine yeterli bir insan olarak görmüş olsanız bile, arada bir yardım kabul etmenizde bir sakınca yoktur. Sevdiklerinize geçmişte gösterdiğiniz nezaketi geri ödeme şansı verdiğinizde, genel olarak daha dengeli ilişkiler kurabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatınızdaki önemli bir kişi şu anda size çok yardımcı olabilir, özellikle en iyi arkadaşınız, romantik partneriniz veya iş ortağınız sizinle paylaşabilecekleri bazı değerli becerilere sahip olabilir. Onlardan hızlandırılmış kurs istemekten korkmayın! Becerilerini zorluklarını öğrendikten sonra, onların bilgisine daha çok saygı duyabilirsiniz. Bazen bir kişinin gizli unsurları, yalnızca ne tür bir insan olduklarını etiketlemeyi bıraktığınızda ortaya çıkar. Başkalarının sizi şaşırtmasına ne kadar çok izin verirseniz, ilişkileriniz o kadar mutlu olabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Canlandırıcı enerji bugün bedeninizi ve zihninizi doldurabilir ve genel sağlığınızı çok etkileyici bir şekilde artırmanıza yardımcı olabilir. Kendi refahınız için biraz fazladan para harcamak, cömertçe karşılığını verebilir! Arkadaşlarınız kendinizi geliştirme çabalarınızı küçümsese bile, onları savuşturacak ve hedefinize odaklanacak iradeye sahipsiniz. Çok yakında harika sonuçlar görebilirsiniz, ivmenizi devam ettirdiğinizden emin olun, çünkü bir zafer birçok başka zafere yol açabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda kendinize ne kadar güvenirseniz, o kadar başarılı olabilirsiniz. Çılgın fikirlerinizin neden işe yaramayacağına dair bahaneler üretmek yerine, onları deneyin! Süregelmiş olan şeylerin aksine gittiğiniz yollar başarılara çıkabilir. Ayrıca, alışılmamış yoldan çıkmak genellikle bazı yararlı kısayollar sağlar. Otorite figürleri, benzersiz tarzınızın hayranı olmayabilir, ancak planlarınız hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmez. İzin istemek yerine af dilemeyi seçebilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Aileniz bu stres zamanlarında harika bir huzur kaynağı olabilir. Son zamanlarda kalbinizde ağırlık oluşturan bir sorun hakkında güvenilir bir akrabanızla konuşmak isteyebilirsiniz. Onların koşulsuz desteği size artık size hizmet etmeyen bir ilişkiden veya yaşam kalıbından ayrılma cesaretini verebilir. Ayrıca, diğer insanların duyguları hakkında endişelenmek sizin için bir incelik olsa da, başkalarının mutluluğu için kendi mutluluğunuzu feda etmemeniz gerektiğini anlamanıza yardımcı olabilirler.


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