2023'te bebeklere en çok verilen isimler belli oldu!

2023 yılında doğan erkek bebeklere en çok verilen isimler
2022 yılında doğan erkek bebeklere en çok verilen isimler olan Alparslan, 2023 yılında da birinci oldu. En çok tercih edilen isim sıralaması şöyle:
- Alparslan (8.957)
- Yusuf (5.538)
- Göktuğ (5.361)
- Ömer Asaf
- Miraç
- Ömer
- Kerem
- Eymen
- Metehan
- Aras
2023 yılında doğan kız bebeklere en çok verilen isimler
2022 yılında doğan kız bebeklere en çok verilen isim, Zeynep'ti. 2023 yılında ise birinci isim değişti. En çok tercih edilen isim sıralaması şöyle:
- Asel (8.114)
- Zeynep (7.614)
- Defne (6.895)
- Zümra
- Asya
- Elif
- Elisa
- Lina
- Gökçe
- Ecrin
2023 yılının en nadir isimleri…
Erkek isimlerinden en az kullanılan isimler; Kuzey, Aybars, Mert. Kız isimlerinden en az kullanılan isimler ise; Doğa, Kumsal, Umay.
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