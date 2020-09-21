21-27 Eylül 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 21-27 Eylül haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

21-27 Eylül 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
21 Eylül 2020 Pazartesi

Merhaba, hafta iki burç değişikliğine sahne olacak. Güneş Terazi burcuna geçecek ve önümüzdeki 1 ay hayatımızda ikili ilişkiler ve evlilik konuları vurgu kazanacak. Merkür ise hafta sonu Akrep burcuna geçecek. Biraz daha kurcalayıcı ve derinlemesine düşündüğümüz bir eylül sonu ve ekim ayı yaşayacağız.


Ayrıca hafta boyunca Merkür oldukça zorlayıcı açılar yapacak. Merkür önce Satürn ile bir kare açı gerçekleştirecek. Tartışmalara, iletişimde engellere, bizi zihin olarak yoran yoğun ve zorlayıcı bir haftaya giriş yapıyor olacağız. Beklediğimiz anlaşmalar ve imzalar gecikebilir, ulaşmak istediğimiz insanlara ulaşamayabiliriz. Ayrıca Merkür Mars ile bir karşıt açı gerçekleştirecek. Bu da tartışmalara ve düşünsel kavgalara, sivri dilli konuşmalara oldukça açık bir zaman dilimi olacak. Ani kararlar vermekten, fevri davranmaktan, düşüncesizce konuşmalardan kaçınmamız gerekiyor. Ayrıca kısa yolculuklarla ilgili konularda kazalara da açık olduğumuz bir hafta olabilir, dikkat!


Günlük etkilere geçecek olursak


Pazartesi

Ay akrep burcunda. Ay Satürn Pluto ve Neptün ile olumlu açılar gerçekleştirecek. Bugün kadın figürlerinden destek alabiliriz. Derinlemesine araştırma gereken konulara odaklanabilir, psikolojik konularla ilgilenebiliriz.


Salı

Ay yay burcuna geçiyor. Bugün relax olduğumuz, yolculuklar yapabileceğimiz, yabancılarla ilgili konuların ön plana çıkacağı bir gün.


Çarşamba

Ay yay burcunda devam ediyor. Merkür’ün Satürn ile yaptığı sert açının kesinleştiği gündeyiz. B gün iletişim duraksayabilir, depresif düşünebilir, gergin ve iş anlamında yoğun bir gün geçirebiliriz.

Perşembe

Ay Oğlak burcuna geçiyor. Merkür Satürn karesinin etkileri devam ederken Ay da disiplin ve iş dünyasını temsil eden oğlak burcuna geçiyor. Bu gün de oldukça yoğun ve iş odaklı bir gün geçirebiliriz. Ayrıca Merkür Mars ile de sert bir açı gerçekleştirecek. Bugün oldukça gergin enerjiler devrede. Sakin kalmakta fayda var.


Cuma

Yoğun işlerimizin devam ettiği Ay oğlak günlerindeyiz. Haftanın en zorlayıcı günü olabilir. Ay sırasıyla Jüpiter Satürn ve Pluto ile kavuşum açısı gerçekleştirecek.


Cumartesi

Gergin bir hafta içi geçirdikten sonra hafta sonu biraz gevşeyeceğiz. Hobilerimize ve entelektüel çalışmalara ağırlık verebiliriz. Sevdiğimiz kitapları okuyabilir, yeni eğitimlere başlayabilir, yeni şeyler öğrenebiliriz.


Pazar

Ay kova burcunda ilerliyor ve Uranüs ile sert bir açı gerçekleştiriyor. Bu gün daha isyankâr olduğumuz, rutinden sıkıldığımız ve değişiklik aradığımız gergin bir gün olabilir. Ayrıca sürprizlere de açık bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim...


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

21 Eylül Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yok olmak istemeyen o büyük sorun için endişelenmeyi bırakın. Bunun yerine, mümkün olduğunca, yapabileceğiniz küçük şeylere odaklanmalısınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Herkes kendi aşk hayatında kendi dinamiklerini devreye sokar. İşin püf noktası, kendinizi ve partnerinizi tanımak ve hayatınızı diğer insanlarınkiyle karşılaştırmamaktır.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sizi tam olarak neyin rahatsız ettiği değil de bu moddayken ne yapmanız gerektiğini bilmek daha önemlidir. Başkalarıyla uğraşırken dikkatli olun.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU İster uzun süreli bir ilişki içinde olun, ister sadece flört ediyor olun, sizin için önemli olan kişi için biraz daha çaba sarf etmenin tam zamanı.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yaratıcı düşünme, ruhsal ve duygusal olarak gelişmenize yardımcı olur. Daha önce sizi korkutacak olan konularda risk almaya yönelik de bir isteklilik yaratır.

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