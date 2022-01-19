2022 çocuk odası dekorasyon trendleri

Çocuklar, canlı durdurulamaz bir enerjiye sahip. Bu yüzden odaları da enerjilerine uygun, farklı yaş gruplarına yönelik tasarlamak gerekir. Çocukların ilgisini en çok canlı renkler çeker. İnsanın doğduğu andan itibaren en yoğun frekansta algıladıkları renkler, ana renklerdir. Zaman içerisinde de bebekler, ara tonlar ve tonlamalar arasındaki nüansları bile ayırt edebilir hale geliyorlar. Çocuk odaları, evin diğer odalarına göre renk seçiminde en hassas ve dikkat edilmesi gereken alanlarladır bu nedenle. Çocuğun oyun oynadığı ve ders çalıştığı bu alanlarda hem onu mutlu edecek hem de dikkatini dağıtmayacak renkler seçmek önemlidir. Çok renkli tasarlanan mekanlarda çocuk zaten dinamik olan yapısını daha fazla uyaran renklerle dolu bir odaya sahip olursa, konsantrasyon sorunları ve huzursuzluk yaşar. Bunun için daha yumuşak tonlar, pudra ve gri tonların dinginlik veren etkisinden yararlanmak faydalı olur.

Naturel tonlar kullanın

Bu dönemde özellikle naturel soft ahşap renkleri ile nordik tasarım ve malzemeler ile bu renklerin ve tonlamaların öne çıktığını görüyoruz. Yine az da olsa altın tonları, açık yeşil ve sarı tonları da sıklıkla tercih edilen renkler arasında yer alıyor. Açık mor ve lila tonları da çocuklar için mutluluk veren ve onların yaratıcılıklarını destekleyen renkler olarak sıralayabiliriz. Sarı tonlarını natürel ahşap mobilyalarla kullanmak daha şık ve hoş ambians yaratabilir. Çocuk odaklarında, dinginlik yaratmak en önemli konular arasında yer alıyor. Nötr renklerin de öne çıktığı 2022'de, bir duvarı daha koyu renk, bir diğer duvarı da sıcak, açık renklerle dengeleyebiliriz.

Turuncunun enerjisinden faydalanın

Bu yılın öne çıkan renklerinden biri de turuncu… İçimizi ısıtan enerjisi ile iletişim ve sosyal yönü güçlendiren bu renk, doğru mobilyalarla kullanıldığında canlandırıcı ve rahatlatıcı bir etkiye sahip.

El işi detayları öne çıkarın

Zaman zaman el işi makrome ve örgü detaylarının da çocuk odalarına hoşluk kattığını söyleyebiliriz.

Doğadan esintileri odalara yansıtın

Doğanın iyileştirici etkisini çocuk odalarında bir araya getirmek için doğal formlar ile yine doğanın renklerini bir arada kullanabiliriz. Yapraklar, hayvan desenleri ile mini bir orman esintisini odaya taşıyabilir, natürel ahşap tonlar ile bütünlük sağlayabiliriz.

2022 yılı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi dekorasyonda huzurun ve dinginliğin öne çıktığı bir yıl olacak. Doğal ve ahşap ürünler, doğal formlarda üretilen ürünler, oyuncaklar, sıcak ve sevimli hayvanlar ile mekan bütünlüğü sağlanabilir. Ahşap oyun bloklarının aksesuar ve oyun amaçlı olarak kullanılmasını tavsiye edebilirim. Çocuk odalarında, çocuğun zihinsel gelişimi için yaratıcı oyun alanları da yaratmak gerekiyor. Oyun olarak mutlaka ahşap oyun blokları ve ahşap oyuncaklar seçilmeli ve plastikten uzak durulmalı. Hem ekolojik denge hem de çocuklarımızın sağlığı açısından bu seçimler önemli. Ayrıca ahşap mobilyalar ile çocukların yaratıcılıklarını artıracak alanlar da oluşturabilirsiniz.