2022'nin resmi tatil günleri

1 Ocak Cumartesi Yılbaşı: 2022 yılının ilk resmi tatil günüdür. 1 Ocak 2022 Cumartesi gününe denk gelmektedir. Yılbaşı tatili bir gündür.
23 Nisan Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 2022’de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi gününe denk geliyor.
1 Mayıs Pazar Emek ve Dayanışma Günü: 2022 Emek ve Dayanışma günü 1 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.
2-4 Mayıs Ramazan Bayramı: 2022 yılında Ramazan Bayram tatili toplamda 3,5 gündür. Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü ise 4 Mayıs Çarşamba günüdür. 1 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.
19 Mayıs Perşembe Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 2022 yılında Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor.
9 - 12 Temmuz Kurban Bayramı: Kurban Bayramı tatili 4,5 gündür. Kurban Bayramı 1. günü 9 Temmuz Cumartesi, 2. günü 10 Temmuz Pazar, 3. günü 11 Temmuz Pazartesi ve 4. günü ise 12 Temmuz Salı gününe denk geliyor. 8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.
15 Temmuz Cuma Demokrasi Bayramı: 2022 yılında 15 Temmuz Demokrasi Bayramı Cuma gününe denk geliyor.
30 Ağustos Salı Zafer Bayramı: 2022 yılında Zafer Bayramı 30 Ağustos Salı gününe denk gelmektedir.
29 Ekim Cumartesi Cumhuriyet Bayramı: 2022 yılında Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi denk geliyor. 28 Ekim Cuma günleri ise öğleden sonra yarım gündür.
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