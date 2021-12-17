2022 beslenme trendleri

Metabolic Balance temsilcilerinden Genel Cerrah Dr. Cüneyt Tuğrul, 2021 yılını ve 2022’nin beslenme trendlerini açıkladı.

Paket servis pandemideki beslenme alışkanlıklarını değiştirdi

Bir pandemi senesi daha sona eriyor. Bu yıl da en az 2020 yılı kadar uzun oldu. Öyle ki geriye dönüp bakıldığında geçtiğimiz bir yılın mutfaklarda, tabaklarda ve herkesin bel kalınlığında meydana getirdiği değişiklikler açıkça gözlemlenebiliyor. İlk sene evlerde başlayan ekmek yapımı mutfakta pek çok yemek tarifinin denenmesini sağladı. Ancak herkes yıl sonuna doğru aldığı kilolarla bu alışkanlıkları terk etmek durumunda kaldı. 2021 yılında kişilerin bilincinin ve kendi sağlıklarına olan farkındalıklarının artması ile toplumun daha sağlıklı gıdalara yöneldiği bir dönem oldu. Evde kaldığımız kapanma dönemlerinde ise hazır gıdalar ve eve sipariş verme sebebiyle tüketimde ciddi bir artış göze çarptı.

Lokantalar ve kafelerin kapalı olduğu dönemlerde paket servis kavramı tüm ülkede ciddi bir gelişme kaydetti. Yemek siparişinde özellikle kebap, lahmacun, döner, burger ve pizzanın hala en çok tercih edilen yiyecekler arasında olduğu söyleniyor. Aile ve arkadaş çevresiyle pratik şekilde tüketilebilen bir seçenek olduğu için pizza satışlarının ciddi şekilde arttığı araştırmalar ile gözleniyor. Öyle ki büyük yemek servis firmaları daha önce paket servis yaptırmayan lokanta ve restoranların dahi hizmetlerine dahil olduklarını belirtiyor. Bu yıl da tüketicilerin tercihleri yoğunlukla bu tür yiyecekler olurken, 2021 yılının son dönemlerinde paket servislerde yine artış olduğu da uzmanlar tarafından aktarılıyor. Çıkarılan grafiklere göre sipariş verenlerin yaş aralığı 14-17 yaş grubu arasında değişiyor. Özel günlerde diğer ülkelerde dışarıdan sipariş oranları oldukça yüksekken ülkemizde %10’lar civarında seyrediyor.

Hazır beslenme hastalıklara davetiye çıkarabiliyor

Batı tipi yani karbonhidrat ve protein ağırlıklı beslenmenin hakim olduğu günümüzde bu tip beslenmenin pandemi ile beraber daha çok ortaya çıktığı görülüyor. Hekimler için şaşırtıcı olmayan bu durum ile daha çok bağırsak problemleri, daha çok kilo, konsantrasyon sıkıntıları, otoimmün hastalıklar başta olmak üzere şekerden tiroit hastalıklarına ve romatizmal hastalıklara da zemin hazırlanıyor. Dr. Cüneyt Tuğrul değişen beslenme şekliyle ilgili olarak: “Bu gıdaların fazla kullanımı sebebiyle gelişebilen hastalıklar belirgin şekilde artış gösteriyor. İnsanlar daha çok ve daha düzensiz beslense de genellikle; ‘Bu sene artık pandemi biter ve biz normal günlük hayatımıza döneriz, spora başlarız, hareket düzeni kurarız.’ gibi düşüncelerin arkasına sığınıyordu. 2021’in son yarısında pandemi beklenildiğinin aksine yavaşlamak ve ortadan kalkmak yerine tüm dünyada yeniden aktive olmaya başladı. Bu durum da kişilerin kendi sağlığını daha çok düşünmelerine ve pandeminin hızlıca sona ermeyeceğini kabul ederek beslenme alışkanlıkları yönünden daha seçici olmaya başlamalarına yol açtı” dedi.

2022 ile sağlıklı beslenme dönemi geliyor

2022’de de evde beslenme önemini korurken, gıda tercihlerinde yine sağlığın ön planda tutulduğu yeni trendlere kayılması bekleniyor. Dr. Cüneyt Tuğrul: “Metabolic Balance Beslenme ve Metabolizma Programı’mızda uyguladığımız gibi diğer diyetlerinde artık kalori hesaplamaları değerlendirilerek değil, glisemik yük temel alınarak düzenlenmeye başlanacağını ön görüyoruz. Önümüzdeki yıl özellikle evde kalınan, sağlıksız ve paket gıda ile beslenilen dönemin değişimi kaçınılmaz olacaktır. Yoğun lifli gıda tüketiminin öne çıkacağını söylemek şimdiden mümkündür. Sebze ve meyveler taze olarak tüketilecek, tarladan sofraya ulaşan lifli çiğ besinlerin kullanımı artacaktır. Hızlı karbonhidratlardan vazgeçilecek ve fastfood beslenme artık kişilerin ilk tercihi olmaktan yavaş yavaş uzaklaşacak. Eve yapılan paket servisler her ne kadar pratik ve kolay gelse de sağlığın öneminin farkına varan kişiler beslenme alışkanlıklarını iyiye doğru çevirmek üzere çalışacaklar. Çünkü sürdürülebilirliğin her geçen gün daha fazla öne çıktığı günümüzde tüm işletmeler yönlerini doğa dostu tüketim ve üretime çeviriyor. Artık gıdalarda kullanılan malzemelerin açık şekilde belirtiliyor olması da sağlıklı yiyeceklere olan ilginin yükselmesini sağlıyor” diyerek sağlıklı beslenme döneminin geldiğini aktardı.

Yeni yılda toplumsal sağlık farkındalığı öne çıkacak

Kişiye özel olmayan kısa vadeli diyetler, kalori kısıtlamasının ötesine geçemiyor. Bu nedenle 2022’de artık tüm dünyada en son bilimsel bulgulara göre etkili ve kalıcı bir şekilde kilo vermeyi sağlayacak kişiye özel beslenme programlarının değeri daha da artacak. Aslında 2022 yılının sağlık farkındalığı ve sağlıklı gıda alışkanlıkları kazanma dönemi olacağı söylenebilir. Hatta bu sebeple eve servis hizmetleri de artık yeni dönem hazırlıklarında sağlıklı besinleri öncelikli hale getirmeye başladılar. Temizlenmiş ve pişmeye hazır gıdaların geniş bir yelpazede hizmete sunulacağını ve en kaliteli haliyle evlere servis edileceğini söylemek mümkün. 2022 yılında toplum farkındalığında görülecek olan artış ile yeni yiyecek trendi sağlıklı beslenme üzerine kurulacak.