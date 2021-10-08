2021 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

2021 Nobel Barış Ödülü Filipinli Rappler haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Maria Ressa ve Rus Novaya Gazeta'nın Genel Yayın Yönetmeni Dmitry Muratov'a verildi.

2021 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
Yaşam
08 Ekim 2021 Cuma

İsveç Akademisi'nin 1901 yılından beri dağıttığı edebiyat ödülleri, bu sene yeni sahibini buldu. 2021 Nobel Barış Ödülü Filipinli Rappler haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Maria Ressa ve Rus Novaya Gazeta'nın Genel Yayın Yönetmeni Dmitry Muratov'a verildi.




Maria Ressa kimdir?

Maria Angelita Ressa 2 Ekim 1963 doğumlu, Filipinli-Amerikalı gazeteci ve yazardır. Aynı zamanda Rappler'ın kurucu ortağı ve CEO'sudur. Daha önce yaklaşık yirmi yılını Güneydoğu Asya'da CNN için baş araştırmacı muhabir olarak çalıştı. 2020'de tartışmalı Filipin Siber Suçla Mücadele yasası uyarınca siber iftiradan hüküm giydi. İnsan hakları grupları ve gazeteciler tarafından basın özgürlüğüne bir saldırı olarak kınandı. 2021 yılında Nobel Barış Ödülü sahiplerinden biri oldu.


Dmitry Muratov kimdir?

Rus gazeteci Dmitry Andreyevich Muratov, Novaya Gazeta'nın genel yayın yönetmenidir. 1995 ve 2017 yılları arasında gazetenin editörlüğünü yapmıştır. Novaya Gazeta, Gazetecileri Koruma Komitesi tarafından "Bugün Rusya'da ulusal etkiye sahip tek gerçek eleştirel gazete" olarak adlandırılıyor.


2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu
2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu

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