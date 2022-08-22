22 - 28 Ağustos 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Hafta yine oldukça hareketli. Ağustos ayının son haftası sayılabilecek bu hafta Merkür Plüton üçgeni ile başlıyor. Derinlemesine araştırma, sorgulama, önemli anlaşmalar, problemleri bulma ve düzeltme ile ilgili konularda oldukça elverişli bir göksel konum olacak.

İkinci önemli etki ise Merkür’ün Terazi burcuna geçecek olması. Başak burcunda güçlü olan Merkür yine yeterince güçlü olduğu Terazi burcuna geçecek. Bu da yine problem çözme, ara bulma, insan iletişimi, sevginin ve duyguların ifade edilmesi konusunda elverişli bir konum olacak.

27 Ağustos'ta ise haftanın geri kalanı yani hafta sonu biraz zor olmaya başlayacak. Venüs Uranüs karesi ve Satürn karşıtlığı olan bir hafta sonuna gireceğiz. Bu da hem değişmek isteyen hem değişmekten korkan, ciddi baskı altındaki bir Venüs’ü anlatacak. Yani ikili ilişkilerimiz bu baskı altına girecek.

Ayrıca yine hafta sonu kesinleşecek olan Güneş Mars karesi, 27 Ağustos'ta yaşanacak Yeniay’ın da güçlendirmesi ile ortamı çok gergin bir hale getirebilir. Aslında bu gerginliği hafta boyu yaşayacağız.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Haftaya Ay Yengeçte başlıyoruz. Jüpiter ile sert etkileşime girecek ay ile bu gün bağımlılıklara, aşırılıklara kaçabiliriz, özellikle yemek konusunda.

Salı

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine sevdiklerimize, duygusal ihtiyaçlarımıza odaklandığımız bir gün. Gün içerisinde Uranüs ile Ay’ın yapacağı uyumlu açı ile gün sürprizlere açık, eğlenceli bir gün.

Çarşamba

Ay sabah saatlerinde Yengeç burcunda ilerlemesine devam ederken akşam saatlerinde Aslan burcuna geçecek ve İkizler’deki Mars ile uyumlu bir açı yapacak. Sosyalleşme ve eğlence açısından oldukça güzel bir gün.

Perşembe

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Venüs ile kavuşacak olan ay ikili ilişkilerde olumlu ve eğlenceli bir gün oluşturabilir fakat Uranüs ve Satürn ile girilecek sert ekileşim bu durumu berbat da edebilir. Oktavı yüksek, eğlenmek istediğimiz fakat karşılık bulamadığımız, değişime zorlandığımız bir gün.

Cuma

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde fazla açı yapmayacak fakat bir önceki günün etkilerinin devam ettiği fakat biraz daha yumuşadığı bir gün.

Cumartesi

Bir önceki gün gecenin ilerleyen saatlerinde Başak burcuna geçen ay bugün Mars ile sert açı yapan Güneş ile kavuşarak yeniay formasyonunu oluşturacak. Gergin olabilecek bir gün, yeni başlangıçlar günü. Sağlık, günlük işler gibi konulara odaklanacağımız, eleştirel olabileceğimiz bir gün.

Pazar

Bir önceki günün gerginliği çok az da olsa azalıyor ve biraz daha değişik birşeyler yapmak istediğimiz bir gün haline geliyor fakat yine eleştrisel, işlerimize, sağlığımıza detaylı bir şekilde eğildiğimiz bir gün olacak. Çok neşeli bir gün olduğu söylenemez.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim...

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