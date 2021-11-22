22 - 28 Kasım 2021 haftalık burç yorumları

Merhaba. Bu hafta geçen haftaki Ay Tutulması etkilerinin güçlü bir şekilde devam ediyor olması dışında oldukça sakin bir gökyüzü var. En önemli astrolojik etkiler Güneş’in ve Merkür’ün burç değiştiriyor olması ve Satürn Chiron altmışlığı olacak. Akrep burcundan Yay burcuna geçerek duygusal derinliğimizin azaldığı daha iyimser, risk alabilen ve gezip görmeye, seyahat etmeye olan eğilimlerimizin arttığı bir döneme giriş yapacağız. Satürn Chiron altmışlığı ise geçmiş acılarımızdan ders çıkartıp artık hayatımızda daha olgun ve bilge adımlar attığımız bir Aralık ayına işaret ediyor ve bunun tohumları bu cumartesi atılıyor.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Ay’ın Uranüs ile yapacağı uyumlu açı ile sürprizlere açık fakat bu sürprizleri uyumlu bir enerji ile geçireceğimiz bir gün içerisindeyiz.

Salı

Ay, Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde ikili ilişkilerle ilgili ihtiyaçlarımızın tam karşılanmadığını düşündüğümüz, kadın figürleriyle anlaşmakta zorlandığımız, sosyal ilişkilerimiz ve ailemiz arasında küçük gerginliklere sahne olabilecek bir gün.

Çarşamba

Ay, Yengeç burcundaki ilerlemesine akşam saatlerine kadar devam ediyor. Gün içerisinde Plüton ile karşıt açı yapacak olan ay bugünün fazlaca duygusal yoğunlukta geçirebileceğimiz bir zamana işaret ediyor. Akşam saatlerinde ise ay Aslan burcuna geçiş yapacak.

Perşembe

Aslan burcundaki seyrine devam eden Ay gün içerisinde Satürn ve Uranüs ile sert etkileşimlere girecek. Gün içerisinde egosal çatışmalara, gerginliklere dikkat etmek gerekiyor. Haftanın en gergin günü.

Cuma

Haftanın oldukça abartılı olabilecek günlerinden. İyimserliğimiz ve cesaretimiz had safhada. Hesapsızca hareket etmekten kaçınmamız gereken eğlenceli fakat kazalara, sakarlıklara da açık bir gün.

Cumartesi

Ay, Başak burcuna geçiş yapıyor. Hafta sonu da olsa temizliğe, beslenmemize, varsa işlerimize odaklandığımız bir gün olacak. Gün içerisinde aile ile gerginlikler yaşanabilir.

Pazar

Haftanın güzel günlerinden. Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ederken Oğlak’taki Venüs ile ve Venüs ile uyumlu etkileşimde olan Neptün ile de bir kombinasyona girecek. Haftanın gerçekçi ve olgun olduğu kadar romantik günlerinden olduğunu söyleyebilirim. İkili ilişkiler için değerlendirilebilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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