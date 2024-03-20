2023'te bebeklere en çok verilen isimler belli oldu!

2023 yılında doğan erkek bebeklere en çok verilen isimler

2022 yılında doğan erkek bebeklere en çok verilen isimler olan Alparslan, 2023 yılında da birinci oldu. En çok tercih edilen isim sıralaması şöyle:

Alparslan (8.957)

Yusuf (5.538)

Göktuğ (5.361)

Ömer Asaf

Miraç

Ömer

Kerem

Eymen

Metehan

Aras

2023 yılında doğan kız bebeklere en çok verilen isimler

2022 yılında doğan kız bebeklere en çok verilen isim, Zeynep'ti. 2023 yılında ise birinci isim değişti. En çok tercih edilen isim sıralaması şöyle:

Asel (8.114)

Zeynep (7.614)

Defne (6.895)

Zümra

Asya

Elif

Elisa

Lina

Gökçe

Ecrin

2023 yılının en nadir isimleri…

Erkek isimlerinden en az kullanılan isimler; Kuzey, Aybars, Mert. Kız isimlerinden en az kullanılan isimler ise; Doğa, Kumsal, Umay.