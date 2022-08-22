22 - 28 Ağustos 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 22 - 28 Ağustos 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

22 - 28 Ağustos 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
22 Ağustos 2022 11:28
ABONE OL

Merhaba. Hafta yine oldukça hareketli. Ağustos ayının son haftası sayılabilecek bu hafta Merkür Plüton üçgeni ile başlıyor. Derinlemesine araştırma, sorgulama, önemli anlaşmalar, problemleri bulma ve düzeltme ile ilgili konularda oldukça elverişli bir göksel konum olacak.


İkinci önemli etki ise Merkür’ün Terazi burcuna geçecek olması. Başak burcunda güçlü olan Merkür yine yeterince güçlü olduğu Terazi burcuna geçecek. Bu da yine problem çözme, ara bulma, insan iletişimi, sevginin ve duyguların ifade edilmesi konusunda elverişli bir konum olacak.


27 Ağustos'ta ise haftanın geri kalanı yani hafta sonu biraz zor olmaya başlayacak. Venüs Uranüs karesi ve Satürn karşıtlığı olan bir hafta sonuna gireceğiz. Bu da hem değişmek isteyen hem değişmekten korkan, ciddi baskı altındaki bir Venüs’ü anlatacak. Yani ikili ilişkilerimiz bu baskı altına girecek.


Ayrıca yine hafta sonu kesinleşecek olan Güneş Mars karesi, 27 Ağustos'ta yaşanacak Yeniay’ın da güçlendirmesi ile ortamı çok gergin bir hale getirebilir. Aslında bu gerginliği hafta boyu yaşayacağız.


Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Haftaya Ay Yengeçte başlıyoruz. Jüpiter ile sert etkileşime girecek ay ile bu gün bağımlılıklara, aşırılıklara kaçabiliriz, özellikle yemek konusunda.


Salı

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine sevdiklerimize, duygusal ihtiyaçlarımıza odaklandığımız bir gün. Gün içerisinde Uranüs ile Ay’ın yapacağı uyumlu açı ile gün sürprizlere açık, eğlenceli bir gün.


Çarşamba

Ay sabah saatlerinde Yengeç burcunda ilerlemesine devam ederken akşam saatlerinde Aslan burcuna geçecek ve İkizler’deki Mars ile uyumlu bir açı yapacak. Sosyalleşme ve eğlence açısından oldukça güzel bir gün.


Perşembe

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Venüs ile kavuşacak olan ay ikili ilişkilerde olumlu ve eğlenceli bir gün oluşturabilir fakat Uranüs ve Satürn ile girilecek sert ekileşim bu durumu berbat da edebilir. Oktavı yüksek, eğlenmek istediğimiz fakat karşılık bulamadığımız, değişime zorlandığımız bir gün.


Cuma

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde fazla açı yapmayacak fakat bir önceki günün etkilerinin devam ettiği fakat biraz daha yumuşadığı bir gün.


Cumartesi

Bir önceki gün gecenin ilerleyen saatlerinde Başak burcuna geçen ay bugün Mars ile sert açı yapan Güneş ile kavuşarak yeniay formasyonunu oluşturacak. Gergin olabilecek bir gün, yeni başlangıçlar günü. Sağlık, günlük işler gibi konulara odaklanacağımız, eleştirel olabileceğimiz bir gün.

Pazar

Bir önceki günün gerginliği çok az da olsa azalıyor ve biraz daha değişik birşeyler yapmak istediğimiz bir gün haline geliyor fakat yine eleştrisel, işlerimize, sağlığımıza detaylı bir şekilde eğildiğimiz bir gün olacak. Çok neşeli bir gün olduğu söylenemez.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim...


Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya


Günlük burç yorumları: 22 Ağustos Pazartesi

22 Ağustos 2022 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

13
Bugün biraz gevşeyin ve hayatın size sunduklarını kucaklayın. Hâlihazırda sahip olduklarınızı takdir etmemek sizi yeni fırsatlara kör bir hale getirebilir. Bir kez şükran duygusunu tattığınızda bereketin size doğru nasıl aktığını keşfetmek şaşırtabilir. Bazı şeylerin gerçek olamayacak kadar iyi olduğunu bile düşünebilirsiniz. Mantıklı şüpheler ve zarar verici vesveseleri ayırt etmek için daha soğukkanlı olmayı hedefleyin.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU İnsanlar üzerindeki etkiniz bugün size çok şey kazandırabilir. Gülümsemek ve güzel görünmek için fazladan çaba harcayın. Bununla birlikte, yakın zamanda yaşadığınız herhangi bir finansal yükseliş konusunda çok açık olmak, istemediğiniz türden bir ilgiyi çekebilir. Fazla hesaplama yapmadan samimi bir konuşma, sizi gerçekten iyiliğinizi isteyen insanlarla yaklaştırmalıdır.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şimdi kendinizi dünyada güvende hissetmek için gereken şeyleri sağlamış olabilirsiniz. Bu şekilde iyi hissetmek, size genellikle zahmete girmeyeceğiniz savaşlara girme isteği verebilir. Zor bir otorite figürüne karşı doğrudan bir yüzleşme hala hayal kırıklığı yaratabilir, ancak çatışmadan çekilmenin bazen kendi başına cesur bir hareket olduğunu unutmayın. Önemli olan kazanmak değil, mutlu olmak.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yasak düşünceler muhtemelen daha yaygın olduğundan, bugün ağzınızdan şaşırtıcı şeyler çıkabilir. Neyse ki, ortaya çıkan herhangi bir hayal kırıklığını yumuşatmak için doğru kelimeler muhtemelen aynı şekilde kolayca gelebilir. Çevrenizdeki insanları hemen hemen her şeyde iyiyi görmeye ikna edebilirsiniz. Zor bir konuyu yeni bir ışık altında görmek, herkes için hoş bir değişiklik olabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Güzel bir kariyer tırmanışı ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Yeni fırsatlar arıyorsanız, sosyal ağınız onları bulmanıza yardımcı olabilir. Bununla birlikte, bir arkadaşlığın sınırlarını birlikte çalışmayı içerecek şekilde değiştirmek, hayal ettiğinizden daha büyük bir değişim olabilir, bu nedenle böyle bir teklifi kabul etmeden önce her şeyi düşünün. Neye daha çok önem veriyorsunuz!
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatınızın hedeflerine ilişkin anlayışınızda devrim yaratan bir maceranın peşinden gitmek şu anda mümkün. Seyahat konusunda muhtemelen istediğiniz şeyle temas halinde olacak ve bunu gerçekleştirebileceksiniz. Bununla birlikte, sizinle yolculuk yapmak isteyen birini bulamazsanız, yalnız gitmeniz gerekebilir. Bu hayal kırıklığı yaratsa da, sizi mutlu etmeyen biri olmadan nihayetinde daha özgür olacaksınız.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Cömert bir hayırsever şimdi size yardım etmeye istekli olabilir, ancak belki de durumu sessiz tutmanız en iyisidir. Kimse yanlış bir şey yaptığı için değil, sadece ilgili herkesin mahremiyetini korumak için. Muhtemelen yine de kendi başınıza halledeceğiniz çok şeyiniz olacak. Her şeyi yalnızca kendi çabanızla kazanmak için çok çalışmanız gerektiği görüşüne sahip olsanız da, bunun gibi bir durum sizi inançlarınızı yeniden düşünmeye itebilir. Gerçek her zaman bu kadar basit değildir!
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün gelişen bir ilişkide, belki de diğer kişinin yakınlarıyla tanışmak gibi büyük bir ilerleme yaşayabilirsiniz. Zor kısım, bu noktada kendinizi ne kadar ortaya çıkaracağınızı bulmak olabilir. yakınlaşma isteği ile özel veya kişisel bilgilerinizi dürtüsel olarak paylaşmak mümkün olsa da daha mantıklı tarafınız size olumlu bir izlenim bırakma konusunda temkinli olmanızı hatırlatmalıdır. Muhtemelen bu insanlarla çok zamanınız olacak, bu yüzden acele etmeyin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Beklediğiniz takdir şimdi size sunulabilir ancak bunu devam ettirmek için kendinizi zorlamanız da gerekebilir. Yolunuza çıkan herhangi bir teklifi kabul etmekten büyük olasılıkla yararlanacaksınız. Bir süre size zor gelen bazı yüklerin altında çalışabilirsiniz. Size en yakın kişiler yaptığınız şeyi küçümsemiş gibi görünse de, gözden kaçırdığınız kritik bir dengesizliği fark edebilirler, bu yüzden onları dinleyin.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Size neyin zevk verdiğini öğrenmek, hayatınızdaki gerekli değişiklikleri belirlemenize yardımcı olabilir. Belki de en acil entelektüel önceliğiniz, günlük aktivitelerinizde düzenli dozlarda yaratıcı neşeye nasıl yer açacağınızı bulmaktır. Bu süreci başkalarına açıklamaya çalışmak muhtemelen sizi hayal kırıklığına uğratır, bu yüzden sadece kendi yaklaşımınıza güvenmeniz ve olayların gelişmesine izin vermeniz daha iyi olur.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Evde istediğiniz konforu sağlamak şu anda işbirliği gerektirebilir. Başkalarını sizinle aynı açıdan bakmaya ikna etmek hızlı olmasa da sonuca ulaşacak bir süreçtir. Daha yaratıcı fikirlerinizi ortaya çıkarmaktan korkmayın! Eğer yeteri kadar destek bulamazsanız her zaman tek başına üstesinden gelebilirsiniz. İşe koyulduğunuzda gerekli enerji sizi takip edecektir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinden emin bir konuşma, şu anda önemli bir ilişki geliştirmenize yardımcı olabilir. Muhtemelen kendinizi etkilemeye çalıştığınız kişiye ulaşacak bir şekilde anlatma fırsatınız olacak. Güvensizlikleriniz ille de resmin dışında olmasa da, bu aynı zamanda rahat olmanın yeni bir yolunu bulmak için uygun bir zaman olabilir. İhtiyacınız olan tek şey dürüst olmak.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Mali durumunuz hakkında iyi bir ruh halinde olmak, rutinlerinize yapıcı güncellemeler uygulama kararlılığı verebilir. Para biriktirmenin yeri olsa da, günlük hayatınızı biraz daha kolaylaştıracak kadar harcama yapmak, sizi daha yüksek öncelikler peşinde koşmak için özgür bırakabilir. Özellikle iletişimle ilgili aksaklıkları gidermeye odaklanmak isteyebilirsiniz. İhtiyacınız olan sessiz zamanı başarılı bir şekilde ayırdığınızda, sonraki hareketlerinizi daha net görebilirsiniz.





Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.