Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 Yılı Sınav Takvimi belirlendi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını açıkladı.
2025 yılı sınav takvimine göre 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül’de, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
ÖSYM 2025 yılı sınav takviminde yer alan bazı sınav tarihleri şöyle:
e-YDS 2025/1 İngilizce
Sınav Tarihi: 18.01.2025
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL 1)
Sınav Tarihi: 16.02.2025
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem)
Sınav Tarihi: 23.03.2025
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS 1)
Sınav Tarihi: 09.03.2025
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)
Sınav Tarihi: 21.06.2025
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)
Sınav Tarihi: 22.06.2025
2025-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)
Sınav Tarihi: 22.06.2025
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/1
Sınav Tarihi: 13.04.2025
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/2
Sınav Tarihi: 06.07.2025
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/3
Sınav Tarihi: 23.11.2025
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 2. Dönem
Sınav Tarihi: 16.11.2025
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