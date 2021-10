2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kim kazandı?

İsveç Akademisi'nin 1901 yılından beri dağıttığı edebiyat ödülleri, bu sene yeni sahibini buldu. 73 yaşındaki Abdulrazak Gurnah, Zanzibar'da dünyaya geldi. İsveçli akademi üyelerinin ödülü verme sebeplerinin "Kültürler ve kıtalar arasındaki uçurumda sömürgeciliğin etkilerini ve mültecilerin kaderini uzlaşmaz ve merhametli bir şekilde ele alması" olduğu belirtiliyor. 2021 ödülünde Abdulrazak Gurnah, 10 milyon İsveç kronu kazandı.

Abdulrazak Gurnah kimdir?

1948 yılında Zanzibar'da doğan Gurnah, ilköğrenimini İngiliz okullarında tamamladı, çocukluğunda Arapça öğrendi. Svahili dili anadili olan 73 yaşındaki Gurnah, gençliğinde Zanzibar Ayaklanması'na (1964) ve sonrasında kurulan sosyalist rejimin çalkantılı yıllarına tanıklık etti. 1968’de İngiltere'ye gitti. Yükseköğrenimin Kent Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora tezinde (1982) kolonyal söylemin Doğu Afrika, Karayip ve Hindistan edebiyatındaki izdüşümlerini analiz etti. Postkolonyal edebiyat alanında uzmanlaştı.

İlk romanı Memory of Departure'da (Ayrılışın Hatırası, 1987) Afrika’da geçen gençlik yıllarının ardından ülkeyi terk eden Hassan karakterinin hafızasında yer eden Afrika imgesini postkolonyal dönemin kimlik sorunları ışığında inceledi.

Pilgrim's Way (Hac Yolu, 1988), Dottie (1990), Paradise (Cennet'te, 1994), By the Sea (Deniz Kenarında, 2001), The Last Gift (Son Hediye, 2011), Admiring Silence, (Sessizliğe Hayranlık, 2018) kitaplarını kaleme aldı. Gurnah romanları dışında, Salman Rushdie, Anthony Burgess, Joseph Conrad, Vidiadhar Surajprasad Naipaul, Zoe Vicomb gibi yazarlar üstüne edebiyat eleştirileri yazdı ve kitaplar hazırladı.