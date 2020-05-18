21 aylık ikiz bebek gelişimi nasıldır?

İkizleriniz 21 aylık oldular ve iki yaş sendromun en önemli haykırışı geliyor: “Benim!”. Herşeyin kendilerine ait olduğuna emin olan bu minik civcivler kendilerini neredeyse tek çocuk ilan edecek kadar kendilerine dönük bir zaman dilimine giriyorlar. İletişimleri artarken, iki yaşın bastırdığı “kendine ait alan” arzusu işleri karıştıryor. Size bu ay da “Sabır, sabır, ya sabır” repliği düşerken, aslında onların da bu gerginlikte sabır gösterilmeye muhtaç olduklarını unutmamakta fayda var.

Peki doktor kontrolünde sizi neler bekliyor?

Bebekleriniz 21 aylık olduklarında herhangi bir sağlık sorunları yoksa, doktor kontrolüne götürmeniz gerekmez. Siz yine de ertelenmiş bir aşınız veya kontrol edilecek bir husus olup olmadığını öğrenmek için doktorunuzla görüşebilirsiniz.

21 aylık ikiz bebekleriniz neler yapabilir?

Ellerini ve yüzünü yıkayıp kurulayabilirler.

Desteğinizle dişlerini fırçalayabilirler.

Karşılıklı top atmaca oynayabilirler.

Kısa süren basit oyunlar kurabilirler.

Sofrada birbirlerini besleyebilirler.

Banyoda sizi taklit ederek birbirlerini sabunlayabilirler.

Ortaklaşa bir şekilde birkaç kutudan kule yapabilirler.

21 aylık bebeklerinizin aşı takvimi:

Bebeklerinizin 24. aya gelene kadar herhangi bir aşısı bulunmuyor.

21 aylık bebeklerinizin uyku düzeni nasıldır?

Gündüz ortalama 2 saat, geceleri ise 11-12 saat kadar uyumanın yeterli olduğu bu aylarda bebekleriniz için her şey uyumaktan daha eğlenceli ve ilgi çekici. Bu dönem bebeklerin uyumayı reddettikleri, uyumamak için takla atmayı, amuda kalkmayı öğrendikleri bir dönem. Hızlı öğrenmenin gerçekleştiği ve iki yaşın yaklaştığı bu dönemde uyku konusunda net ama yumuşak olmak size dönmek istediğiniz rutini elde etmeniz konusunda fayda sağlayacaktır.

21 aylık bebeklerinizin beslenme düzeni nasıldır?

Her alanda devrim yapmak üzere çığlıklarını hazır tutan ikizlerinizle yiyecek savaşlarına girmememizin önemli olduğu bir dönemdesiniz. Sağlıklı alternatifler sunarak ilerlerseniz uzlaşmak daha kolay olacaktır. Bağımsızlıklarını ilan etmek isteyen bu özgürlük savaşçıları sabrınızı sınayacaklar ama emin olun kendilerini aç bırakmak istemiyorlar, hedefleri dinlenildiklerini görmekten başka bir şey değil. Eğer seçenekler arasından tercih yaparlarsa daha sakin ve dengeli olacaklardır.

Bu aylarda ikiz bebeklerinizin 3 ana 2 ara öğünle beslenmeleri uygundur. Sizinle birlikte masaya oturmak kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlar ve sizin beslendiklerinizle beslenmeye daha meyilli olurlar.

21 aylık bebeklerinizin gelişimi için neler yapabilirsiniz?

İkizlerinize güvenli ve çok müdahale etmenize gerek olmayan alanlar açın. Böylece birbirleriyle daha çok iletişim kuracak ve böylece birlikte oyun kurmanın ilk adımlarını atacaklar.

Müzik aletleriyle tanışmalarını sağlayın, bunun gerçek bir bateri olmasına gerek yok. İki kova-bir tencere kapağından daha iyi ses çıkaran bir bateriyi henüz hayal edemiyorlar.

Birlikte üretin; bu kartondan bir ev, ayakkabı kutusundan bir araba olabilir ve işin çoğunu siz yapıyor olabilirsiniz. Ancak bir malzemenin dönüşümünü idrak etmek bu aylarda çok kıymetlidir.

Kitap okuyun, renkli sayfalarda gördüklerinizi onlara anlatın ve söyledikleri, söyleyemedikleri her şeyi can kulağıyla dinleyin. Sorular sormayı ve gerekiyorsa kendi sorularınıza kendiniz yanıt vermeyi ihmal etmeyin.

Birlikte müzik dinleyin, dans edin. Sizin de eğlendiğinizi görmek, birlikte olmanın tadını daha çok çıkarmalarına ve sakinleşmelerine sebep olacaktır.

Sabırlı olun, gelişimleri için şu sıralar en çok ihtiyaç duydukları şey bu olabilir.

*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.