2022'de bebeklere en çok verilen isimler belli oldu!

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2022'de 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi.

2022 yılının çoklu doğum istatistikleri...

2022 yılında toplamda 15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum gerçekleşti.

2022 yılında doğan erkek bebeklere en çok verilen isimler

2021 yılında doğan erkek bebeklere en çok verilen isimlerde ikinci sırada olan Alparslan 2022 yılında birinci sıraya yükseldi. En çok tercih edilen isim sıralaması şöyle:

Alparslan (8 bin 366)

Yusuf (6 bin 303)

Miraç (5 bin 72)

Göktuğ

Ömer Asaf

Eymen

Aras

Ömer

Mustafa

Ali Asaf

2022 yılında doğan kız bebeklere en çok verilen isimler

2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da doğan kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı Zeynep aldı.

Zeynep (8 bin 870)

Defne (6 bin 854)

Asel (6 bin 833)

Zümra

Elif

Asya

Azra

Nehir

Eylül

Ecrin

2022 yılının en nadir isimleri…

2022 yılında bazı isimler ise yalnızca tek bir bebeğe verildi. Bunlar arasında Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, Kerem Akil, Dilara Hayat, Eylül Feza, Oğuz Umut, Tuna Mete ve Kağan Celal isimleri dikkat çekti.

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