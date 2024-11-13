2025 Yılı Sınav Takvimi

ÖSYM tarafından 2025 Yılı Sınav Takvimi belirlendi. İşte bu takvime göre 2025 yılında uygulanacak sınav tarihleri...

2025 Yılı Sınav Takvimi
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Giriş: 13 Kasım 2024 12:01 Güncelleme: 13 Kasım 2024 12:14
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 Yılı Sınav Takvimi belirlendi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını açıkladı.


2025 yılı sınav takvimine göre 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül’de, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.


ÖSYM 2025 yılı sınav takviminde yer alan bazı sınav tarihleri şöyle:


e-YDS 2025/1 İngilizce

Sınav Tarihi: 18.01.2025


Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL 1)

Sınav Tarihi: 16.02.2025


Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem)

Sınav Tarihi: 23.03.2025


Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS 1)

Sınav Tarihi: 09.03.2025


Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

Sınav Tarihi: 21.06.2025


Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

Sınav Tarihi: 22.06.2025


2025-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

Sınav Tarihi: 22.06.2025


Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/1

Sınav Tarihi: 13.04.2025


Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/2


Sınav Tarihi: 06.07.2025


Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/3

Sınav Tarihi: 23.11.2025


Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 2. Dönem

Sınav Tarihi: 16.11.2025


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